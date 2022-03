Melectronics lanciert digitalen Mac Konfigurator

Zürich – Melectronics, der Fachmarkt der Migros­ Genossenschaften für Elektronikartikel, lanciert einen Online­-Konfigurator für Mac Geräte – den ersten überhaupt ausserhalb der Apple-­Welt. Vom Mac mini über MacBook bis zu iMac und Mac Pro bietet Melectronics erstmals die Möglichkeit, Mac Geräte nach persönlichen Bedürfnissen zu konfigurieren und zu bestellen. Dabei setzt Melectronics auf die Kombination von digitalen Dienstleistungen und einem umfassenden Beratungs­- und Service-­Angebot in den Melectronics-Filialen vor Ort.

Der neue Mac Konfigurator ist per sofort im online Shop von melectronics.ch verfügbar. Kundinnen und Kunden können nun ihren ganz persönlichen Mac nach eigenen Präferenzen konfigurieren. Der Konfigurator von Melectronics erlaubt es, sämtliche Aspekte des Mac Wunschgerätes nach eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Vom Prozessor über Speicherplatz, Grafikkarte bis hin zur Farbe oder Tastaturbelegung können Mac Produkte individuell «zusammengebaut» werden. Ob für den Videoschnittplatz mit Apple Afterburner Card, für Entertainment-­Anwendungen mit extra viel Speicher für Musik und Filme oder für Home­Office-Anwendungen mit hohem Arbeitstempo und grossem Arbeitsspeicher, individuelle Mac Produkte können nun mit wenigen Klicks personalisiert werden.

Hybride Beratung: digital konfigurieren und im Fachmarkt beraten

«Das Bedürfnis nach massgefertigten digitalen Produkten, die auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten sind, ist stark am Wachsen», sagt Stephan Peyer, Leiter Melectronics. Das sei eine Folge der beschleunigten Digitalisierung mit unterschiedlichsten Nutzungsprofilen. «Unsere Kundinnen und Kunden kaufen zunehmend nicht mehr nur ab Stange, sondern haben ganz konkrete Wünsche, wie ihr Produkt ausgestaltet sein soll. Indem wir nun den online Mac Konfigurator in Kombination mit persönlicher fachlicher Unterstützung vor Ort in den Fachmärkten anbieten, unterstützen wir sie bei der Zusammenstellung der individuellen Wunschkonfiguration». (Migros/mc)

