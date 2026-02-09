SoftwareOne wächst etwas stärker als erwartet

Stans – SoftwareOne hat die vorläufigen Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr 2025 publiziert. Konkret stiegen die Verkäufe währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis um 1,4 Prozent auf 1,52 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Die vergleichbare Basis bezieht sich auf den Zukauf von Crayon Mitte 2025. Die Zahlen wurden daher so ausgewiesen, als wäre der Zukauf schon zum 1. Januar 2024 abgeschlossen worden, heisst es erklärend.

Wechselkurseffekte wirkten sich mit 3,4 Prozentpunkten negativ auf den Umsatz aus. Der Umsatz lag damit leicht über der zuvor kommunizierten Guidance. Bisher hatte das Unternehmen ein «flaches Wachstum zu konstanten Wechselkursen» in Aussicht gestellt. Der nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS ausgewiesene Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr sogar um 22,5 Prozent auf 1,24 Milliarden Franken.

Im vierten Quartal zog der Umsatz nach IFRS-Standard um 64,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Der Anstieg sei vor allem auf die am 2. Juli 2025 abgeschlossene Akquisition von Crayon zurückzuführen. Auf vergleichbarer kombinierter Basis resultierte ein währungsbereinigtes Plus von 11,0 Prozent. Eine gute Entwicklung habe es dabei vor allem in den Regionen Europa und Asien gegeben. Das Amerika-Geschäft habe sich dagegen nur verhalten entwickelt.

Guidance bestätigt

Das SoftwareOne-Management bestätigte zudem die Guidance für 2025. Demnach soll die bereinigte EBITDA-Marge bei über 20 Prozent zu liegen kommen. Diese Zahl bezieht sich ebenfalls auf die vergleichbare kombinierte Basis.

Es handele sich noch um ungeprüfte Zahlen. Der vollständige Geschäftsbericht soll am 31. März 2026 veröffentlicht werden. Am 9. Juni wird das Unternehmen zudem einen Kapitalmarkttag abhalten, um die mittel- bis langfristigen strategischen und finanziellen Prioritäten zu präsentieren. Dann soll es auch Updates zum Integrationsfortschritt und Ausblick geben. (awp/mc/ps)