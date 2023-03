OneDoc will Notfallzentren mit neuer Funktion entlasten

Zürich – OneDoc, die Schweizer Plattform für Online-Terminbuchungen und Videokonsultationen, hat eine neue Funktion für Notfallberatungen eingeführt. Sie ist über die mobile App verfügbar und ermöglicht es Patienten, eine medizinische Fachperson für Erwachsene oder Kinder online zu konsultieren, um so die Notfallzentren zu entlasten.

Mit der neuen Notfallfunktion möchte OneDoc eine konkrete Lösung für die Überlastung der Notfallzentren in der Schweiz bieten. Dies ermöglicht es niedergelassenen Schweizer Ärztinnen und Ärzten, schweizweit Patienten, die sonst in die Notfallaufnahme gekommen wären, schnell und sicher aus der Ferne zu betreuen.

Die Notfallfunktion ist in der iOS- und Android-App von OneDoc verfügbar, sie ergänzt das Ökosystem der von OneDoc angebotenen Gesundheitsdienste. Nach Eingabe der Kontaktdaten können Patienten eine Notfallberatung per Videosprechstunde mit einer Ärztin oder einem Arzt in ihrer Sprache vereinbaren.

Überlastete Notaufnahmen

«Die Notfallzentren in der Schweiz sehen sich mit einer wachsenden Zahl von Patienten konfrontiert, von denen viele eigentlich keine Notfälle sind und die deshalb auch anderswo behandelt werden könnten. Das führt zu einer Überlastung der Notaufnahmen, was sowohl für Patienten als auch für Gesundheitsfachkräfte frustrierend ist», erklärt Arthur Germain, CEO von OneDoc. «Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte können dank der Notfallberatung die leichteren Fälle direkt übernehmen. Notfallstationen werden somit entlastet, ohne dass die medizinische Qualität beeinträchtigt wird. Konkret bedeutet dies, dass Patienten, unabhängig von ihrem Wohnort, schnell eine Notfallberatung über Video oder telefonisch bei einer verfügbaren ärztlichen Fachperson erhalten können, anstatt ein Notfallzentrum aufzusuchen.»

Diese Innovation in der Patientenbetreuung wurde durch die kürzlich erfolgte Übernahme von Que-Dit-le-Pédiatre (QDLP) vorangetrieben. Bei QDLP handelt es sich um die erste Schweizer App, die einen pädiatrischen Notfallberatungsdienst anbietet. Die Integration von QDLP in OneDoc ermöglichte eine schnelle Stärkung des Fachwissens im Bereich der Verwaltung von Videosprechstunden sowie eine schnelle Einführung bei den Gesundheitsfachkräften, die bereits Partner von OneDoc waren. (mc/pg)