OBT: Öffentliche Verwaltungen und Energieversorger – bürgernah und sicher dank digitaler Transformation

St. Gallen – Die digitale Transformation in öffentlichen Verwaltungen und Energieversorgern umfasst digitale Bürgerservices, datengetriebene Energieversorgung, digitale Zwillinge, Transparenz, Sicherheit und Resilienz sowie die Rolle des Menschen in einer zunehmend digitalen Umgebung. Der Artikel zeigt auf, wie OBT öffentliche Verwaltungen und Energieversorger befähigt, schneller, sicherer und effizienter zu arbeiten – und näher bei ihren Bürgern zu sein.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, müssen öffentliche Verwaltungen und Energieversorger ihre digitale Transformation strategisch, sicher und effizient vorantreiben. Als Partner für moderne Verwaltung und zukunftsorientierte Energieversorgung unterstützt OBT öffentliche Verwaltungen und Energieversorger bei der medienbruchfreien Digitalisierung, bei datenbasierter Energie- und Infrastruktursteuerung, bei der Erstellung einer sichereren und resilienten IT-Infrastruktur sowie bei der Systemintegration und Automatisierung. Dabei legen wir den Fokus auf die Menschen und die Zusammenarbeit sowie die Einbettung in die Unternehmensstrategie.

Digitalisierung als Motor für besseren Bürgerservice

Öffentliche Verwaltungen entwickeln sich zunehmend zu digitalen Dienstleistern. Onlineschalter, digitale Meldungen, E-Baugesuche und automatisierte Workflows schaffen ein nutzerfreundliches, jederzeit verfügbares Verwaltungserlebnis. Digitale Prozesse reduzieren Fehler, beschleunigen Abläufe und entlasten die Mitarbeitenden. Bürger profitieren von höherer Transparenz, etwa durch Statusabfragen ihrer Gesuche.

Datengetriebene Energieversorgung als Zukunftsgrundlage

Energieversorger stehen durch Photovoltaik, E‑Mobilität, Smart Metering und dezentrale Systeme vor der Herausforderung wachsender Komplexität. Um Netzstabilität und Wirtschaftlichkeit sicherzustellen, setzen moderne Versorger auf KI‑gestützte Lastprognosen, automatisierte Abrechnung, digitale Kundenportale und sichere Cloud-Architekturen. Dies schafft Transparenz für Kunden und optimiert die operative Steuerung.

Digitale Zwillinge als strategisches Steuerungsinstrument

Immer mehr öffentliche Verwaltungen nutzen «Digital Twins», um Infrastrukturen wie Strassen, Leitungen oder Gebäude digital abzubilden. Damit lassen sich Engpässe, Ausfälle oder Sanierungsbedarfe frühzeitig erkennen. Durch vernetzte Systeme – von IoT‑Sensoren über GIS‑Plattformen bis zu Asset-Management-Lösungen – können Kosten gesenkt und Investitionen gezielt gesteuert werden.

Transparenz und Vertrauen als zentrale Erfolgsfaktoren

Digitale Verwaltungsdienste ermöglichen nachvollziehbare Abläufe und stärken dadurch das Vertrauen der Bevölkerung. Internationale Organisationen wie die OECD betonen, dass transparente Prozesse die Akzeptanz digitaler Lösungen erhöhen. Gleichzeitig fordern Bürger heute dieselbe Benutzerfreundlichkeit wie von modernen Onlinedienstleistern.

Sicherheit und Resilienz als unverzichtbare Grundpfeiler

Mit zunehmender Digitalisierung steigen die Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit. Öffentliche Verwaltungen und Energieversorger müssen auf Zero‑Trust‑Architekturen, verschlüsselte Datenhaltung, KI‑basierte Bedrohungsanalysen sowie Notfallkonzepte setzen. Besonders Energieversorger als kritische Infrastruktur benötigen höchste Verfügbarkeit und Schutz vor Cyberangriffen.

Von der Verwaltung zur vernetzten Smart Community

Zukunftsorientierte Städte entwickeln sich zu vernetzten Ökosystemen: mit Mobilitätsplattformen, intelligenten Beleuchtungssystemen, Energiehubs, Wärmeverbünden und Echtzeitinformationen. Die IT wird so zu einem strategischen Enabler – nicht nur für Verwaltung und Versorgung, sondern für die gesamte Stadtentwicklung.

Digitalisierung als Chance – nicht als Ersatz für Menschen

Zu betonen ist, dass digitale Lösungen den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, sondern unterstützen sollen. Sie schaffen Freiräume für Beratung und ermöglichen gleichzeitig nachhaltigere und kosteneffizientere Abläufe, beispielsweise durch weniger Papierverbrauch oder kürzere Prozesswege.

Fazit

Die digitale Transformation macht öffentliche Verwaltungen und Energieversorger effizienter, sicherer und bürgernäher. Ob über digitale Zwillinge, Self-Service-Portale, KI‑gestützte Prognosen oder sichere Cloud-Infrastrukturen – moderne Technologien schaffen messbare Vorteile für Bevölkerung, Wirtschaft und Verwaltung. Öffentliche Verwaltungen und Energieversorger, die diese Veränderungen aktiv gestalten, profitieren langfristig von geringeren Kosten, höherer Servicequalität und nachhaltigen Infrastrukturen. (OBT/mc/ps)

Was OBT für öffentliche Verwaltungen und Energieversorger möglich macht

Die Zukunft der öffentlichen Verwaltung und Energieversorgung ist digital, vernetzt und sicher.

OBT unterstützt öffentliche Verwaltungen und Energieversorger genau dort, wo der Wandel am meisten Wirkung entfaltet – mit Lösungen, die Prozesse vereinfachen, Ressourcen schonen und den Menschen in den Mittelpunkt stellen.



OBT macht komplexe Abläufe einfach.

Von digitalen Baugesuchen bis zu automatisierten Meldeprozessen: OBT schafft durchgängige, medienbruchfreie Workflows, die Bürgern ein modernes Nutzererlebnis bieten und Mitarbeitende spürbar entlasten.



OBT macht Energieversorgung smarter.

Mit Daten, IoT‑Sensorik, Digital Twins und modernen Cloud‑Architekturen unterstützt OBT Energieversorgungsunternehmen dabei, Netze stabiler, effizienter und vorausschauender zu betreiben – und damit Kosten zu senken und Versorgungssicherheit zu stärken.



OBT macht Digitalisierung sicher.

Mit Zero‑Trust‑Architektur, OBT Swiss Cloud und intelligenten Cybersecurity‑Services bietet OBT das Sicherheitsniveau, das kritische Infrastrukturen heute brauchen.



OBT verbindet Systeme zu einem digitalen Ganzen.

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