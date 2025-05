OBT: Finanzielle Unternehmensführung mit der Abacus-Software

St. Gallen – In der heutigen dynamischen Geschäftswelt ist eine effiziente finanzielle Unternehmensführung nicht mehr wegzudenken. Die Abacus-Software bietet umfassende Lösungen, die Transparenz und Sicherheit in den Finanzprozessen gewährleisten und somit den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens unterstützen. Durch digitale Prozesse, Automatisierungen und moderne Analysetools ermöglicht Abacus eine effiziente Steuerung der finanziellen Ressourcen und damit eine fundierte Entscheidungsfindung für KMU und öffentliche Verwaltungen.

Grundlagen der finanziellen Unternehmensführung

Finanzielle Unternehmensführung umfasst alle Massnahmen, die darauf abzielen, die wirtschaftliche Stabilität und den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens zu sichern. Dazu gehören die Planung, Steuerung und Kontrolle von finanziellen Ressourcen sowie die Identifikation von Risiken und Chancen. Eine durchdachte finanzielle Strategie trägt wesentlich dazu bei, dass Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben und ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen.

Dabei ist ein zentraler Bestandteil der finanziellen Führung das Controlling, das als Steuerungsinstrument dient und eine systematische Analyse der finanziellen Lage ermöglicht. Hierbei werden Kennzahlen wie Liquidität, Rentabilität und Eigenkapitalquote kontinuierlich überwacht, um rechtzeitig Massnahmen zur Optimierung ergreifen zu können.

Finanzielle Unternehmensführung in der Abacus-Software

Strukturierte und transparente Finanzdaten sind der Grundstein für ein nachgelegtes Controlling. Die Abacus Business Software stellt zur systematischen Datenerfassung eine breite Palette an Finanzmodulen zur Verfügung, darunter Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung sowie Electronic Banking.

Durch die tiefe Integration der Module innerhalb des ERP-Systems wird eine nahtlose Verbindung zwischen verschiedenen Finanzprozessen gewährleistet. Von der Rechnungsstellung über das Mahnwesen bis hin zur Zahlungsabwicklung können alle Vorgänge automatisiert und effizient gestaltet werden. Dadurch reduziert sich der manuelle Aufwand erheblich, und Fehlerquoten werden minimiert.

Zudem bietet die Software intelligente Automatisierungsfunktionen, die wiederkehrende Buchungen, Mehrwertsteuerabrechnungen oder Währungsumrechnungen eigenständig ausführen. So bleibt mehr Zeit für strategische Aufgaben, anstatt sich mit operativen Routinearbeiten zu befassen.

Dank der Cloud-Technologie können die Buchhaltungsdaten zudem standortunabhängig verwaltet und bei Bedarf mit relevanten Stakeholdern geteilt werden.

Abacus stellt eine breite Palette an Finanzwerkzeugen bereit, darunter Budgetierung, Finanzplanung und Abweichungsanalyse, ergänzt durch den Data Analyzer zur Datenvisualisierung. Diese Werkzeuge ermöglichen einen klaren Blick auf die finanzielle Situation, unterstützen bei Entscheidungen und fördern Wachstum durch gezieltes Ressourcenmanagement.

Dank der Möglichkeit, verschiedene Szenarien zu simulieren, können Unternehmen ihre strategischen Entscheidungen auf belastbare Daten stützen. So lassen sich Investitionen, Kostensenkungsmassnahmen oder Umsatzprognosen frühzeitig bewerten.

Der Finanzplan, das integrierte Tool für die finanzielle Mehrjahresplanung, ermöglicht die Nutzung der relevanten Daten aus dem Abacus-ERP. Eine Mehrfacherfassung der Daten und der Pflegeaufwand für externe Schnittstellen entfallen, was die Effizienz von Planungsprozessen steigert. Unternehmen können Prognosen zu Liquidität, Kostenstrukturen und Ertragsentwicklungen erstellen, um frühzeitig auf Marktveränderungen reagieren zu können.

Abacus unterstützt zudem Forecasting-Modelle, die auf historischen Daten basieren und Trends ableiten bzw. projizieren. So erhalten Unternehmen fundierte Entscheidungsgrundlagen für ihre langfristige Finanzstrategie.

Mit dem Electronic Banking von Abacus wickeln Unternehmen ihre Geldgeschäfte mit unterschiedlichen Finanzinstituten sicher ab. Sie können ihre Mitarbeitenden individuell autorisieren und automatisierte Prozesse zur Zahlungsfreigabe einrichten, wodurch der Zahlungsverkehr optimiert wird.

Dank der direkten Anbindung an Schweizer Banken und Finanzinstitute lassen sich Kontobewegungen in Echtzeit überwachen und automatisiert verbuchen. Automatische Zahlungsabgleiche sorgen zudem dafür, dass offene Posten effizient und zeitnah abgearbeitet werden, was das Forderungsmanagement verbessert und die Liquidität erhöht.

Zusätzlich ermöglicht das System eine integrierte Liquiditätsplanung. So können die verfügbaren Mittel im Überblick behalten und Engpässe frühzeitig erkannt werden. Die Integration von weiteren Finanzmodulen erleichtert zudem das Working-Capital-Management, indem Zahlungsströme optimiert und finanzielle Ressourcen gezielt eingesetzt werden.

Modularer Aufbau für individuelle Anpassung

Der modulare Aufbau der Abacus-Software ermöglicht eine bedarfsgerechte Erweiterung und Integration verschiedener Unternehmensbereiche. Neben den Finanzmodulen können auch weitere Applikationen, beispielsweise aus den Bereichen Human Resources, Auftragsbearbeitung oder Projektmanagement, eingebunden werden. So entsteht eine ganzheitliche Sicht auf finanzielle Kennzahlen, die nicht nur klassische Buchhaltungsprozesse, sondern auch Personal- und operative Abläufe umfasst.

Durch diese bereichsübergreifende Verknüpfung wird ein umfassendes Controlling ermöglicht, das fundierte Entscheidungen unterstützt und die finanzielle Führung optimiert. Gleichzeitig lässt sich die Software nahtlos in bestehende IT-Landschaften integrieren, wodurch Systemwechsel vermieden und Implementierungskosten reduziert werden. (OBT/mc/ps)

Fazit



Die Abacus-Software bietet mit ihren vielfältigen Finanzmodulen und integrierten Planungstools eine solide Grundlage für eine effektive und transparente finanzielle Unternehmensführung. Durch den modularen Aufbau lässt sie sich flexibel an die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens anpassen und unterstützt Entscheidungsträger dabei, finanzielle Ziele effizient zu erreichen. Digitalisierung und Automatisierung sorgen für mehr Effizienz und Transparenz, während innovative Analyse- und Planungstools die strategische Unternehmenssteuerung erleichtern.