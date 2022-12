Mobilezone kauft Digital Republic und beantragt Dividendenerhöhung

Rotkreuz/Zürich – Der Handyverkäufer Mobilezone baut sein Geschäft im Bereich mobiles Internet aus. Mobilezone übernimmt dazu die Zürcher Firma Digital Republic. Zugleich will die Gruppe mehr Dividende an die Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten.

Mit dem Zukauf von Digitale Republic ergänze Mobilezone ihr Portfolio mit einem neuen, innovativen Geschäftsfeld, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué. Digital Republic sei auf ein digitales Angebot rund um das Internet der Dinge für Privat- und Geschäftskunden spezialisiert.

Umsatz von 4,5 Mio Franken

Im laufenden Jahr dürfte Digital Republic den Angaben zufolge mit rund 20 Beschäftigten einen Umsatz von 4,5 Millionen Franken erzielen. Über die finanziellen Details zur Übernahme haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. Finanzieren will Mobilezone den Kauf aus den Eigenmitteln und über bestehende Kreditlinien.

Dividende von 90 Rappen vorgeschlagen

Darüber hinaus teilte Mobilezone mit, dass sie den Aktionären an der Generalversammlung vom 5. April 2023 die Ausschüttung einer Dividende von 90 Rappen je Aktie vorschlägt. In diesem Jahr hatte man 84 Rappen bezahlt. Derweil werde das in diesem Jahr gestartete und bis 2025 geplante Aktienrückkaufprogramm im Jahr 2023 ausgesetzt. (awp/mc/pg)