Microsoft Schweiz ernennt Stephan Timme zum Leiter des Enterprise-Geschäfts

Zürich – Microsoft Schweiz hat Stephan Timme zum General Manager Enterprise Commercial Business ernannt. Er folgt auf auf Sonja Meindl, die sich beruflich neu orientiert. Die Ernennung erfolgte bereits auf 1. Juni 2025, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

In seiner neuen Funktion verantwortet Timme die kommerzielle Geschäftsstrategie für Unternehmenskunden in der Schweiz und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Er berichtet direkt an Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, wie es heisst.

Den Angaben zufolge kommt Timme von SoftwareOne, wo er als Regional President DACH sowie Mitglied des Global Extended Executive Board tätig war. Zuvor hatte er während elf Jahren verschiedene Führungspositionen bei SAP inne. Insgesamt verfüge er über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Software-, SaaS- und Dienstleistungsbranche, heisst es. (awp/mc/ps)

