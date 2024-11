Microsoft: Nicolas Probst wird PR- und Kommunikationsmanager für die Schweiz

Wallisellen – Microsoft gibt bekannt, dass Nicolas Probst zum 1. November 2024 die Position des PR- und Kommunikationsmanagers für die Schweiz übernommen hat. In dieser Funktion wird Probst direkt an Michael Isaac berichten und sowohl die externe als auch die interne Kommunikation sowie die Thought-Leadership-Positionierung in der Schweiz verantworten.

Probst bringt umfangreiche internationale Erfahrung in der Unternehmenskommunikation mit und hat bereits Führungspositionen bei Unternehmen wie Christ & Gantenbein und Büro Ole Scheeren innegehabt. Zuvor arbeitete er bei Herzog & de Meuron und war in Basel, Berlin, New York und Peking tätig. Sein Hintergrund in der globalen Kommunikationsstrategie wird Microsoft helfen, Geschichten über Künstliche Intelligenz und andere Innovationen einem breiten Publikum in der Schweiz näherzubringen.

„Wir freuen uns sehr, Nicolas in unserem Team willkommen zu heissen“, sagte Michael Isaac, Leiter PR & Kommunikation bei Microsoft Schweiz und Österreich. „Sein Talent für Geschichtenerzählen und seine branchenübergreifenden Einblicke werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie unsere Lösungen es Schweizer Unternehmen und Gemeinschaften ermöglichen, innovativ, erfolgreich und global wettbewerbsfähig zu sein.“

Probst hat Masterabschlüsse in Medienkunst von der Universität der Künste Berlin und in Kommunikationswissenschaft von der Universität Fribourg.

Das Kommunikationsteam besteht nun aus Nicolas Probst, PR- und Kommunikationsmanager für die Schweiz, Johannes Prüller, PR- und Kommunikationsmanager für Österreich und die Schweiz, sowie Michael Isaac, Leiter PR & Kommunikation bei Microsoft Schweiz und Österreich. Gemeinsam werden sie weiterhin daran arbeiten, die Positionierung von Microsoft in der Region zu stärken.