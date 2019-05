NetApp macht datengetriebene Unternehmen erfolgreich

Wallisellen – NetApp (NASDAQ: NTAP), der Spezialist für Daten in der Hybrid Cloud, stellt heute drei Neuheiten im Portfolio vor: NetApp ONTAP 9.6, das neue End-to-End-NVMe-Storage-System für den Midrange-Bereich AFF A320 und neue Services, mit denen Unternehmen noch grössere Mehrwerte aus ihren Daten generieren können.

Die Cloud-Connected-Flash-Lösungen von NetApp, ein Bestandteil der Data-Fabric-Strategie, sind unkompliziert, effizient, sicher und fördern Innovationen. Sie bieten die nötige Leistung, um auch hochanspruchsvolle Datensätze und Technologien wie künstliche Intelligenz und 5G-Netze effektiv zu betreiben. Nur NetApp liefert Unternehmen alle Komponenten aus einer Hand, die sie zum Aufbau einer individuellen Data-Fabric-Architektur, bestehend aus Public-Cloud-, Private-Cloud- und On-Premises-Umgebungen, benötigen. Mit diesen Data-Fabric- und NetApp-Lösungen sind Applikationen möglich, die Anwender individuell ansprechen und die entscheidenden Analysedaten liefern, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

„Immer mehr Unternehmen führen neue, datengetriebene Geschäftsmodelle ein, bei denen Daten als strategische Ressource eine zentrale Rolle zukommt. Dementsprechend steigen auch die Anforderungen an die Datenverfügbarkeit“, sagt Eric Burgener, Research Vice President, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies Group bei IDC. „Zusammen mit einer Data-Fabric-Strategie bieten die Cloud-Connected-Flash-Lösungen von NetApp Anwendern die einfache Bedienbarkeit, Verfügbarkeit, Agilität und Leistung, die Unternehmen während ihrer digitalen Transformation benötigen. Aus der hybriden Cloud-Infrastruktur können dann neue, innovative Geschäftsmodelle entstehen oder weiterentwickelt werden.“

„Neue Technologien wie 5G-Netze zeigen, dass Unternehmen schon bald in der Lage sein werden, riesige Mengen an Daten zu generieren, zu erfassen und zu verbreiten. Wer dafür nicht gerüstet ist, wird schnell überfordert sein“, so Joel Reich, Executive Vice President, Storage Systems and Software bei NetApp. „Mit NetApp ONTAP können Unternehmen die Herausforderungen meistern, die mit diesen datenintensiven Technikinnovationen einhergehen. Denn es ist eine smarte, leistungsstarke und bewährte Lösung, darauf ausgelegt, den maximalen Nutzen aus ihren Daten zu ziehen.“

Maximaler Nutzen aus der Hybrid Cloud

Die Datenmanagement-Software ONTAP 9.6 ermöglicht es Unternehmen jeder Grösse, den Wert ihrer Daten zu maximieren und schafft die Voraussetzungen für eine unkomplizierte und zukunftssichere Infrastruktur, mit der sie neue datengetriebene Initiativen in Angriff nehmen können. Die Neuerungen bei ONTAP 9.6 beinhalten:

Die erweiterte NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC)-Umgebung umfasst neben Red Hat und SUSE Linux jetzt auch VMware ESXi, Microsoft Windows sowie Oracle Linux Hosts mit redundanten Zugriffspfaden. Unternehmen erhalten damit NVMe/FC-Performance für die meisten Workloads.

FabricPool unterstützt jetzt neben Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) und IBM Cloud Storage auch die Google Cloud Platform und Alibaba Cloud. Dadurch sinken die Kosten für primären Storage: Nicht oder selten genutzte Daten können mittels automatischem Tiering in jede grössere Public Cloud oder in eine StorageGRID Private Cloud von NetApp verschoben werden.

NetApp FlexCache unterstützt jetzt NetApp Cloud Volumes ONTAP. Nutzer von Hybrid-Clouds profitieren damit nun von den Vorteilen von FlexCache.

