Motorola feiert den 50. Jahrestag des ersten kommerziellen Mobiltelefonanrufs

Zürich – Der Pioniergeist von Motorola hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich die Mobilfunkbranche zu dem entwickelt hat, was sie heute ist. Als solches hat das Unternehmen viele Weltneuheiten hervorgebracht, vom ersten kommerziell erhältlichen 5G-aufrüstbaren Smartphone bis hin zum ersten Clamshell-Smartphone.

Einer der bedeutendsten Momente in der Geschichte der Mobilfunktechnologie ereignete sich heute vor genau 50 Jahren, am 3. April 1973, als Martin Cooper, ehemaliger Vizepräsident und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Motorola, mit dem Motorola DynaTAC 8000X den weltweit ersten kommerziellen Mobiltelefonanruf von der Sixth Avenue in New York City tätigte. Dies markierte einen Wendepunkt in der Gesellschaft, da die Nutzer nicht mehr neben einem Festnetztelefon sitzen oder auf einen Pager warten mussten, um keinen Anruf zu verpassen. Stattdessen konnten sie mit jedem, jederzeit und von überall aus kommunizieren.

Die letzten 50 Jahre als «Warm-up»

„Als ich am 3. April 1973 den ersten öffentlichen Anruf mit einem tragbaren Mobiltelefon tätigte, wusste ich, dass dies erst der Anfang war; dass Motorola und die Mobiltelefonindustrie eine Revolution in der persönlichen Kommunikation einleiteten», sagte Martin Cooper. „Seitdem hat es eine Vielzahl von entscheidenden Innovationen gegeben, von denen viele von Motorola entwickelt wurden. Die ersten fünfzig Jahre waren nur das Warm-up. Auch in Zukunft wird es weitere Fortschritte geben, welche die Welt nachhaltig verändern werden.“

Seit der Veröffentlichung des DynaTAC 8000X, das mehr als einen Meter lang war und fast 1 Kilogramm wog, hat die Marke einen langen Weg zurückgelegt. In den frühen 2000er Jahren stellte Motorola das RAZR V3 vor, das zu einer Zeit auf den Markt kam, als das Design von Mobiltelefonen vorhersehbar geworden war. Das RAZR V3, das für sein einzigartiges Klappgehäuse und sein schlankes Äusseres bekannt war, ist auch heute noch eine weltweite Ikone der Technologie.

Motorola RAZR V3.

Am 3. April 2019, wurde das moto z3 in Kombination mit dem 5G moto mod zum weltweit ersten kommerziell erhältlichen Smartphone, das sich mit 5G verbindet. Seitdem ist Motorola entschlossen, die 5G-Technologie zu demokratisieren und mit der moto g-Familie ultraschnelle 5G-Geschwindigkeiten in die Mittelklasse zu bringen.

Motorola 5G moto mod

Motorola war auch massgeblich daran beteiligt, die Grenzen alternativer Formfaktoren zu verschieben. Im Jahr 2019 brachte die Marke das weltweit erste Clamshell-Smartphone auf den Markt – das Motorola Razr -, das den Verbrauchern Portabilität bot, ohne auf die Funktionen eines vollwertigen Smartphone-Displays zu verzichten. Motorola hat auch Innovationen wie das Neckband eingeführt, ein tragbares 5G-Gerät, das die Rolle des Smartphones neu definiert, indem es den Nutzern ermöglicht, Inhalte auf immersiveren Bildschirmen anzuzeigen. Und erst kürzlich hat das Unternehmen ein rollbares Smartphone-Konzeptgerät vorgestellt

Motorola 312 Labs

Das Herzstück der Motorola-Innovation ist Motorola 312 Labs. Motorola 312 Labs ist eine 2021 gegründete Innovationsgruppe innerhalb der Motorola-Produktorganisation, die sich aus Forschungs-, Design- und Engineering-Experten zusammensetzt, die sich auf die Entwicklung neuartiger Produkte konzentrieren. Motorola 312 Labs ist ein wichtiger Teil der Innovationsreise der Marke und stellt weiterhin in Frage, wie sich das mobile Erlebnis anfühlt, aussieht und verhält. (Motorola/mc)