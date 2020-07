NetApp erweitert das Unified-Partner-Programm

Wallisellen – NetApp (NASDAQ: NTAP), ein Unternehmen im Bereich Cloud Data Services, aktualisiert sein branchenführendes Unified-Partner-Programm, um die Geschäftsmodelle und -fähigkeiten seiner Partner weiter zu ergänzen. Das preisgekrönte Partnerprogramm von NetApp wird vereinfacht und erweitert, um eine einheitliche Programm-Erfahrung zu bieten, Kunden die digitale Transformation zu ermöglichen, die Rentabilität der Partner zu verbessern und ihnen ein verlässliches Geschäftsumfeld zu schaffen.

„Kunden brauchen Ansprechpartner, die Experten auf ihrem Gebiet sind und sie bei der erfolgreichen Gestaltung und Umsetzung ihrer Projekte im Rahmen der digitalen Transformation unterstützen“, erklärt Chris Lamborn, Head of Global Partner GTM & Programs bei NetApp. „Deshalb werden wir im kommenden Fiskaljahr unsere Partner aufgrund ihrer Fähigkeit auszeichnen, Lösungen auf Basis von NetApp in Bereichen zu verkaufen, zu implementieren und zu unterstützen, die eine erfolgreiche digitale Transformation in der Welt der hybriden Multicloud beschleunigen.“

Die wichtigsten Neuerungen des Unified-Partner-Programms im neuen Finanzjahr 2021 von NetApp sind:

Vereinfachung : NetApp vereinheitlicht Verträge und Vereinbarungen, strafft Leitfäden und Richtlinien und bietet weniger, dafür zielgerichtetere, auf Abschlüssen basierende Incentivierungen sowie Rabattprogramme für mehr Wachstum.

: NetApp vereinheitlicht Verträge und Vereinbarungen, strafft Leitfäden und Richtlinien und bietet weniger, dafür zielgerichtetere, auf Abschlüssen basierende Incentivierungen sowie Rabattprogramme für mehr Wachstum. Erweiterung : NetApp wird registrierten Partnern noch mehr Informationen, Mitteilungen, Möglichkeiten und Schulungen bereitstellen. Das Update umfasst auch die Aufnahme von Cloud-First-Partnern in das NetApp Unified-Partner-Programm und öffnet die NetApp Learning Services für Cloud-Partner und Service Provider. NetApp ergänzt ausserdem seine Spezialisierungen mit neuen Inhalten und Vorteilen wie der Ergänzung von SAP und XaaS („anything as a service“).

: NetApp wird registrierten Partnern noch mehr Informationen, Mitteilungen, Möglichkeiten und Schulungen bereitstellen. Das Update umfasst auch die Aufnahme von Cloud-First-Partnern in das NetApp Unified-Partner-Programm und öffnet die NetApp Learning Services für Cloud-Partner und Service Provider. NetApp ergänzt ausserdem seine Spezialisierungen mit neuen Inhalten und Vorteilen wie der Ergänzung von SAP und XaaS („anything as a service“). Investition : NetApp investiert weiterhin in Tools, um die Geschäftsplanung sowie das Management und die Messung von Anreizen für Partner einfacher und kooperativer zu gestalten. Das Unternehmen ermöglicht in seinem New-Account-Incentive-Programm eine höhere Auszahlung und durch das Run-to-NetApp-Incentive-Programm eine schnellere Ausschüttung von Rabatten. NetApp führt ausserdem ein neues Tech-Refresh-Incentive-Programm ein, das Partnern dabei hilft, die Vorteile der umfangreichen NetApp Installed Base auszuschöpfen.

: NetApp investiert weiterhin in Tools, um die Geschäftsplanung sowie das Management und die Messung von Anreizen für Partner einfacher und kooperativer zu gestalten. Das Unternehmen ermöglicht in seinem New-Account-Incentive-Programm eine höhere Auszahlung und durch das Run-to-NetApp-Incentive-Programm eine schnellere Ausschüttung von Rabatten. NetApp führt ausserdem ein neues Tech-Refresh-Incentive-Programm ein, das Partnern dabei hilft, die Vorteile der umfangreichen NetApp Installed Base auszuschöpfen. Differenzierung: NetApp teilt seine Partner jetzt nach den Programmstufen Registered, Gold, Platinum und Star ein. Das Programm hebt Partner mit konkreten und fokussierten Spezialisierungen hervor, ebenso wie jene, die Services in wichtigen Schwerpunktbereichen anbieten, darunter XaaS, Implementierung, Support, Cloud, Foundation, hybride Cloud und konvergente Infrastruktur.

„Unsere Kunden berichten uns, dass bei der Auswahl eines Partners, der ihnen bei der digitalen Transformation hilft, Differenzierung und Vereinfachung ihren Entscheidungsprozess bestimmen“, sagt Deborah Bannworth, Senior Vice President, Partner Alliances, Inside Sales, Maintenance Sales & Services bei Sirius, einem Partner von NetApp. „Das Unified-Partner-Programm von NetApp erleichtert es dem Team bei Sirius, unseren Kunden greifbare Vorteile anzubieten und ihre Herausforderungen bei der digitalen Transformation zu lösen, während wir selbst expandieren, Fahrt aufnehmen und als Experten wachsen.“

Der vereinfachte Partner-First-Ansatz von NetApp bringt Partnern Wachstum und Erfolg, indem sie Zugang zu einem führenden Portfolio hybrider Cloud Data Services und Datenmanagement-Lösungen erhalten. Dieses Portfolio und das Partnerprogramm ermöglichen es dem NetApp Partnerökosystem, die Herausforderungen der Kunden zu lösen und wichtige Geschäftsergebnisse zu erreichen, unabhängig davon, wo sich ihre Daten befinden. (NetApp/mc/ps)

