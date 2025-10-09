LogObject übernimmt das Schweizer Geschäft von FutureLAB

Zürich – Die LogObject AG übernimmt per 1. Januar 2026 das Schweizer Geschäft der futureLAB, Herstellerin des Medienverwaltungssystems Smartpolice. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am 03. Oktober unterzeichnet. Mit der Übernahme baut das Schweizer IT-Unternehmen LogObject sein Angebot für den Polizeibereich weiter aus.

Mit dieser Akquisition setzt LogObject ihre Strategie fort, in der Polizeiinformatik eine einheitliche, durchgängige und zukunftsorientierte Softwareplattform bereitzustellen. Die bestehenden Kundinnen und Kunden der futureLAB profitieren mit dem Anschluss von den umfassenden Ressourcen, dem erweiterten Know-how und der langjährigen Erfahrung des LogObject-Teams.

Die Medienverwaltungslösung ergänzt das bestehende Portfolio von LogObject optimal und ermöglicht es, Polizeibehörden eine vollständig integrierte Plattform für Vorgangsbearbeitung und digitales Beweismittelmanagement bereitzustellen (LogObject/mc/hfu)