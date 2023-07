Nachlese zum ServiceNow Summit 2023 in Zürich

Zürich – In Scharen strömten letzten Mittwoch gut 500 Teilnehmer zum Circle Convention Centre Zürich um sich für den ServiceNow Summit 2023 persönlich treffen zu können. Die geballte Agenda war vielversprechend mit interessanten Präsentationen von ServiceNow Partnerfirmen gemeinsam mit ihren Kunden, um die Kundenprojekte ganz konkret und mit tiefem Einblick live miterleben und nachvollziehen zu können. Die Liste der Partner und Kunden war höchst beeindruckend, was für die geschätzte Expertise und Erfahrung von ServiceNow in der Schweiz seit 11 Jahren spricht.

Der ServiceNow Summit 2023 hat ganz klar die Bedeutung des Partnerengagements unterstrichen und wie die Kunden davon optimal profitieren. In den letzten Jahren hat ServiceNow ein lebendiges und ausgewogenes Ökosystem aufgebaut, das aus globalen, regionalen und lokalen Partnern besteht. Jeder Partner adressiert spezifische Marktsegmente, Branchen und Anwendungsfälle und bietet gleichzeitig spezielle Lösungskompetenz.

Es war bereits beim Eingangsbereich bei der Registration für den Summit ein reges Treiben und angeregter Austausch. Über 500 motivierte Teilnehmer im prall gefüllten Plenum des Circle Convention Centres lauschten gespannt der Keynote von Sebastian Fitzjohn, VP Alliances and Channel Ecosystem, EMEA bei ServiceNow zum Thema «Working with our partners to make the world work better». Darauf folgte ein Kundenpanel und thought leadership Sessions for workstream zu aktuellen Themen wie Technologie und operationelle Experience, zu Total Experience und generative AI.

Fünfzehn namhafte Partner waren auf der Bühne, um transformative Anwendungsfälle gemeinsam mit ihren Kunden vorzustellen. In den Präsentationen wurde gezeigt, wie die ServiceNow Partner und Kunden in der Schweiz zusammenarbeiten, um in unsicheren Zeiten Optimierung und Fortschritt voranzutreiben. Wie mit der Now Platform jede noch so grosse Herausforderung gemeistert werden kann, wurde eindrücklich mit einer Agenda voller spannender praktischer Lösungshighlights der ServiceNow Kunden- und Partner-Community sowie mit Expertensitzungen von ServiceNow-Lösungsexperten gezeigt. Themen zu ESG, Customer Service Management, Best Practises der ServiceNow FSI industry und zu Public und Legal Services waren hoch im Kurs.

In drei Breakout-Streams mit jeweils sechs Sitzungen zu Technology & Operational Excellence, zu Total Experience (CX+EX) sowie Platform-Themen zeigte der ServiceNow Summit, wie ausgewählte Ökosystempartner alte Prozesse und manuelle Arbeit in moderne Arbeitsabläufe umwandeln, wie sie ihr Verständnis für Branchen und Kundenbedürfnisse einbringen und wie sie Innovationen liefern, welche die Agenda der digitalen Transformation in allen Unternehmen jeglicher Grösse vorantreiben – nicht nur in der IT.

Das Publikum spitzte die Ohren und schätzte die kompetenten und spannenden Präsentationen, die durch die Dialoge von Partnern mit ihren Kunden «on stage» sehr lebendig und authentisch waren.

In den Pausen und beim schmackhaften Lunch wurde rege diskutiert, genetworkt und weitere Termine für die Zukunft geplant. Die Teilnehmer haben es sichtlich genossen. Gesprächsstoff gab es genug, entweder zu den zahlreichen Customer Cases und Projekten oder einfach auch locker zu plaudern und zu lachen mit alten Freunden und Bekannten sowie auch neuen Gesichtern. Den krönenden Abschluss gab es mit der Locknote von Kelley Steven-Waiss, Chief Transformation Officer ServiceNow, welche aus dem Headquarter in Californien in die Schweiz gekommen ist, mit ihren Ausführungen zum Thema «The Skills Gold Rush: Mining Untapped Talent in Your Workforce». Kelley erklärte wie Unternehmen das „Arbeitskräftegold“ (the skills gold rush) erschliessen können, das wir einfach nicht sehen können. Sie untersucht die Rolle neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz, die eine dynamischere Abstimmung von Menschen und Arbeit ermöglichen und uns dabei helfen, neue Wege zu finden, um die richtigen Menschen und Talente mit der richtigen Arbeit zur richtigen Zeit zu verbinden.

Danach verabschiedeten Dino Minichiello, Arndt Mielisch und Alain Badoux, der Schweiz-Chef von ServiceNow die engagierten Teilnehmer. Anschliessend gab es noch ausreichend Zeit mit einen Networking Apero den interessanten Tag ausklingen zu lassen. (ServiceNow/mc/ps)