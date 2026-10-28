Digitales Marketing für Startups: localsearch lanciert das digitalONE Startup-Paket

Zürich – Online gefunden werden, Bewertungen und Soziale Medien verwalten, eine eigene Website: Mit dem digitalONE Startup-Paket bündelt localsearch die wichtigsten digitalen Marketing-Tools für neu gegründete Unternehmen in der Schweiz in einem Paket für CHF 99.- pro Monat.

Wer ein Unternehmen gründet, muss von Anfang an dort sichtbar sein, wo die Kundschaft sucht. Das zeigt die Studie «KMU Digital Pulse 2025» von localsearch und der Hochschule Luzern (HSLU): Wenn die Schweizer Bevölkerung ein KMU sucht und noch keinen Anbieter kennt, nutzt die grosse Mehrheit (80 %) zuerst Suchmaschinen wie Google oder Bing. 82 % finden digitale Informationen zu KMU-Dienstleistungen wichtig, und 77 % möchten Termine online reservieren können.

Für Startups bedeutet sichtbar zu sein oft: mehrere Tools, mehrere Anbieter, viel Aufwand. Das digitalONE Startup-Paket fasst diese Bausteine in einem Angebot zusammen.

Das ist im Startup-Paket enthalten

Online-Präsenz: Ein Firmeneintrag auf über 40 Suchmaschinen und Verzeichnissen, darunter Google, Bing, Maps, local.ch und search.ch. Die Firmendaten werden an einem Ort verwaltet.

Ein Firmeneintrag auf über 40 Suchmaschinen und Verzeichnissen, darunter Google, Bing, Maps, local.ch und search.ch. Die Firmendaten werden an einem Ort verwaltet. Bewertungen & Soziale Medien: Kundenbewertungen werden zentral verwaltet. Die KI unterstützt beim Erstellen von Beiträgen für Instagram und Facebook. Nachrichten und Kommentare landen in einer gemeinsamen Inbox, dazu gibt es Auswertungen zur Reichweite.

Kundenbewertungen werden zentral verwaltet. Die KI unterstützt beim Erstellen von Beiträgen für Instagram und Facebook. Nachrichten und Kommentare landen in einer gemeinsamen Inbox, dazu gibt es Auswertungen zur Reichweite. Website: Eine mobiloptimierte Website mit eigener Domain und SSL-Zertifikat. Die Einrichtungsgebühr von CHF 199 fällt weg. Wer schon eine Website hat, kann dieses Modul weglassen, der Preis bleibt gleich.

Eine mobiloptimierte Website mit eigener Domain und SSL-Zertifikat. Die Einrichtungsgebühr von CHF 199 fällt weg. Wer schon eine Website hat, kann dieses Modul weglassen, der Preis bleibt gleich. Kostenlos dazu: Die Module «Kunden & Buchungen» und «Webshop» können in den Free Versionen gratis dazugebucht werden.

localsearch richtet das Paket zusammen mit den Gründerinnen und Gründern ein.

Konditionen

Das Angebot richtet sich an Unternehmen in der Schweiz, die höchstens vier Jahre alt sind und noch keine kostenpflichtigen localsearch-Produkte nutzen. Die Laufzeit ist frei wählbar zwischen einem und drei Jahren. Der Preis von CHF 99 pro Monat (exkl. MwSt.) gilt für die gewählte Laufzeit und auch nach einer Verlängerung, solange der Vertrag nicht angepasst wird. Das Angebot ist zeitlich befristet und nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

«Für Gründerinnen und Gründer zählt vor allem eines: möglichst schnell die ersten Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Dafür müssen sie auch online gefunden werden. Genau hier setzt das Startup-Paket an: Es sorgt von Anfang an für eine starke digitale Präsenz», sagt Kristina Mutter, Senior Product Manager bei localsearch.

Mehr Infos und Anmeldung: https://package.startup-digital.ch/ (localsearch/mc/ps)