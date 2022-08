Neue iPaaS-Funktionalitäten: TIBCO Cloud Integration erschliesst das Potenzial von Echtzeitdaten

München – TIBCO Software hat bedeutende Erweiterungen von TIBCO Cloud Integration, seinem branchenweit anerkannten Angebot für Integration-Platform-as-a-Service (iPaaS), bekanntgegeben. Sie steigern die Möglichkeiten, Anwendungen, Daten und Geräte in hybriden Umgebungen zu integrieren.

„Für Unternehmen ist der Fokus auf Daten essenziell, um mit den vielen geschäftlichen Herausforderungen von heute fertig zu werden. Daten auf die richtige Art und Weise zu nutzen, hat das Potenzial, dass Unternehmen diese Herausforderungen in Chancen verwandeln können“, so Randy Menon, Senior Vice President und General Manager, Connect und TIBCO Cloud, bei TIBCO. „TIBCO Cloud liefert skalierbare und anpassbare Lösungen, die Integrationen zwischen allen Systemen sowie Betriebs- und Geschäftsprozessen fördern. Gemeinsam mit unseren Kunden machen wir es möglich, das grosse Potenzial von Echtzeitdaten zu erschliessen.“

Mit den neuen innovativen Funktionalitäten von TIBCO Cloud können Unternehmen Applikationen, Daten und Geräte noch schneller über eine im Software-as-a-Service (SaaS)-Modell bereitgestellte digitale Plattform miteinander verbinden. Sie können damit deutliche wertschöpfende Vorteile erzielen. Dazu zählen:

Lösungen schneller bereitstellen: Mit intelligenten Assistenten werden Entwickler bei der Auswahl der optimalen Technologie und Designmuster bis hin zur Bereitstellung bestmöglich unterstützt. Dadurch kann die Integration der Applikationen beschleunigt werden. Verbesserungen wie eine smarte Mapping-Technologie auf der Basis von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) analysieren mittels Deep Learning die Mapping-Entscheidungen eines Entwicklers und unterbreiten auf dieser Basis Mapping-Vorschläge. Diese Technologie leistet ebenfalls einen Beitrag für beschleunigte Datenintegrationen.



Mit intelligenten Assistenten werden Entwickler bei der Auswahl der optimalen Technologie und Designmuster bis hin zur Bereitstellung bestmöglich unterstützt. Dadurch kann die Integration der Applikationen beschleunigt werden. Verbesserungen wie eine smarte Mapping-Technologie auf der Basis von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) analysieren mittels Deep Learning die Mapping-Entscheidungen eines Entwicklers und unterbreiten auf dieser Basis Mapping-Vorschläge. Diese Technologie leistet ebenfalls einen Beitrag für beschleunigte Datenintegrationen. Agilität erhöhen: Durch ein einheitliches Entscheidungsmanagement und eine einheitliche Governance werden Fachanwender in die Lage versetzt, getroffene Entscheidungen ohne Hürden im gesamten Unternehmen umzusetzen. TIBCO Cloud bietet somit Unternehmen und Anwendern die Möglichkeit, Entscheidungen auf einen Shared Service zu übertragen und so für konsistente Entscheidungen zu sorgen.



Durch ein einheitliches Entscheidungsmanagement und eine einheitliche Governance werden Fachanwender in die Lage versetzt, getroffene Entscheidungen ohne Hürden im gesamten Unternehmen umzusetzen. TIBCO Cloud bietet somit Unternehmen und Anwendern die Möglichkeit, Entscheidungen auf einen Shared Service zu übertragen und so für konsistente Entscheidungen zu sorgen. Ereignisse unmittelbar in geschäftlichen Nutzen verwandeln: Neue Funktionalitäten erleichtern die Entwicklung einer ereignisgesteuerten Architektur. Ein neuer API-Modellierer vereinfacht das Design von AsyncAPIs für Apache Kafka®. Über eine eingebettete Registry in TIBCO Cloud finden Teams ereignisgesteuerte APIs und tauschen sie untereinander aus, während sie bei der Entwicklung von Lösungen mittels einer Point-and-Click-Funktionalität Ereignisse mühelos veröffentlichen und abonnieren können, statt dafür Individualcode entwickeln zu müssen.

Partnerschaft mit Automation Hero

Ferner gibt TIBCO eine Partnerschaft mit Automation Hero bekannt. Diese hat zum Ziel, Automatisierungsanwendungen um intelligente Funktionalitäten für die Dokumentenverarbeitung zu ergänzen. Kunden können dadurch auf wertvolle Daten zugreifen, die zuvor nur schwer zugänglich waren. „Als ein führender Anbieter in der Automatisierung jeder Art von dokumentenzentrierten Prozessen gehen wir die Partnerschaft mit TIBCO ein, damit Unternehmen einen möglichst hohen Geschäftsnutzen aus unstrukturierten Daten ziehen und deren Wertschöpfungspotenzial erschliessen können. Diese Daten liegen oft in Dokumenten verborgen und sind schwer zugänglich. Sie mussten deshalb früher mühsam per Hand extrahiert werden“, so Stefan Groschupf, Gründer und Chief Executive Officer von Automation Hero. „Wir freuen uns auf die Veröffentlichung und Bereitstellung der gemeinsamen Lösung im TIBCO Cloud Integration Marketplace. Damit machen wir modernste KI-Dokumentenverarbeitung mit nur wenigen Klicks verfügbar.“

„TIBCOs Fähigkeit, alles aus jeder Quelle einzubinden und zu integrieren, war ein entscheidender Faktor bei der Verkürzung der Projektlaufzeiten von neuen Automatisierungs- und Integrationsvorhaben in unserem Unternehmen“, so Fabio Tormen, Chief Information Officer bei Venchi. „Die Flexibilität, die TIBCO Cloud Integration bietet, ist einer der zentralen Gründe dafür, dass wir uns jetzt schnell und einfach mit neuen Partnern vernetzen und unser Wachstum in neuen Märkten beschleunigen können.“ (TIBCO/mc/hfu)