localsearch lanciert erstmals ein Produkt für den «Point of Sale»

Zürich – localsearch (Swisscom Directories AG) weitet das Geschäftsfeld aus und ergänzt sein Portfolio erstmals um ein Produkt für den «Point of Sale». Mit dem cloudbasierten Kassensystem MyCASH bietet localsearch eine weitere innovative Digitalisierungslösung für Schweizer KMU an.

MyCASH digitalisiert die Verkaufsstelle und ist das ideale Kassensystem für Ladenbetreiber und das lokale Gewerbe. Das neue Produkt vereinfacht das Handling von Kasse, Warenwirtschaft, Kassenbuch, Reporting und CRM und ermöglicht es den KMU, mit minimalen Kosten und ohne zusätzlichen Aufwand ihren Verkaufsprozess zu modernisieren. Verkaufs-, Storno- und Umtauschprozesse werden mit MyCASH zum Kinderspiel. KMU sparen zudem viel Zeit bei der Führung ihrer Buchhaltung, da alle Ein- und Ausgaben automatisch korrekt verbucht werden. Mit MyCASH können KMU ausserdem Spezialrabatte hinterlegen und Geschenkkarten erstellen.

«Mit unseren Produkten digitalisieren wir die Schweizer KMU und machen sie für den intensiven Wettbewerb fit. Unsere innovative, digitale Kassenlösung ist dafür exemplarisch, denn mit MyCASH verbessern wir einerseits die Kunden-Experience am POS und optimieren anderseits die Prozesse im Hintergrund. Das sind die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Geschäft», erklärt Stefano Santinelli, CEO von localsearch.

Alles aus einer Hand mit MyCASH

MyCASH kann individuell auf die Bedürfnisse des Nutzers und die Gegebenheiten am «Point of Sale» ausgerichtet werden. Die Kassenlösung ist mit den gängigen Zahlterminals wie SIX und SumUp kompatibel. Zudem bietet localsearch eine Vielzahl nützlicher Kassenelemente wie iPad, Bon-Drucker oder Kassenschublade zu preiswerten Konditionen an.

Mit der Integration eines Zahlterminals kann der Bezahlprozess beschleunigt werden, da der Endbetrag direkt in das System übertragen wird und ein separates Eintippen des Betrags entfällt. KMU gewinnen dadurch zusätzliche Zeit und verkürzen die Wartezeit ihrer Kunden an der Kasse. Anders als viele Konkurrenzprodukte funktioniert MyCASH auch ohne Internetverbindung.

Mobiler Zugriff für bessere Übersicht

Dank mobilem Zugriff erhalten berechtigte Personen von unterwegs oder von zu Hause aus die volle Kontrolle über Verkäufe. Sie können von jedem beliebigen mobilen Gerät aus auf das Kassensystem zugreifen, um beispielsweise die Tagesstatistik abzurufen und Produkt- oder Kundendaten zu erfassen.

Kombinierbar mit MyCOCKPIT von localsearch

MyCASH kann als eigenständiges Kassensystem betrieben werden oder es kann mit dem CRM-System MyCOCKPIT kombiniert werden – der Terminbuchungs- und Kundendatenbank von localsearch. Im Zusammenspiel mit Buchungssystem und Kundendatenbank (CRM) entfaltet MyCASH ein leistungsstarkes, digitales Gesamtkonzept für KMU.

MyCASH ist ab sofort unter localsearch.ch/mycash ab CHF 79.– pro Monat erhältlich.