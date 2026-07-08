localsearch Success Story: Bedachungen + Spenglerei Stratmann GmbH verdoppelt Umsatz mit starker Online-Präsenz

Zürich – In der Serie «Success Stories» von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet die Bedachungen + Spenglerei Stratmann GmbH über mehr Sichtbarkeit, qualifizierte Anfragen und einen verdoppelten Geschäftsumsatz.

Die Bedachungen + Spenglerei Stratmann GmbH in Basel steht für hochwertige Lösungen rund ums Dach und Gebäude. Inhaber Jonathan Stratmann und sein Team setzen auf saubere Verarbeitung, modernes Material und langlebige Resultate. Diese Qualität und fachliche Kompetenz sollen auch im Netz sichtbar sein. Gemeinsam mit localsearch hat das Unternehmen deshalb seine Digitalstrategie kontinuierlich weiterentwickelt. Das Ziel: Die Auffindbarkeit für potenzielle Kundinnen und Kunden verbessern.

Professionelle Website sichert Vertrauen und Qualität

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit localsearch standen eine professionelle Website, eine bessere Präsenz bei Google sowie gezielte Online-Kampagnen. Die Website vermittelt nun bereits vor dem ersten persönlichen Kontakt Vertrauen und Qualität.

Die Ergebnisse sind klar messbar: Dank der optimierten digitalen Präsenz hat die Bedachungen + Spenglerei Stratmann GmbH eine höhere Sichtbarkeit in Suchergebnissen. Sie verzeichnet mehr qualifizierte Kundenanfragen und eine sehr gute Online-Reputation mit 5.0-Sterne-Bewertung. Auch die wirtschaftlichen Zahlen sprechen für sich. Der Geschäftsumsatz hat sich binnen fünf Jahren verdoppelt.

Erfolgreiche Partnerschaft für nachhaltiges Wachstum

Für Jonathan Stratmann ist die Zusammenarbeit ein wichtiger Erfolgsfaktor: „Ich brauche jemanden, der mein Marketing übernimmt – und dafür investiere ich gerne. Seit der Gründung vor fünf Jahren werde ich von localsearch unterstützt, und mein Geschäft ist seither kontinuierlich gewachsen.“

Er und sein Team konzentrieren sich weiterhin auf ihre Kernkompetenzen: präzises Handwerk und hochwertige Ausführung bei Spenglerarbeiten, Dachsanierungen, Blechfassaden und Photovoltaik-Lösungen. localsearch sorgt im Hintergrund für digitale Sichtbarkeit und die fortwährende Optimierung der Online-Präsenz. So findet die Bedachungen + Spenglerei Stratmann GmbH heute genau die Kundschaft, die qualitätsvolle Handwerksarbeit und nachhaltige Lösungen schätzt. (localsearch/mc)