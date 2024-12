localsearch trifft Tobias Geisser: Über Dynamik auf dem Eis und in der digitalen Welt

In der Serie “Digital Athletes” von localsearch, Digital Partner der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaften, spricht Nati-Verteidiger Tobias Geisser über seine Faszination für das Eishockey und die digitale Welt.

Während andere Kinder mit drei Jahren teilweise noch unsicher auf ihren Beinen stehen, glitt Tobias Geisser in dem Alter bereits über das Eis. Sein Vater konnte ihn sofort für den Wintersport begeistern. Heute sagt der Eishockeyspieler: “Die Geschwindigkeit an dieser dynamischen Sportart fasziniert mich sehr. Auch, dass kein Spiel gleich ist und man immer schnell Lösungen suchen muss, finde ich speziell.”

Was einst als Hobby begann, entwickelte sich immer mehr zum Leistungssport. Seit er denken kann, ist Eishockey Teil seines Lebens und hat ihm viel auf seinem Lebensweg mitgegeben. Im Zuge dessen durfte Geisser schon die Saison 2018/19 in den USA verbringen, wo er in der American Hockey League (AHL) bei den Hershey Bears spielte. Auf Leihbasis kehrte er zum EV Zug zurück und gewann den Meistertitel im Jahr 2021, der ihm speziell in Erinnerung bleibt. Im gleichen Jahr gab Geisser auch sein Debut für die Schweizer Nati an der Weltmeisterschaft – bis heute war er insgesamt drei Mal dabei. Nebst den sportlichen Erfolgen gab es aber auch einen schwierigen Moment. Nachdem Tobias Geisser in der Saison 2021/22 nochmals für die Hershey Bears in der AHL spielte, musste sich der junge Athlet schweren Herzens vom Abenteuer Nordamerika verabschieden und dieses Kapitel vorerst auf “Eis” legen.

Tobias Geissers digitaler Fussabdruck

localsearch unterstützt Schweizer KMU für den Erfolg in der digitalen Welt und ist auch Digital Partner der Schweizer Hockey-Nati. Mit der grössten Schweizer Buchungsplattform local.ch, ist das Unternehmen u. a. auf den Spielerhelmen präsent.

Als Kind der Gen Z sagt Geisser selbst: “In der heutigen Zeit kommt man fast nicht mehr darum herum, sich nicht in der digitalen Welt zu bewegen”. Er nutzt sein Smartphone sehr häufig, um sich Informationen zu beschaffen sowie mit seinem sozialen Umfeld in Kontakt zu bleiben. Praktischerweise produziert Geissers Club, der EV Zug, viel Content, den die Spieler auch für ihre Social-Media-Kanäle nutzen können und der besonders gut ankommt. Auch Geissers Trainingsfortschritte werden digital mit einer App erfasst, um die Belastung mit einem Pulsgurt tracken zu können.

Privat nutzt der Profisportler die Vorteile von digitalen Möglichkeiten ebenso und kauft Artikel, die er kennt, einfach und unkompliziert online. “Bei teureren Anschaffungen helfen mir Online-Bewertungen sehr, um verschiedene Optionen miteinander zu vergleichen und das für mich beste Produkt auszusuchen”, meint Geisser.

Sportliche Ziele: Playoffs, Weltmeisterschaft und NHL

Mit dem EV Zug verfolgt Tobias Geisser das Ziel, die Playoffs zu erreichen und dann hoffentlich am Ende der Saison ganz oben zu stehen. Ausserdem setzt der talentierte Spieler alles daran, für die Eishockey-WM nächstes Jahr aufgeboten zu werden und mit der Nati für die Vorrunde nach Dänemark und später für K.O.-Spiele nach Schweden zu reisen. Langfristig hat Geisser das Kapitel in Amerika noch nicht aufgegeben und träumt, wie viele Eishockeyspieler, von der NHL-Karriere.

Als Digital Partner von Swiss Ice Hockey wünscht localsearch Tobias Geisser viel Erfolg auf seinem sportlichen aber auch digitalen Weg. (localsearch/mc)