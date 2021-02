OBT: Marcel Baghdassarian und Reto Bossard in neuen Funktionen

St. Gallen – Bei OBT arbeiten mehr als 130 Informatik-Expertinnen und -Experten an vier Standorten in der Deutschschweiz für Anliegen zu Projekten, Service, Support, Beratung und Weiterentwicklung in der IT. Um den Anforderungen der Kunden und dem stetigen Wandel im Markt gerecht zu werden, wurden organisatorische Anpassungen innerhalb des Fachbereichs Informatik vorgenommen, im Sinne einer Aufteilung der Markt- und Produktorganisation.

Mit Abacus setzt OBT auf eines der führenden ERP Systeme der Schweiz. Die Funktionalitäten der Software und die damit verbundene Komplexität der Abacus-Projekte nimmt deutlich zu. Mit dem neu geschaffenen Bereich „KMU Markt“ möchte OBT diesem Umstand Rechnung tragen. Auf Business Prozess Ebene thematisieren Account Manager gefolgt von Business Consultants die Möglichkeiten der Digitalisierung, damit die Kunden ihre eigene digitale Reise antreten können. Marcel Baghdassarian wird neu Leiter des Bereiches „KMU Markt“. Mit seiner langjährigen Erfahrung bei OBT und im KMU-Umfeld legt Marcel Baghdassarian seinen Fokus insbesondere auf den Ausbau des Markts für KMU in der Deutschschweiz und ist von nun an Ansprechperson für alle Anliegen rund um Informatik-Dienstleistungen.

Reto Bossard übernimmt neu die Gesamtleitung des Bereichs Abacus bei der OBT AG, mit einem starken Führungsteam im Rücken. Er weist ein breitgefächertes Fachwissen und zahlreiche Erfahrungen rund um die Programmanwendungen auf und ist in seiner neuen Funktion für die gesamte Produktpalette der Abacus Research AG zuständig. (OBT/mc/hfu)