Mobile Payments: CREALOGIX unterstützt die Aktivierung von Google Pay

Zürich – Der multinationale Schweizer Digital-Banking-Softwareanbieter CREALOGIX unterstützt künftig die Aktivierung von Kreditkarten für das Mobile-Payment-Zahlungssystem Google Pay in Banking Apps. Auf diese Weise können Banken ihren Endkunden eine einfache Möglichkeit bieten, Kreditkarten mit Google Pay zu verbinden, sodass sie ihr Smartphone oder ihre Smartwatch zum kontaktlosen Bezahlen nutzen können.

Für die Aktivierung benötigen Bankkunden neben ihrer Banking App und einem NFC-fähigen mobilen Endgerät eine gültige Kreditkarte sowie eine aktuelle Version der Google Pay App. Um eine Kreditkarte für Google Pay zu aktivieren, müssen Bankkunden ihre Karte einmalig für das jeweilige Zahlungssystem freischalten und per TAN bestätigen sowie in der Google Pay App die Nutzungsbedingungen des genutzten Zahlungssystems bzw. der jeweiligen Bank bestätigen. Über einen Token wird eine virtuelle Kreditkarte auf dem Endgerät hinterlegt, die dann für das Bezahlen in physischen oder Online-Shops eingesetzt werden kann.

Komfort nicht auf Kosten der Sicherheit

«Bankkunden wollen Convenience, und sie wollen wissen, dass der Komfort nicht auf Kosten der Sicherheit geht», erklärt Martin Unterbäumen, VP Global Product Management bei CREALOGIX. «Gegenwärtig revolutionieren Payment Apps den Zahlungsverkehr und es liegt an den Banken, sicherzustellen, dass ihre Kunden diese neuen Möglichkeiten über ihre bankeigenen Plattformen mit der bestmöglichen User Experience und einem Höchstmass an Sicherheit nutzen können. CREALOGIX ermöglicht es Banken weltweit, die hohen Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen, weil diese künftig Google Pay nutzen können, ohne hierfür ihre Banking App zu verlassen. Damit werden die Erwartungen der Kunden im Mobile-Banking-Zeitalter genau getroffen.»

CREALOGIX arbeitet mit führenden globalen Retailbanken zusammen, um deren Kunden hochwertige digitale Erfahrungen zu bieten. Die Ergebnisse der Lancierung innovativer Produkte innerhalb von Wochen statt Monaten bringen den Kunden von CREALOGIX eine stärkere Bindung und eine höhere Nutzerzufriedenheit. (CREALOGIX/mc/ps)