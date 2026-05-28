Mistral AI und Digital Realty spannen für den Ausbau von KI-Dienstleistungen in Europa zusammen

Paris – Digital Realty, die weltweit grösste cloud- und carrier-neutrale Rechenzentrumsplattform, geht eine strategische Partnerschaft mit Mistral AI ein, um die fortschrittliche Rechenkapazität auszubauen und lokalisierte KI-Implementierungen zu unterstützen. Diese Infrastrukturerweiterung ermöglicht es Mistral AI, seine KI-Dienste zu skalieren und seinen Kunden einen lokalisierten, sicheren Zugang zu fortschrittlichen KI-Lösungen zu bieten.

Die Bereitstellung kann dazu beitragen, die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach KI-gestützten Anwendungen zu decken und gleichzeitig zu einer skalierbaren KI-Recheninfrastruktur in Europa beizutragen. Durch die Wahl des Paris South Campus von Digital Realty, einem der grössten digitalen Hubs Europas, erhält Mistral AI Zugang zu einer modularen, KI-optimierten Rechenzentrumsumgebung, die für die Unterstützung von KI-Workloads der nächsten Generation ausgelegt ist, einschliesslich Hochleistungsrechenkapazitäten und fortschrittlicher

Kühltechnologien.

Über die Rechenkapazität hinaus ermöglicht die Partnerschaft Mistral AI zudem, von der hochgradig vernetzten Plattform von Digital Realty zu profitieren, die Tausende von Unternehmen, Anbietern digitaler Dienste und Technologiepartnern in einem einzigen Ökosystem zusammenführt. Diese Nähe ermöglicht Unternehmen den Zugriff auf KI-Dienste mit geringer Latenz, hoher Leistung und sicherer Konnektivität, was die Einführung KI-getriebener Innovationen branchenübergreifend beschleunigt.

Für Unternehmenskunden wird die Bereitstellung voraussichtlich eine leistungsstarke Konnektivität mit geringer Latenz zu den Mistral AI-Diensten bieten, was die Integration fortschrittlicher KI-Fähigkeiten in ihre Betriebsabläufe erleichtert. Im weiteren Sinne unterstreicht die Zusammenarbeit die Rolle einer carrier- und cloud-neutralen, hochgradig vernetzten digitalen Infrastruktur bei der Ermöglichung der Entwicklung und des Einsatzes von KI-Technologien in grossem Massstab.

«Wir sind stolz darauf, die Infrastruktur von Mistral AI auf unserem Campus Paris South zu hosten. Unsere Rechenzentrumsplattform ermöglicht es KI-Innovatoren, schnell zu skalieren, während Unternehmen gleichzeitig auf KI-Dienste zugreifen und diese in einer sicheren und leistungsstarken Umgebung bereitstellen können“, sagte Fabrice Coquio, SVP Digital Realty und Geschäftsführer von Digital Realty in Frankreich. (pd/mc)