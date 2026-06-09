OneSoil und Rainbow Weather gehen Partnerschaft ein

Pfäffikon SZ/Warschau – OneSoil aus Pfäffikon und Rainbow Weather aus Warschau kooperieren, um Landwirten hyperlokale, durch Künstliche Intelligenz gestützte Vorhersagen von Niederschlag zu ermöglichen. Landwirte weltweit können sich damit auf bevorstehende Niederschläge vorbereiten und Ernteausfälle verhindern.

Die in der Präzisionslandwirtschaft tätige OneSoil AG ist mit dem Klimatechnologie-Startup Rainbow Weather eine Partnerschaft eingegangen. Im Rahmen der Partnerschaft erhalten Landwirte weltweit über die bestehende virtuelle Wetterstation in der OneSoil-App Zugriff auf die neue Funktion der hyperlokalen Niederschlagsvorhersage. Laut Mitteilung soll dies Landwirten ermöglichen, ihre Feldarbeit besser zu planen und somit Verzögerungen bei der Aussaat sowie Ernteausfälle zu vermeiden.

Extreme Regenfälle haben sich aufgrund des Klimawandels zu einer der grössten Risikoquellen in der Landwirtschaft entwickelt. Laut OneSoil-CEO Stepan Zulynskyi sind ultrakurzfristige Daten finanziell entscheidend, da Arbeitsvorgänge wie die Düngung und der Pflanzenschutzmitteleinsatz stark von Regen abhängen. „Zu wissen, was in den nächsten Stunden passiert, ist wertvoller als eine allgemeine Tagesvorhersage“, so Zulynskyi in der Mitteilung.

Die neue hyperlokale Niederschlagsvorhersage visualisiert Wolkenbewegungen und prognostiziert damit die Niederschlagswahrscheinlichkeit und -intensität bis auf ein spezifisches Vier-Stunden-Fenster für exakte Koordinaten. Präzision und Geschwindigkeit werden durch maschinelle Lernmodelle ermöglicht. Laut Alexander Matveenko, Mitgründer und CEO von Rainbow Weather, wurden sie darauf trainiert, grosse Mengen an Radar-, Satelliten- und Atmosphärendaten zu analysieren, um Muster in der Niederschlagsentwicklung und -bewegung zu erkennen.

Laut dem OneSoil-Team wird die neue Funktion monatlich schon von mehr als 15‘000 Landwirten genutzt. Über die virtuelle Wetterstation war es bereits möglich, die Windgeschwindigkeit und Temperatur zu verfolgen. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc)