Oracle bietet isolierte Cloud für Regierungen und Verteidigungsorganisationen

München – Regierungen und Verteidigungsorganisationen stellen die allerhöchsten Sicherheitsanforderungen. Sie müssen Staatsgeheimnisse schützen und kritische Missionen absichern. Oracle Cloud Isolated Regions wurden speziell für diese höchsten Anforderungen entwickelt.

Sie bieten Rechen-, Sicherheits-, Speicher- und Netzwerkservices in einer lokalen Umgebung, die vom Internet abgeschottet ist. Diese abgeschirmten Oracle Cloud Infrastructure (OCI)-Lösungen bieten die gleichen vielfältigen Services wie die Oracle Public Cloud. Oracle Cloud Isolated Region wurde speziell für Regierungen und die Sicherung globaler Verteidigungsmissionen im Hyperscale-Format entwickelt und umfasst ein vollständiges integriertes Paket mit Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS).

Verteidigungsministerium von Singapur setzt auf Oracle

Die Defence Science and Technology Agency (DSTA) Singapurs hat zuletzt mit Oracle einen Vertrag über eine Oracle Cloud Isolated Region abgeschlossen, um das Verteidigungsministerium (MINDEF) und die Streitkräfte Singapurs (SAF) mit hochsicherem Cloud-Computing, Datenmanagement und KI-Diensten zu unterstützen.

«Durch diese Kooperation mit Oracle werden wir fortschrittliche Cloud- und KI-Technologien nutzen, um unsere Abläufe zu digitalisieren und zu transformieren», erklärte Ng Chad-Son, Geschäftsführer der DSTA. Oracle stellt mit seiner isolierten Cloud-Region eine vom Internet getrennte, skalierbare Infrastruktur bereit, die die C4-Funktionen (Command, Control, Communications and Computers) der SAF modernisiert.

Komplett souveränes Modell für die britische Regierung bereits im Einsatz

Oracle stellt eine souveräne, dedizierte Cloud mit zwei Regionen für Kunden der britischen Regierung und des Verteidigungssektors (UK Government Cloud) bereit, die auf die Anforderungen der britischen Regierung zugeschnitten ist. Die Dual-Region wurde in Zusammenarbeit mit mehreren britischen Regierungs- und Verteidigungsministerien entwickelt und besteht aus zwei geografisch getrennten Standorten – London und Newport, Wales. Sie sind durch ein privates Hochgeschwindigkeits-Netzwerk-Backbone verbunden und isoliert von anderen kommerziellen Hyperscale-Oracle-Cloud-Regionen. Sie werden von britischen Staatsbürgern mit Sicherheitsfreigabe SC (Security Check) betrieben.

Britische Regierungsorganisationen und ihre wichtigsten Partner können damit die Anforderungen an Datensouveränität erfüllen und auf eine vollständige Cloud-Infrastrukturplattform mit den erforderlichen Services für die Erstellung und Ausführung von Anwendungen in einer hochsicheren, konformen, skalierbaren und privaten Community-Cloud zugreifen.

Datenströme von Kampfflugzeugen sicher verarbeiten und analysieren

Um die komplexen Big-Data-Herausforderungen von beispielsweise Kampfflugzeug-Plattformen zu bewältigen, bietet Oracle Cloud Infrastructure (OCI) eine breite Palette von Diensten mit integrierter Sicherheit. In abgeschotteten Umgebungen wie Oracle Cloud Isolated Region können Verteidigungsbehörden aufgabenkritische Workloads ausführen. Dies umfasst die Fähigkeit zur Aufnahme und Analyse von Terabytes an Kampfflugzeug-Datenströmen in der Nähe der Quelle (Far Edge), wenn die Verbindung getrennt ist. Sobald wieder eine Verbindung in eine Cloud (wie Oracle Cloud Isolated Region) besteht, werden die Daten verschoben bzw. synchronisiert.

Zum Einsatz kommen OCI-Services wie Stream Analytics und die Nutzung benutzerdefinierter KI-Modelle. Dieser Ansatz kann auch in vielen anderen Anwendungsfällen verwendet werden, damit Latenz- und konnektivitätsempfindliche Anwendungen grosse Datensätze verarbeiten können, die an entfernten Standorten generiert werden. Dadurch wird die Kommunikationsinfrastruktur entlastet, die Kosten für die Datenübertragung werden gesenkt und die Reaktionsfähigkeit der Anwendung wird verbessert. (Oracle/mc)