Neues Management-Team für AdNovum-Standorte in Asien

Zürich – Das Schweizer Software-Unternehmen AdNovum hat ein neues Management-Team für seine Standorte in Asien ernannt. Per 1. Februar wird David Chan, derzeit Director bei PricewaterhouseCoopers, als Managing Director die operative Leitung von AdNovum Singapur übernehmen. Er wird sich auf den Ausbau des regionalen Geschäfts konzentrieren, um das künftige Wachstum und die weitere Entwicklung von AdNovum zu unterstützen. Dabei wird er eng mit Dejan Dukaric, Executive Director of Engineering, und Ivan Salvetti zusammenarbeiten, der seit November 2020 Country Manager von AdNovum Vietnam ist.

Neuer Managing Director AdNovum Singapur

Die Geschäftsleitung des Schweizer Software-Unternehmens AdNovum hat David Chan, derzeit Director bei PricewaterhouseCoopers Consulting (Singapore), zum neuen Managing Director von AdNovum Singapur ernannt. David Chan ist eine internationale Führungskraft im Bereich Business Development and Delivery. Er besitzt hervorragende unternehmerische Fähigkeiten sowie mehr als 25 Jahre Senior-Management-Erfahrung. Er übernimmt die Leitung von AdNovum Singapur per 1. Februar von Dejan Dukaric, Executive Director of Engineering, der den Standort seit dem Weggang von Leonard Cheong im Dezember 2020 interimistisch geführt hat.

David Chan hat eine Ingenieursausbildung und besitzt einen eindrücklichen Leistungsausweis als Senior Manager bei global tätigen Technologieunternehmen. Er hat bei namhaften Unternehmen wie PwC, Hitachi Consulting, Oracle, Peoplesoft und Stone Apple erfolgreich internationale Sales-, Presales- und technische Teams geführt und verfügt über weitreichende Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Dienstleistungsangeboten und IT Solutions sowie in der Zusammenarbeit mit Behörden und Unternehmen in Singapur und Südostasien.

Neuer Executive Director of Engineering und neuer Country Manager AdNovum Vietnam

AdNovum Singapurs Nearshoring-Standort Vietnam verzeichnete jüngst ebenfalls einen Wechsel in der Geschäftsleitung. Dejan Dukaric, seit 2017 Managing Director von AdNovum Vietnam, übernahm im Februar 2020 zusätzlich die Rolle als Executive Director of Engineering von AdNovum Singapur. Auf ihn folgte als operativer Geschäftsleiter des Nearshoring-Standorts Vietnam Anfang November Ivan Salvetti. Dejan Dukaric und Ivan Salvetti arbeiten eng zusammen, um erstklassige Software für Kunden bereitzustellen.

Ivan Salvetti besitzt einen Master of Science ETH in Computer Science Engineering sowie einen Executive MBA. Vor seinem Wechsel zu AdNovum war er CTO von Zucchetti Switzerland SA. In dieser Position war er für die Technologie- und Software-Abteilung mit mehr als 80 Mitarbeitenden in fünf Ländern verantwortlich.

Business Development und Delivery Excellence

AdNovums CEO Thomas Zangerl zur Neubesetzung: «Wir gratulieren David Chan zu seiner neuen Position als Managing Director von AdNovum Singapur. Mit ihm als neuem Managing Director sowie mit Dejan Dukaric als Executive Director of Engineering und Ivan Salvetti als Country Manager von AdNovum Vietnam verfügen wir über ein schlagkräftiges Führungsteam an unseren Standorten in Asien. Das Team vereint Schweizer Ingenieurskultur mit Delivery und Business Excellence – eine wirkungsvolle Kombination in einer Zeit, in der Technologie in der Weiterentwicklung von Unternehmen eine zentrale Rolle spielt.»

David Chan, Managing Director von AdNovum Singapur, über seine neue Position: «Ich freue mich sehr darauf, den Standort Singapur von AdNovum zu leiten. Ein wesentlicher Grund für meinen Entscheid, die Leitung von AdNovum Singapur zu übernehmen, ist das Team. Die Mitarbeitenden sind das grösste Kapital eines Unternehmens. Die AdNovum Mitarbeitenden, mit denen ich bisher zu tun hatte, sind mit Leidenschaft bei der Sache. Ich freue mich darauf, diese Leidenschaft noch stärker zum Brennen zu bringen – mit der richtigen Strategie, einem Umsetzungsplan und dem Schwerpunkt auf Taten. So tragen wir dazu bei, dass AdNovum weiter gedeiht.» (AdNovum/mc/ps)