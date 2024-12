Mehmet Coban, Country Director und Peter Schmid, Head of Sales bauen agineo in der Schweiz gemeinsam weiter aus

Bern – Mehmet Coban, Country Director Switzerland und Peter Schmid, Head of Sales verantworten das Geschäft bei agineo in der Schweiz, dem unabhängigen ServiceNow Elite Partner mit 250+ Beratern und mehr als 30-jähriger Erfahrung. Das Beratungshaus rund um unternehmensweites Service Management (ESM) baut sein Geschäft in der Schweiz weiter aus.

Ab diesem Jahr betreut agineo, der grösste ServiceNow Elite Partner in DACH, den Schweizer Markt erstmalig mit einem eigenen Team und baut seine Präsenz weiter aus. Dies mit zwei langjährigen ServiceNow-‹Playern›. Mehmet Coban als Country Director Switzerland und Peter Schmid als Head of Sales, führen gemeinsam die Beratungs- und Verkaufsaktivitäten bei agineo in der Schweiz an. Das starke Duo im agineo Schweiz Team berät und begleitet ihre Kunden im Bereich Enterprise Service Management (ESM), wie sie ihre Prozesse auf intelligente Weise vereinfachen und automatisieren, Kosten senken und so ihre digitale Transformation vorantreiben. agineo (Schweiz) AG ist ein reiner ServiceNowPlayer mit der höchsten Anzahl zertifizierter Beratenden im deutschsprachigen Markt.

Mehmet Coban amtet seit Juni 2024 als Country Director Switzerland bei agineo Schweiz. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Direktor, Berater, Plattform Architekt, technischer Leiter und Softwareentwickler in diversen Unternehmen in der Schweiz und in Österreich. In den letzten Jahren war er bei zwei anderen ServiceNow Partnern als Technical Architect für zahlreiche namhafte Kundenprojekte verantwortlich. Er hat sich In den letzten sieben Jahren auf die ServiceNow-Plattform spezialisiert. Seine umfassende Erfahrung im öffentlichen und privaten Sektor sowie sein tiefes konzeptionelles und technisches Verständnis nutzt er für die vielfältigen Herausforderungen.

«Als Country Director von agineo Schweiz ist es mein Ziel, agineo zu einem der führenden ServiceNow-Partner in der Schweiz zu machen. Wir setzen auf innovative Lösungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (AI), Cyber-Sicherheit, Datenschutz und Enterprise Service Management. Mit einem kundenzentrierten Ansatz sowie der Qualität und dem Mehrwert aus jahrelang erfolgreichen Projekten unterstützen wir unsere Kunden in ihrer digitalen Transformation sicher, effizient und nachhaltig“, sagt Mehmet Coban überzeugt.

Peter Schmid, der neue Head of Sales von agineo Schweiz, hat es sich in dieser Position zum Ziel gesetzt, weitere Kunden für agineo wie auch für ServiceNow zu gewinnen. Die langfristige Kundenberatung und der Lösungsverkauf stehen bei Peter Schmid im Zentrum. Die zufriedenen Kunden, die starke Partnerschaft mit ServiceNow sowie das effiziente Teamwork und seine ServiceNow-Erfahrung sind Voraussetzung für den Erfolg.

Mit einem eigenen Schweizer Team verbessert agineo die Arbeitsabläufe von Schweizer ServiceNow-Kunden und deren Kunden, Lieferanten und Partnern. Für die Optimierung der Dienstleistungen bietet agineo den richtigen Mix aus lokalen, Near-Shore und Off-Shore Beratern an.

„Ich bin sehr stolz und freue mich ausserordentlich, dass ich meine neue Position als Head of Sales bei agineo (Schweiz) AG kürzlich angetreten habe. Meine langjährige Erfahrung als Consultant, Manager und Verkäufer in der Softwarebranche, davon sieben Jahre bei ServiceNow in der Schweiz, sind die beste Basis dafür.“ sagt Peter Schmid motiviert.

Viele ServiceNow Kunden können das Potential der Plattform in den Non-IT-Bereichen wie Customer Service und HR noch optimieren, um selbst neue Kunden und die besten Mitarbeitenden zu gewinnen und zu halten.

Thomas Haveneth, Group CEO und Verwaltungsratsdelegierter der agineo AG in der Schweiz betont zudem: „Nach vielen erfolgreichen Jahren in der Schweiz möchten wir nun den nächsten Schritt gehen und unsere Aktivitäten stark ausbauen. Deswegen freut es mich sehr, dass wir mit Mehmet Coban und Peter Schmid zwei Persönlichkeiten für uns gewinnen konnten, die unseren Wachstumskurs in der Schweiz massgeblich vorantreiben.“ (agineo/mc/ps)

Über agineo

Agil, neu und dennoch mit über 30 Jahren Erfahrung im Gepäck – das ist agineo, der grösste Partner des Plattform-Anbieters ServiceNow im deutschsprachigen Raum. Als Spezialist für Enterprise Service Management (ESM) entwerfen unsere Experten Geschäftsprozesse für namhafte Kunden und setzen diese softwareseitig um. Dabei kann auf die breitgefächerte Technologie-Expertise der gesamten Materna-Gruppe zurückgegriffen werden, welche auf über insgesamt 4’000 Mitarbeitende verteilt ist. Mit Leidenschaft, Flexibilität und unermüdlichem Einsatz übernehmen wir Verantwortung für unsere Kunden. Ihr Erfolg ist unser Anspruch, für den wir alle Hebel in Bewegung setzen – „on time“ und „on budget“, jeden Tag.