Microsoft: Umfassende souveräne Lösungen für europäische Organisationen

Berlin – Microsoft geht einen weiteren Schritt, um die digitalen Zusicherungen für Europa zu stärken und den Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten, grössere Kontrolle über ihre Daten und die bislang stärkste digitale Resilienz zu bieten. Dieses Angebot umfasst sowohl Public Cloud als auch private digitale Infrastrukturen und stellt sicher, dass die Kunden die richtige Balance zwischen Kontrolle, Compliance und Leistungsfähigkeit für ihre Bedürfnisse wählen können.

Mit diesem erweiterten Angebot kündigt Microsoft Data Guardian für europäische Betriebsabläufe, External Key Management für kundenkontrollierte Verschlüsselung, Regulated Environment Management für vereinfachte Konfiguration, sowie Microsoft 365 Local für wichtige Produktivitätsdienste in privaten Cloud-Umgebungen an. Damit vereint Microsoft umfassende Produktivitäts-, Sicherheits- und Cloud-Lösungen, die darauf ausgelegt sind, europäischen Organisationen zu ermöglichen, unter ihren eigenen Bedingungen zu wachsen, zu konkurrieren und zu führen – mit mehr Kontrolle als je zuvor in Sovereign Public Cloud, Sovereign Private Cloud und National Partner Clouds.

Die neue Sovereign Private Cloud von Microsoft unterstützt kritische Kollaborations-, Kommunikations- und Virtualisierungsdienste auf Azure Local. Diese Lösung integriert nun Microsoft 365 Local und der Sicherheitsplattform in Azure Local und bietet konsistente Möglichkeiten für hybride oder isolierte Umgebungen, um Anforderungen an Resilienz und Geschäftskontinuität zu erfüllen.

In Frankreich und Deutschland bieten die National Partner Clouds umfassende Microsoft 365- und Microsoft Azure-Funktionen in unabhängig betriebenen Umgebungen. In Frankreich besteht eine Vereinbarung mit Bleu, einem Joint Venture von Orange und Capgemini, damit Bleu eine „Cloud de Confiance“ für den französischen öffentlichen Sektor, kritische Infrastrukturanbieter und Dienstleistungsunternehmen betreibt, die den Anforderungen von SecNumCloud entspricht. In Deutschland haben wir eine Vereinbarung mit Delos Cloud, einer SAP-Tochter, die eine souveräne Cloud für den deutschen öffentlichen Sektor bereitstellt und dabei die Cloud-Plattform-Anforderungen der deutschen Regierung erfüllt.

Die Sovereign Public Cloud von Microsoft befindet sich derzeit in der Vorschau und wird noch in diesem Jahr in allen europäischen Cloud-Regionen allgemein verfügbar sein – mit neuen Funktionen und Lösungen zur weiteren Stärkung dieser Vision.

Ankündigung von Data Guardian

Data Guardian bietet eine zusätzliche Schutzebene, indem nur Microsoft-Mitarbeitende mit Wohnsitz in Europa Remote-Zugriff auf diese Systeme erhalten. Darüber hinaus sorgt Data Guardian für zusätzliche menschliche und technische Kontrolle, wann immer Ingenieur*innen ausserhalb Europas Zugriff benötigen. Jeder Remote-Zugriff auf Systeme, in denen Daten in Europa gespeichert oder verarbeitet werden, wird in Echtzeit von europäischem Personal genehmigt und überwacht und in einem manipulationssicheren Register protokolliert.

Ankündigung von External Key Management zur Erweiterung von Azure Managed HSM

Verschlüsselung, die vollständig unter der Kontrolle der Kunden steht, bietet eine zusätzliche Garantie für den Datenschutz. Mit External Key Management können Kunden Azure mit Schlüsseln verbinden, die auf ihrem eigenen Hardware Security Module (HSM) vor Ort oder bei einem vertrauenswürdigen Drittanbieter gespeichert sind. Wir arbeiten mit führenden HSM-Herstellern wie Futurex, Thales und Utimaco zusammen, um deren Unterstützung sicherzustellen.

Ankündigung von Regulated Environment Management

Der Regulated Environment Management Service erlaubt es Kunden, alle diese Funktionen zentral zu verwalten (z. B. Data Guardian-Richtlinien zu konfigurieren oder Zugriffsprotokolle einzusehen). Dieses Management-Tool steht im Mittelpunkt des Kundenerlebnisses für die Konfiguration, Bereitstellung und Überwachung von Workloads in souveränen Umgebungen. Gemeinsam bilden diese Tools den Kern des Kundenerlebnisses für die Konfiguration, Bereitstellung und Überwachung von Workloads in der Sovereign Public Cloud.

Aufbau eines souveränen Cloud- und KI-Partner-Ökosystems für Europa

Um europäische Kunden bei der Implementierung und dem Betrieb souveräner Lösungen zu unterstützen, führt Microsoft die Microsoft Sovereign Cloud-Spezialisierung im Microsoft AI Cloud Partner Programm ein. Diese Spezialisierung hilft europäischen Kunden, Partner zu identifizieren, die über nachgewiesene Kompetenz bei der Umsetzung souveräner Cloud-Projekte auf Basis von Microsoft-Technologie verfügen. Zu den Preview-Partnern gehören Accenture, Arvato, Atea, Atos, Crayon, Capgemini, Dell Technologies, IBM, Inspark, Infosys, Lenovo, Leonardo, NTT Data, Orange, Telefonica und Vodafone.

„Die Einführung von Microsoft Sovereign Cloud markiert einen Wendepunkt bei der Stärkung europäischer Institutionen und Branchen mit der Kontrolle, Compliance und Innovationskraft, die sie für den Erfolg in der digitalen Wirtschaft benötigen“, sagt Aiman Ezzat, CEO der Capgemini-Gruppe.

„Als Anteilseigner von Bleu haben wir in Frankreich bereits eine National Partner Cloud aufgebaut, um Microsoft-Technologien in einer souveränen Umgebung bereitzustellen, die den Anforderungen des französischen Staates entspricht. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in Microsoft-Technologien und umfassender Expertise in regulierten Branchen sind wir einzigartig positioniert, um unseren Kunden die volle Leistungsfähigkeit souveräner Public- und Private-Cloud-Lösungen von Microsoft zu erschliessen. Gemeinsam ermöglichen wir eine vertrauenswürdige digitale Zukunft für Europa.“ (Microsoft/mc/hfu)