Lumturo AG: Beteiligung am Management Buy‐out der RIZ AG

Zürich / Wetzikon ‐ Am 13. Februar dieses Jahres stimmten die Stimmberechtigten von Wetzikon, ZH dem Verkauf der Aktienmehrheit der RIZ AG zu.

Die Vertragsverhandlungen mit diversen Interessenten hatten in den letzten Monaten stattgefunden. Die Transaktion wurde am 30. September 2022 abgeschlossen, wobei alle Aktien (Management Buy‐out) an die aktuelle Geschäftsleitung, bestehend aus Marcel Trüb, Gianni Scanzi und Cyrill Gerhard, sowie an ein Mitglied des aktuellen Verwaltungsrats, Marco Petoia, verkauft wurden. Marco Petoia ist auch Eigentümer der Lumturo AG.

Um am Markt auch zukünftig erfolgreich zu bleiben und mehr Flexibilität in Bezug auf die Unternehmensentwicklung zu erhalten, hat sich die Stadt Wetzikon für den Verkauf von 100% der Aktien der RIZ AG entschieden.

Die RIZ AG wird ein Schwesterunternehmen von Lumturo und zukünftig von Marco Petoia als Verwaltungsrat präsidiert und gemeinsam mit dem heutigen Management weiterentwickelt. Die Lumturo AG ist spezialisiert auf die Begleitung von Digitalisierungs‐ und Transformationsvorhaben. Sie berät und begleitet seit dem Jahr 2010 KMUs und börsenkontierte Unternehmen in der Gestaltung von Transformationsvorhaben. Dies in den Bereichen Sparring Partnership für Verwaltungsräte, Entwicklung digitaler Transformationsvorhaben, Durchführung von Change Management und umfassende Ausbildungsprogramme zur Führungskräfteentwicklung.

«Ich freue mich sehr über diesen Meilenstein für unsere beiden Unternehmen. Unsere Kunden aus der öffentlichen Hand sowie aus der Privatwirtschaft erhalten nun einen einzigartigen Rundumservice für alle ihre Digitalisierungs‐ und Transformationsvorhaben. Digitalisierung ist kein reines IT‐Projekte. Wir gestalten das Zusammenspiel zwischen Menschen, Unternehmen und Technologie mit Weitblick. Dafür steht die Lumturo Gruppe.» Marco Petoia, VRP Lumturo AG und RIZ AG

Mit der RIZ AG ergänzen nun über 50 hochqualifizierte Informatikspezialisten das Team. Die Kunden der Lumturo AG und der RIZ AG erhalten dadurch aus einer Hand sowohl die technische, strategische, kulturelle und mitarbeiterorientierte Transformationsbegleitung für ihre Vorhaben. Digitalisierung und digitale Transformation aus einer Hand. (Lumturo AG/mc/ps)

Lumturo AG

Die Lumturo AG ist seit dem Jahr 2010 spezialisiert auf die Strategieberatung, Digitalisierung, Transformation von Unternehmen und auf die Organisations‐sowie Personalentwicklung. Wir begleiten Organisationen und Unternehmen aus zahlreichen Branchen; dazu gehören börsenkotierte Firmen, Öffentliche Verwaltungen, KMU’s und Bildungsinstitute. Wir gestalten das Zusammenspiel zwischen Menschen, Unternehmen und Technologie mit Weitblick.

RIZ AG

Die RIZ AG ist die unabhängige IT‐Dienstleisterin für den öffentlichen und sozialen Sektor und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, davon 7 Auszubildende mit Sitz in Wetzikon, Zürich. Wir bieten seit über 25 Jahren moderne Cloud‐ sowie Outsourcing‐Lösungen aus einer Hand an. Dies macht uns zur führenden unabhängigen IT‐Dienstleisterin für Gemeinden, öffentliche Betriebe und soziale Institutionen.