Neuer Retarus-Service für reduzierten Administrationsaufwand bei der E-Mail-Verschlüsselung

München – Retarus stellt ab sofort den neuen Service User Synchronization for Encryption (USE) bereit. Der Dienst ist integraler Bestandteil von Retarus Email Encryption und ermöglicht es IT-Security-Verantwortlichen, viele Aufgaben zu automatisieren und damit Zeit und Geld einzusparen.

E-Mail-Verschlüsselung ist ein zentraler Aspekt der IT-Sicherheit, um vertrauliche Inhalte bestmöglich vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Gleichzeitig stellt sie hohe Anforderungen an die IT-Abteilung: So müssen unter anderem die Zertifikate auf dem aktuellen Stand gehalten werden, zum Beispiel wenn Mitarbeiter neu eingestellt werden oder aus dem Unternehmen ausscheiden. Gleichzeitig müssen aktuelle Richtlinien von Kommunikationspartnern sowie eigene Compliance-Anforderungen bei der Aktivierung neuer Regelwerke oder der Zertifikat-Bestellung berücksichtigt werden. Dies ist üblicherweise mit erheblichem manuellem Aufwand verbunden. Retarus bietet mit USE eine Lösung, mit dem sich die Verwaltung unternehmensspezifischer Verschlüsselungsrichtlinien sowie der Import von Benutzern und deren Zuordnung zu Gruppen deutlich vereinfachen lässt, um beispielsweise im Rahmen der Verschlüsselung einheitliche Regeln anzuwenden. Auch S/MIME- und PGP-Schlüssel lassen sich darüber automatisiert erstellen und synchronisieren. Dadurch behalten Verantwortliche die volle Kontrolle über ihre Verschlüsselungs-Benutzer und deren Schlüssel. Insbesondere grosse Unternehmen mit vielen Nutzern, IT-Systemhäuser und Distributoren profitieren dadurch von erheblich geringeren manuellen Aufwänden sowie einer reduzierten Fehlerquote.

Die User Synchronization for Encryption ist mühelos und sicher in der Anwendung. Die IT-Security-Verantwortlichen definieren, für welche Mitarbeiter Schlüssel und Zertifikate erzeugt werden müssen und wie genau das angepasste Regelwerk aussehen soll. Die Informationen werden bei Retarus vollautomatisch verarbeitet. Administratoren erhalten über den Status der Synchronisation und die erstellten Schlüssel umgehend einen Bericht per E-Mail.

Sicher und vertraulich kommunizieren mit Retarus Email Encryption

USE ist integraler Bestandteil von Retarus Email Encryption. Die Gateway-basierte Verschlüsselungslösung, mit der Unternehmen die Vertraulichkeit ihrer E-Mail-Kommunikation wahren können, läuft vollautomatisch im Hintergrund ab. Per Secure Webmailer funktioniert die Lösung auch dann, wenn das Gegenüber keine eigene Verschlüsselungslösung nutzt. Anhand kundenspezifischer Regelwerke werden vertrauliche Nachrichten inklusive aller Dateianhänge automatisch verschlüsselt und dann gesichert an den Empfänger weitergeleitet. Dabei sorgt die intelligente E-Mail-Filterung der Retarus Email Security Services dafür, dass ausgehende Nachrichten vor dem Verschlüsseln sowie eingehende Nachrichten nach dem Entschlüsseln zuverlässig auf Viren überprüft werden. Für die Datenübertragung nutzt Retarus die etablierten Standards S/MIME (SwissSign), PGP sowie OpenPGP. Eine verschlüsselte Anbindung stellt zudem sicher, dass sensible Informationen auf allen Stufen des E-Mail-Versands zu jeder Zeit vor unberechtigten Zugriffen geschützt sind. (Retarus/mc/ps