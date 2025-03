Netrics: Andreas Hohl wird neuer COO

Zug – Netrics stärkt sein Führungsteam und gewinnt mit Andreas Hohl einen erfahrenen Experten für die operative Steuerung des Unternehmens. Seit dem 1. März 2025 übernimmt er die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO). In dieser Funktion wird Andreas Hohl die operative Exzellenz gezielt ausbauen, um die Servicequalität weiter zu verbessern und den Kunden stets die besten Lösungen zu bieten.

Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Skalierung und Optimierung von Geschäftsprozessen bringt Andreas Hohl wertvolle Kompetenzen in die Netrics Gruppe ein. Zuletzt war er als COO der UMB AG tätig, wo er die Service-Organisation erfolgreich auf nachhaltiges Wachstum ausrichtete und akquirierte Firmen erfolgreich integrierte. Davor leitete er als CIO und Head of ICT die IT-Transformationen renommierter Unternehmen wie Straumann, Swisslog und Vitra. In diesen Rollen verantwortete er unter anderem den Aufbau und die Modernisierung globaler IT-Strukturen sowie die Implementierung innovativer technologischer Lösungen zur Effizienzsteigerung.

In seiner neuen Funktion bei Netrics wird Andreas Hohl die Servicequalität weiter steigern und sicherstellen, dass Kunden von effizienten, reibungslosen und zukunftsorientierten Prozessen profitieren. Sein Fokus liegt darauf, die operativen Abläufe kontinuierlich zu optimieren, das Betriebsmodell weiterzuentwickeln und neue Unternehmen nahtlos in die Organisation zu integrieren. Dabei stehen stets die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt: Durch den Ausbau serviceorientierter Strukturen und die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen wird er eine erstklassige Customer Experience ermöglichen und Netrics als verlässlichen Partner in der digitalen Transformation weiter stärken.

«Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team die operativen Abläufe gezielt zu optimieren und die Service-Exzellenz für unsere Kunden kontinuierlich zu verbessern. Mein Fokus liegt darauf, reibungslose Abläufe zu schaffen und unsere Kunden durch Zuverlässigkeit und Kompetenz zu überzeugen», sagt Andreas Hohl.

Pascal Kocher, CEO der Netrics Gruppe, betont: «Mit Andreas Hohl gewinnen wir eine versierte Führungspersönlichkeit mit umfassender operativer Erfahrung. Seine Expertise wird uns dabei unterstützen, die Dienstleistungsqualität weiter zu steigern und unseren Kunden noch mehr Effizienz und Mehrwert zu bieten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.»

Mit der Erweiterung des Führungsteams stärkt Netrics seine Fähigkeit, Kunden mit erstklassigen Services und höchstem Nutzen zu bedienen und sich gleichzeitig optimal für die Herausforderungen und Chancen der digitalen Zukunft aufzustellen. (Netrics/mc/hfu)