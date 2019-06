Neuer Country Head Schweiz/Liechtenstein und neuer Global Head of Sales bei Avaloq

Zürich – Mathias Schütz wird per Mitte August Country Head für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein bei Avaloq. Zudem übernimmt er die Rolle des CEO für die Avaloq Sourcing (Schweiz & Liechtenstein) AG, das Schweizer Servicecenter der Avaloq Gruppe. Als neuer Global Head of Sales stösst Marc Stähli am 1. Juli zu Avaloq.

Mathias Schütz verantwortet künftig den Heimmarkt des weltweit führenden Fintech-Unternehmens. Er wird zudem als CEO der Avaloq Sourcing (Schweiz & Liechtenstein) AG die Position des Unternehmens im Bereich SaaS (Software as a Service) und BPaaS (Business Process as a Service) weiter ausbauen. Mathias Schütz wird dabei von seiner Erfahrung als CEO der ARIZON Sourcing AG profitieren, wo er mit seinem Team für Raiffeisen Schweiz eine moderne und skalierbare Avaloq-Plattform eingeführt hat. Zuvor war er bereits für Avaloq tätig, unter anderem als Verantwortlicher für verschiedene internationale Marktregionen.

Mathias Schütz folgt in seiner Funktion auf Tobias Unger, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Tobias Unger wird Mathias Schütz in einer Übergangsphase für eine reibungslose Übergabe unterstützen.

Marc Stähli wechselt von Crealogix zu Avaloq

Als neuer Global Head of Sales wird Marc Stähli künftig in einer neu geschaffenen Rolle die weltweite Sales-Organisation führen. Marc Stähli hat die letzten vier Jahre als Senior Vice President Global Sales das Wachstum der Crealogix AG mitverantwortet und unterstützt neu ab 1. Juli mit seinem Team die globale Avaloq Vertriebsorganisation.

Marc Stähli und Mathias Schütz werden an Paco Hauser, Head of Global Markets bei Avaloq rapportieren.

Jürg Hunziker, Group CEO, von Avaloq sagt: «Mit Mathias Schütz und Marc Stähli begrüssen wir bei uns zwei äusserst kompetente und erfahrene Führungskräfte, um unsere Marktorganisation weiter voranzubringen. Mit der Erfahrung von Mathias aus seinen früheren Tätigkeiten für Avaloq und aus dem Raiffeisen-Projekt haben wir einen idealen Ersatz für Tobias Unger gefunden. Marcs umfassende Erfahrung im Sales-Bereich für Finanztechnologie wird uns sowohl in der Schweiz als auch international dabei helfen, das weitere Wachstum von Avaloq zu forcieren. Unser Dank gilt Tobias Unger, der seit 2016 unsere Marktpräsenz in der Schweiz und Liechtenstein sowie unser Schweizer Service Center entscheidend vorangebracht hat. Wir bedauern Tobias’ Entscheidung, Avaloq zu verlassen und wünschen ihm alles Gute für seine persönliche und berufliche Zukunft.» (Avaloq/mc)