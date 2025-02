Oracle Fusion Cloud Applications jetzt in der Oracle EU Sovereign Cloud verfügbar

München – Die Oracle Fusion Cloud Applications Suite ist ab sofort in der Oracle EU Sovereign Cloud verfügbar und ermöglicht es Organisationen des privaten und öffentlichen Sektors in der gesamten Europäischen Union (EU), sensible Daten und Anwendungen in der Cloud zu platzieren und die Vorteile von KI im Einklang mit den EU-Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität zu nutzen.

Oracle Fusion Applications ist in allen 27 EU-Mitgliedstaaten verfügbar und ermöglicht Unternehmen mit hohen Anforderungen an die Datensouveränität, ihre Finanz-, Personal-, Lieferketten-, Produktions- und Kundendaten auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Diese Plattform befindet sich in der EU, wird von in der EU ansässigen juristischen Personen betrieben und verwaltet und von EU-ansässigen Mitarbeitern betreut.

«Da Unternehmen in Europa ihre wichtigsten Geschäftsfunktionen in die Cloud verlagern und die neuesten KI-Innovationen nutzen möchten, konzentrieren sich viele auf die Bedeutung von Datenresidenz und Datenschutz», sagt Steve Miranda, Executive Vice President, Applications Development, Oracle. «Dies ist besonders wichtig für Organisationen des öffentlichen Sektors und regulierte Branchen in der EU, die ihren Bürgern und Kunden versichern müssen, dass ihre Daten das Land oder die Region nicht verlassen. Mit Oracle Fusion Applications in der Oracle EU Sovereign Cloud können Organisationen die neuesten Fortschritte von KI nutzen, um Geschäftsprozesse zu optimieren und die Erfahrung zu verbessern, die sie ihren Mitarbeitern bieten, während sie gleichzeitig die lokalen Anforderungen an die Datensouveränität einhalten.»

Mithilfe der Oracle Fusion Applications Suite können Unternehmen die Vorteile der Cloud und der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz nutzen. So können sie organisatorische Silos abbauen, Prozesse standardisieren und Finanz-, Personal-, Lieferketten- und Kundenerfahrungsdaten auf einer einzigen integrierten Cloud-Plattform verwalten. Mit dieser neuen Bereitstellungsoption können Kunden die Datenschutz- und Souveränitätsfunktionen von Oracle EU Sovereign Cloud nutzen, um Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) und Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) auszuführen.

«Mit der Einführung der Oracle Fusion Cloud Applications Suite in der EU Sovereign Cloud demonstriert Oracle sein strategisches Engagement, Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Souveränität zu unterstützen», sagt Ashok Patel, Research Manager bei IDC. «Da sich die regulatorische Landschaft – insbesondere in Bezug auf Datenschutz und KI – ständig weiterentwickelt, legen Unternehmen bei der Einführung von Cloud-basierten Anwendungen zunehmend Wert auf operative und technische Souveränität. Dieser Trend geht jedoch über die reine Einhaltung von Vorschriften hinaus. Im Grunde geht es um den Wunsch eines Unternehmens, die Kontrolle zu behalten, Sicherheit zu gewährleisten und Vertrauen in einer zunehmend KI-getriebenen Welt aufzubauen. Die Verfügbarkeit der kompletten Cloud-Anwendungssuite von Oracle – mit dem gesamten Spektrum an Diensten, Features und Funktionen – in einer souveränen Umgebung spielt eine Schlüsselrolle in den Bemühungen des Anbieters, dieses zunehmend kritische Marktbedürfnis in Europa zu erfüllen.»

Die Oracle EU Sovereign Cloud ist auf Datenresidenz und -sicherheit ausgelegt und verfügt über eine Architektur, die physisch und logisch von den kommerziellen Regionen von Oracle isoliert ist. Der Kundenzugriff auf die Oracle EU Sovereign Cloud wird getrennt vom Zugriff auf die kommerziellen Regionen von Oracle Cloud verwaltet.

Darüber hinaus besteht Oracle EU Sovereign Cloud aus zwei Cloud-Regionen zur Unterstützung von Disaster-Recovery-Architekturen innerhalb der EU. Jede Region umfasst drei Faultdomains, um eine Gruppierung von Workloads auf derselben physischen Hardware zu vermeiden. Daher hat jeder Hardwarefehler oder jede Wartung von Compute-Hardware in nur einer Fehlerdomain keine Auswirkungen auf Instanzen in anderen Fehlerdomänen.

Mit Betrieb, Support und Richtlinien, die von der kommerziellen Cloud von Oracle getrennt sind, trägt Oracle EU Sovereign Cloud dazu bei, die Einhaltung der EU-Datenschutz- und Souveränitätsrichtlinien bzw. -anforderungen durch Kunden zu optimieren und zu vereinfachen. Darüber hinaus beschleunigt die Oracle EU Sovereign Cloud die Bereitstellung für Kunden, weil sich die Kundendaten innerhalb der EU befinden und keine zusätzlichen Kundenkonfigurationen über komplexe Richtlinientools erforderlich sind. (Oracle/mc)