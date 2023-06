Merkle und Fortius gewinnen German Innovation Award

Zürich – Merkle Switzerland und Fortius sind am diesjährigen German Innovation Award 2023 in der Kategorie Design Thinking für ihre Multi-Event-Commerce-Plattform für Grossveranstaltungen wie die Uefa Euro 2024 und Olympia Paris 2024 ausgezeichnet worden.

Der Innovationspreis des Rates für Formgebung zeichnet branchenübergreifende Projekte und Geschichten aus, die das Leben verbessern und bei denen eine klare Nutzerorientierung und ein Produktmehrwert die beiden wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sind.

Volles Einkommenspotenzial entfalten

Die Vision von Fortius darauf ab, das Veranstaltungserlebnis in einen offenen Marktplatz zu verwandeln, der darauf ausgelegt ist, den Lebenszyklus der Kunden mit einem ausgewogenen B2B- und B2C-Modell zu verlängern. Zudem wird den Rechteinhabern dadurch ermöglicht, ihr volles Einkommenspotenzial zu entfalten, wie es in einer Mitteilung heisst.

In Zusammenarbeit haben Fortius und Merkle die erste vollständig integrierte White-Label-Plattform entwickelt, die es Veranstaltern ermöglicht, völlig neue Einnahmequellen zu erschliessen und gleichzeitig die Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit zu verbessern.

Diese Innovation geht die globalen Herausforderungen an, mit denen Veranstalter bei der Vereinheitlichung von Multievent-Commerce-Lösungen konfrontiert sind und wir bei vielen grossen Sportereignissen zum Einsatz kommen.

Fortius ist Verkaufsagent und Mitglied der 2024 Hospitality Experience Group, dem offiziellen Hospitality-Anbieter der Uefa Euro 2024 und dem offiziellen Sub-Distributor von On Location für den Verkauf der offiziellen Hospitality-Produkte von Olympia Paris 2024 in mehr als 50 Ländern.

Optimierung der Nutzererfahrung

Durch die Zusammenarbeit hat die Plattform von Fortius die Markteinführungszeit für D2C-Eventplattformen verbessert, die speziell zur Steigerung des End-to-End-Premium-Erlebnisses entwickelt wurden.

Die Auszeichnung würdigt die innovative Arbeit von Fortius und Merkle bei der Optimierung der Nutzererfahrung durch Produktmehrwert und spiegele das Engagement für zukünftiges Wachstum und wachsende Umsatzströme für ihre Kunden wider.

Max Müller, CEO, Fortius AG & Daimani: «Die Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, und unsere Technologie wird ihnen alle notwendigen Werkzeuge an die Hand geben, um ein aussergewöhnliches Official Hospitality Erlebnis auszuwählen und zu gestalten. Wir danken dem German Innovation Award für die Anerkennung bei der Entwicklung des vernetztesten und digitalsten Hospitality-Erlebnisses, das die Welt der kommerziellen Sportgastronomie je gesehen hat.»

Patrick Fromm, Chief Client Officer, Merkle Switzerland: «Innovation ohne Skalierbarkeit ist nur Prototyping – mit FORTIUS zeigen wir, dass wir in der Lage sind, innovative und skalierbare Geschäftsmodelle mit einer kurzen Markteinführungszeit zu entwickeln und umzusetzen. Die Plattform so nahtlos wie möglich für den Endverbraucher zu gestalten, ist der Schlüssel: Im Gastgewerbe müssen Markteinführungszeit und innovative Erfahrungen immer vor Technologien und Plattformen stehen.» (mc/pg)

Über Merkle

Merkle ist eine führende, datengetriebene Digitalagentur für Customer Experience Management (CXM) und spezialisiert auf die Entwicklung einzigartiger, personalisierter und kanalübergreifender Kundenerlebnisse. Mit jahrelanger Erfahrung in der Datennutzung, Technologie und Analytik identifiziert Merkle Kundenbedürfnisse und entwickelt darauf aufbauend hyper-personalisierte Marketingstrategien und -kampagnen. Mehr als 14.000 Mitarbeiter weltweit – davon über 1.800 in der DACH-Region – optimieren Marketingerfolge und erzielen Wettbewerbsvorteile für die Top-500-Unternehmen in der Region und in Osteuropa. Unsere Digital-Enthusiasten vereinen Expertise in den Bereichen Strategie der digitalen Transformation, MarTech-Plattformen, Kreativität, User Experience (UX), Customer Relationship Management (CRM), Daten, Commerce, Mobile und Content Management Systeme (CMS). Gemeinsam inspirieren wir die digitale Transformation. Durch den Zusammenschluss von Namics und Isobar Schweiz und Österreich entstand ein führender Anbieter von Customer Experience Management, datengesteuerter Kreativität und Marketingtechnologie in der DACH-Region. Merkle verfügt über Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland und Österreich sowie über Standorte in der Tschechischen Republik, Serbien und Portugal. Seit 2016 gehört Merkle zum dentsu-Netzwerk und ist mittlerweile die grösste Marke innerhalb der Gruppe.

Über Fortius

Das in Zürich ansässige Unternehmen trägt dazu bei, die Art und Weise zu verändern, wie Privat- und Firmenkunden mit Grossveranstaltungen in Kontakt treten und offizielle Bewirtung, Reisen und Unterkünfte kaufen. Das Unternehmen ist ein Joint Venture unter der Führung von DAIMANI, der ersten globalen ECommerce-Plattform für den Verkauf von offiziellen Hospitality-Produkten bei Sport-, Musik- und Kulturveranstaltungen.