Transportverschlüsselung für NetApp SnapMirror und FlexCache erhöht die Sicherheit von Datenreplizierung und Remote Caching.

Mit der IP-Unterstützung von NetApp MetroCluster für NetApp AFF und FAS Entry-Level-Systeme wird Business Continuity zu einer kostengünstigen Option für Unternehmen, da sie bestehende IP-Netzwerke an unterschiedlichen Standorten berücksichtigen kann.

Neues End-to-End-NVMe-System für den Midrange-Bereich

2018 stellte NetApp mit der AFF A800 bereits das branchenweit erste End-to-End-NVMe-System vor. Zu den Hauptmerkmalen zählen führende Performance, Datenservices und Effizienz-Garantie. Ab heute weitet NetApp diese Vorteile auf den Midrange-Bereich aus und Nutzer des AFF A320 Systems erwartet nun folgendes Angebot:

Beschleunigung herkömmlicher und neuer Enterprise Anwendungen wie künstlicher Intelligenz und Deep Learning, Analytics und Datenbanken bei sehr niedriger Latenz

Senkung von Rechenzentrumskosten durch das Konsolidieren von Applikationen mit einem leistungsstarken System

Absicherung für die Zukunft mit NVMe-Technologie, 100-Gigabit-Ethernet und Cloud-Integration

Erweitertes Serviceportfolio für breitere Kundenanforderungen

NetApp sichert seine Kunden mit einem Team aus erfahrenen Experten und auf Branchenstandards basierenden Best Practices bestmöglich vor Störungen und Datenverlusten im Geschäftsumfeld. Effizienz und die Leistung der Systeme werden stets verbessert, und das erweiterte Serviceportfolio beinhaltet deshalb ab sofort folgende Zusatzleistungen:

SupportEdge Prestige bietet technischen High-Touch-Concierge-Support. Mit priorisiertem Call Routing können Probleme noch schneller behoben werden. Kunden werden einem dedizierten Team aus NetApp Experten zugewiesen und erhalten individuelle Berichte, Tools und Statusauswertungen ihrer Storage-Umgebungen.

bietet technischen High-Touch-Concierge-Support. Mit priorisiertem Call Routing können Probleme noch schneller behoben werden. Kunden werden einem dedizierten Team aus NetApp Experten zugewiesen und erhalten individuelle Berichte, Tools und Statusauswertungen ihrer Storage-Umgebungen. Tiered Deployment Service beschleunigt die Amortisierung neuer NetApp Technologien und reduziert das Risiko fehlerhafter Installationen oder Konfigurationen. Basierend auf den Geschäftszielen des Kunden sind die drei neuen Qualitätsoptionen wählbar: Basic, Standard und Advanced Deployment.

beschleunigt die Amortisierung neuer NetApp Technologien und reduziert das Risiko fehlerhafter Installationen oder Konfigurationen. Basierend auf den Geschäftszielen des Kunden sind die drei neuen Qualitätsoptionen wählbar: Basic, Standard und Advanced Deployment. Managed Upgrade Service ist ein remote bereitgestellter Service, der Sicherheitsrisiken reduziert, indem er sicherstellt, dass stets die aktuellsten Versionen der NetApp Software mit allen Sicherheits-Patches und Firmware-Upgrades installiert sind.

(NetApp/mc/ps)

Über NetApp

NetApp ist einer der führenden Spezialisten für Datenmanagement in der Hybrid Cloud. Mit unserem Portfolio an Hybrid-Cloud-Datenservices, die das Management von Applikationen und Daten über Cloud- und On-Premises-Umgebungen hinweg vereinfachen, beschleunigen wir die digitale Transformation. Gemeinsam mit unseren Partnern helfen wir Unternehmen weltweit, das volle Potenzial ihrer Daten auszu­schöpfen und so ihren Kundenkontakt zu erweitern, Innovationen voranzutreiben und Betriebsabläufe zu optimieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.netapp.ch. #DataDriven

Firmeninformationen zu NetApp in der Schweiz bei monetas

Börsenkurs bei Google