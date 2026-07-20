goNEON Agentic Systems erhält CHF 150’000 von Venture Kick, um die Infrastrukturplanung mit KI zu beschleunigen

Zürich – Das ETH-Spin-off goNEON Agentic Systems hat CHF 150’000 von Venture Kick erhalten, um die Infrastrukturplanung mithilfe agentenbasierter künstlicher Intelligenz grundlegend zu verändern. Das ICT-Startup will Planungsbüros und Infrastrukturbetreibern ermöglichen, technisch umsetzbare und regulatorisch konforme Entwürfe innerhalb von Minuten statt Monaten zu erstellen.

Die Planung von Strassen, Versorgungsnetzen und Verkehrsinfrastrukturen basiert noch immer weitgehend auf manuellen Engineering-Prozessen, voneinander getrennten Softwarelösungen und zeitaufwendigen Analysen. Mit zunehmender Projektkomplexität und steigendem Kostendruck wird die Bewertung verschiedener Planungsvarianten immer schwieriger. Die Plattform ermöglicht es Ingenieurinnen und Ingenieuren, unterschiedliche Infrastrukturszenarien innerhalb von Minuten statt Wochen zu erstellen und zu bewerten. Dadurch können Planungsteams deutlich mehr Varianten prüfen, ohne technische oder regulatorische Anforderungen zu vernachlässigen.

Automatische Erstellung von Infrastrukturentwürfen

goNEON begegnet dieser Herausforderung mit einer agentenbasierten KI-Plattform, die Infrastrukturentwürfe automatisch auf Basis technischer Anforderungen, lokaler Vorschriften und realer Rahmenbedingungen erstellt. Anstatt Ingenieure zu ersetzen, unterstützt die Plattform die Entscheidungsfindung, indem sie in kürzester Zeit technisch realisierbare Planungsoptionen generiert und Teams ermöglicht, Projekte wesentlich effizienter zu bewerten und weiterzuentwickeln.

Die Infrastrukturplanung ist ein Markt im Billionen-Dollar-Bereich, in dem Softwareinnovationen bislang nur begrenzt Einzug gehalten haben. goNEON hat bereits über USD 250’000 an Umsätzen aus bezahlten Pilotprojekten erzielt und arbeitet mit Städten sowie Ingenieurbüros in ganz Europa zusammen. Das Unternehmen entwickelt sich nun von massgeschneiderten KI-Planungslösungen hin zu einer skalierbaren Plattform für die Infrastrukturplanung.

Die CHF 150’000 von Venture Kick werden goNEON dabei unterstützen, Pilotprojekte mit dem grössten Marktpotenzial zu priorisieren, wiederkehrende Workflows in skalierbare Produktmodule zu überführen und jene Anwendungsfälle zu validieren, die das Fundament einer umfassenden Plattform für die Infrastrukturplanung bilden sollen.

Das Startup wurde von CEO Raphael Eder und CTO Dr. Lukas Ballo gegründet. Gemeinsam vereinen sie Expertise in Unternehmertum, künstlicher Intelligenz und Stadtplanung und entwickeln KI-Lösungen, die die Planung und Umsetzung von Infrastrukturprojekten grundlegend verändern sollen. „Venture Kick hat uns dabei geholfen, den Sprung von der Forschung zu den ersten Kunden zu schaffen. Das Programm hat uns motiviert, den Markt frühzeitig zu validieren, uns mit einem aussergewöhnlichen Netzwerk aus Gründern und Investoren verbunden und uns den nötigen Schwung gegeben, um ein globales Unternehmen aufzubauen“, betont CEO Raphael Eder. (Venture Kick/mc/hfu)

goNEON