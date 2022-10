Nachwuchsförderung, Diversität und Nachhaltigkeit prägen die Schweizer Digitaltage 2022

Zürich – Neben dem breiten regionalen Angebot der Digitaltage wird der Grossanlass auf seiner Landestour von drei Hauptformaten begleitet, die in jeder Region Halt machen. Der Fokus liegt dabei auf Schüler:innen, Schweizer Startups und Frauen. Die fortschreitende Digitalisierung durchdringt alle Bereiche der Gesellschaft. Doch welche Kompetenzen sind für die digitale Zukunft wichtig, wie können weibliche Talente für technische Berufe gewonnen werden und welche Rolle spielen nachhaltige digitale Lösungen in der Welt von morgen? Diese Fragen sind Impulsgeber der Veranstaltungsreihen NextGen – Future Skills Labs, #herHACK und Greentech Startup Battle.

Bei den drei Hauptformaten der Schweizer Digitaltage 2022 dreht sich alles darum, die Weichen für die digitale Zukunft zu stellen. Eine proaktive Haltung gegenüber aktuellen und kommenden Herausforderungen ist essenziell, um die Position der Schweiz als führenden Digitalstandort zu sichern. Diana Engetschwiler, Deputy Managing Director digitalswitzerland: „Die Hauptformate sollen Bevölkerung, Wirtschaft und Politik für die digitale Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit, Diversität und Talentförderung sensibilisieren. Denn diese Themen sind wichtig für den Erhalt der Schweiz – nicht nur als Wirtschaftsstandort, sondern als Lebensraum.”

NextGen – Begeisterung für Digitalisierung wecken

Die NextGen-Veranstaltungsreihe ermöglicht es Schulklassen, Digitalisierungsthemen spielerisch zu entdecken und die damit verbundenen Zukunftskompetenzen zu reflektieren. Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren lernen so neue Technologien und Methoden kennen und werden darin ermutigt, unsere digitale Zukunft mitgestalten zu wollen. An den Standorten Biel, Liestal, Zürich, Lausanne und Lugano haben bisher bereits 144 Schülerinnen und Schüler am NextGen-Format teilgenommen und sich unter anderem mit Sensor- und Robotics-Lösungen auseinandergesetzt. Auf diese Weise erfuhren die Workshopteilnehmenden der nächsten Generation beispielsweise, wie ein Distanzsensor funktioniert und programmierten mit dem erworbenen Wissen eine Parkhilfe für Autos.

Prof. Dr. René Hüsler, Direktor Departement Informatik und stellvertretender Rektor Hochschule Luzern: „Die Hochschule Luzern unterstützt das NextGen-Format, damit den Jugendlichen das Potenzial der Digitalisierung aufgezeigt wird und sich diese mit den notwendigen Zukunftskompetenzen befassen. Dem Fachkräftemangel kann nur mit einem frühen Einbezug der ‘Next Generation’ begegnet werden. Dieses Hauptformat der Digitaltage 2022 passt sehr gut zu unseren vielfältigen Aktivitäten für Jugendliche im MINT-Bereich.”

herHACK – der grösste Hackathon der Schweiz von und für Frauen

Die Veranstaltung mit Symbolcharakter soll Frauen ermutigen, eine berufliche Laufbahn in der Technologiebranche einzuschlagen. Nach der Premiere im letzten Jahr steht die Förderung von Frauen in technischen Berufen bereits zum zweiten Mal im Vordergrund der Digitaltage. Das Angebot richtet sich an Frauen unterschiedlichen Alters und Ausbildungsstandes, ohne spezifische Vorkenntnisse im Programmieren, um das Bewusstsein und die Begeisterung für Technik zu wecken. Frauen sind in der Tech-Branche noch stark unterrepräsentiert. Dies muss sich schnellstmöglich ändern. Auch in diesem Jahr arbeiten Frauen in Teams an Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen, die zur Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) der UN-Agenda 2030 beitragen. Seit dem Startschuss am 15. September in Basel haben bereits 4 Workshops stattgefunden. Bisherige digitale Lösungen drehen sich um Themen wie Geschlechtergleichstellung am Arbeitsplatz, saubere Energieerzeugung und Klimaschutzideen für Schweizer KMU.

GreenTech – digitale Lösungen mit nachhaltiger Wirkung

Lösungen, die es uns ermöglichen, nachhaltiger zu leben, zu arbeiten und zu produzieren, sind gefragter denn je. Beim GreenTech Startup Battle stellen insgesamt 20 Jungunternehmen besonders nachhaltige Projektideen vor, die natürliche Ressourcen erhalten und schützen. Fünf der sieben Finalisten stehen nach fünfwöchiger Laufzeit bereits fest: Aus der Hauptstadtregion mobileup, aus der Nordwestschweiz myFeld, aus dem Grossraum Zürich viboo, resilio aus der Romandie und Hive Power aus dem Tessin. mobileup führt Angebot und Nachfrage für gebrauchte elektronische Geräte zusammen, MyFeld ist der erste Online-Garten der Schweiz, viboo bietet selbstlernende prädiktive Steuerung als Cloud-Service für Hersteller von Heiz- und Kühlanlagen, resilio begleitet Unternehmen bei ihrer nachhaltigen digitalen Transformation und Hive Power überzeugte die Jury mit innovativen Lösungen für intelligente Stromnetze. Das Finale findet am 27. Oktober in Zug statt. Zu gewinnen gibt es CHF 10’000 Preisgeld, 25’000 AWS Credits und 1 Jahr Venture Services oder einen Coworking Space.

Lukas Krienbuehl, Co-Leiter Kommunikation bei Innosuisse: „Innosuisse ist stolz darauf, das GreenTech Startup Battle zu unterstützen, um vielversprechenden Startups aus verschiedenen Regionen der Schweiz, die technologische und digitale Lösungen mit grosser nachhaltiger Wirkung entwickeln, Sichtbarkeit zu bieten.” (digitalswitzerland/mc/ps)

Über die Schweizer Digitaltage

Zusammen gestalten wir die digitale Zukunft. Unter diesem Motto stehen die Schweizer Digitaltage 2022. Bereits zum sechsten Mal lädt digitalswitzerland die Schweizer Bevölkerung dazu ein, sich zu informieren, an Gesprächen teilzunehmen und konkrete digitale Fähigkeiten zu erwerben. Vom 5. September bis zum 23. Oktober touren die Schweizer Digitaltage quer durch sieben Regionen und deren 19 Austragungsorte: Aarau, Basel, Bellinzona, Bern, Biel, Einsiedeln, Genf, Lausanne, Liestal, Lugano, Luzern, Rotkreuz, Schaffhausen, Solothurn, St.Gallen, Thun, Vaduz, Winterthur und Zürich. Die Zusammenarbeit mit den Standortpartnern ermöglicht es digitalswitzerland, den Einwohner:innen die Chancen der Digitalisierung mit einem auf die Regionen abgestimmten Programm näher zu bringen. Vielfältige Online-Veranstaltungen ergänzen das Angebot unter www.digitaltage.swiss. Die Schweizer Digitaltage werden von zahlreichen Partnern aus der Wissenschaft und dem privaten und öffentlichen Sektor unterstützt. Hauptsponsoren sind APG|SGA, Google, Huawei und Ringier.