BYD und Uber kooperieren

Zürich – Der Elektroauto-Hersteller BYD kooperiert mit Uber. Ziel ist es, die Anschaffungskosten für Elektrofahrzeuge für Fahrerinnen und Fahrer, welche die Uber-App nutzen, in der Schweiz deutlich zu senken und das Angebot von Elektrofahrzeugen auf der Plattform weiter zu erhöhen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft erhalten Fahrerinnen und Fahrer Zugang zu attraktiven Konditionen für BYD-Fahrzeuge, denn obwohl Berufschauffeure auf der Uber-App fünfmal schneller auf Elektrofahrzeuge umsteigen als die Allgemeinbevölkerung, bleibt der Anschaffungspreis ein zentrales Hindernis beim Wechsel. Die neue Partnerschaft setzt genau hier an: Sie erleichtert den Zugang zu Elektrofahrzeugen und fördert deren Verbreitung auf dem Schweizer Markt.

Dank dieser Zusammenarbeit können professionelle Fahrerinnen und Fahrer in der Schweiz ab sofort zwischen drei neuen BYD-Modellen zu vorteilhaften Konditionen wählen:

BYD Seal – elegante, hochwertige Limousine

BYD Seal U DM-i – das Plug-in-Hybrid-Modell von BYD

BYD Sealion 7 – geräumiger, vollelektrischer SUV

Um Uber-Fahrer und Fahrerinnen die Möglichkeit zu geben, die Modelle persönlich zu erleben, planen BYD und Uber demnächst exklusive Probefahrt-Tage in Zürich – weitere Schweizer Städte folgen.

Diese Partnerschaft kann die Elektrifizierung des Verkehrs in der Schweiz weiter vorantreiben – einem Land, in dem Fahrerinnen und Fahrer auf der Uber-App schon heute als Vorreiter gelten. Das kontinuierlich ausgebaute Angebot «Uber Green», das Fahrgäste mit 100% elektrischen Fahrzeugen befördert, belohnt zusätzlich all jene, die bereits auf E-Mobilität umgestiegen sind. Derzeit werden 9,5% aller über die Uber-App in der Schweiz gefahrenen Kilometer mit vollelektrischen Fahrzeugen zurückgelegt – doppelt so viel wie im Durchschnitt der gesamten Schweizer Fahrzeugflotte. (BYD/mc)