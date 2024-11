Oracle Database@Azure fügt neue Regionen und Services hinzu, um der globalen Nachfrage gerecht zu werden

Austin, Texas – The Craneware Group, Vodafone und Organisationen aus nahezu allen grossen Branchen der Welt entscheiden sich für Oracle Database@Azure, um ihre Cloud-Migrationen zu beschleunigen und ihre anspruchsvollsten und sensibelsten Workloads zu unterstützen. Um die schnell wachsende globale Nachfrage zu befriedigen, wird Oracle Database@Azure in neuen Regionen auf der ganzen Welt verfügbar gemacht, wobei ständig neue Services hinzugefügt werden. Oracle Database@Azure ist jetzt erstmals in Südamerika in der Region „Brazil South“ verfügbar und wird in Europa in der Region „Italy North“ weiter ausgebaut. Oracle Database@Azure ist jetzt allgemein in neun Regionen auf der ganzen Welt verfügbar. Bis Ende 2025 sind weitere 24 Regionen geplant.

Die geschäftskritische Anwendungssuite Trisus® Business of Pharmacy von The Craneware Group läuft auf Oracle Database@Azure

Die Organisation The Craneware Group, die Softwarelösungen und -services für über 12.000 Krankenhäuser, Kliniken und Apotheken bereitstellt, hat sich für den Exadata Database Service auf Oracle Database@Azure entschieden. Die geschäftskritische End-to-End-SaaS-Anwendung für Apotheken kümmert sich um Beschaffung, Rechnungsstellung, Preisgestaltung, Bestandsverwaltung, Lieferkette, Reporting, Compliance und Auditing.

„Unsere SaaS-basierte Anwendungssuite für apothekenbezogene Dienstleistungen deckt die Bedürfnisse einer grossen Zahl von Patienten ab“, sagte Abhilesh Gandhi, CTO von The Craneware Group. „Oracle Exadata Database Service auf Oracle Database@Azure kann die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit bieten, die wir und unsere Kunden verlangen. „Das Engagement von Oracle für Multicloud sowie seine verteilte Cloud-Strategie sind Differenzierungsmerkmale und helfen uns, für die Zukunft zu planen.“

Vodafone vertieft Multicloud-Strategie mit Oracle Database@Azure

Die Migration in die Cloud ist ein zentraler Bestandteil der IT-Strategie von Vodafone und soll den Betrieb in ganz Europa ermöglichen und so die Customer Experience weiter verbessern. Dies erfordert mehr Flexibilität sowie eine gross angelegte branchenweite Zusammenarbeit.

„Auf Exadata ausgeführte Oracle Databases unterstützen seit Jahren geschäftskritische Anwendungen auf unseren physischen Servern“, sagte Pedro Sardo, Technology Shared Services und Group IT Operations Director bei Vodafone. „Mit Oracle Database@Azure können wir jetzt Datenbankanwendungen cloudübergreifend vereinheitlichen und ausführen. Dank dieser erweiterten Kapazität bieten wir unseren Kunden weiterhin sichere, robuste und leistungsstarke digitale Services in grossem Massstab an – jetzt jedoch schneller und kosteneffizienter.“

Neue Oracle Lösungen und erweiterte Datenintegrationen sind für Oracle Database@Azure verfügbar

Microsoft und Oracle fügen weiterhin leistungsstarke neue Features und Funktionen für Oracle Database@Azure hinzu.

Autonomous Database-Integrationen mit Azure: Autonomous Database lässt sich nahtlos in wichtige Azure-Services integrieren, einschliesslich Entra ID, Azure DevOps, Visual Studio Code, Azure API Management Service und Microsoft Teams. Zu den neuen Integrationen gehört die Möglichkeit, Datenbankverschlüsselungsschlüssel in Azure Key Vault zu speichern und direkt mit SQL auf SharePoint-Objekte zuzugreifen.

Microsoft Purview unterstützt jetzt Oracle Database@Azure für umfassende Data Governance- und Compliance-Funktionen, mit denen Unternehmen Daten über Oracle Workloads hinweg verwalten, sichern und verfolgen können. Unterstützung für Oracle Exascale Infrastructure: Oracle plant, innerhalb der nächsten 12 Monate den Oracle Exadata Database Service auf der Exascale Infrastructure in Oracle Database@Azure bereitzustellen. Sobald der Exadata Database Service verfügbar ist, können Kunden nahezu jeder Grösse ihn mit hyperelastischer Skalierung und nutzungsabhängiger Kostenstruktur ausführen.

Oracle Database@Azure expandiert in alle globalen Regionen

Mit der Erweiterung um Brazil South und Italy North ist Oracle Database@Azure jetzt in neun Regionen verfügbar: Australia East, Brazil South, Canada Central, East US, France Central, Germany West Central, Italy North, UK South und US West (DR).

Darüber hinaus soll der Service bis Ende 2025 in 24 weiteren Regionen verfügbar sein. Dazu gehören Central India, Central US, Japan East, North Europe, Southeast Asia, South Central US, Spain Central, Sweden Central, United Arab Emirates North, US East 2, West Europe, West US 2, and West US 3 sowie zehn Azure-Regionen, die ausschliesslich für Disaster Recovery geeignet sind. Zu den Disaster Recovery-Regionen zählen Australia East (DR), Brazil Southeast (DR), Canada East (DR), France South (DR), Germany North (DR), Japan West (DR), North Central US (DR), South India (DR), Sweden South (DR), United Arab Emirates Central (DR) und UK West (DR).

Multicloud speziell für Kunden

Kunden können Oracle Database@Azure über den Azure Marketplace erwerben. Sie können vorhandene Azure-Verpflichtungen und Rabattprogramme sowie ihre Oracle Lizenzvorteile wie Bring Your Own License (BYOL) und Oracle Support Rewards nutzen. Oracle Autonomous Database, Oracle Exadata Database Service und Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service sind mit individuellen Kostenvoranschlägen über private Angebote erhältlich. Oracle Autonomous Database ist auch als Pay-as-you-go-Modell verfügbar und bietet Kunden die Flexibilität, innerhalb von Minuten eine vollständig verwaltete Datenbank bereitzustellen.

Dank Oracle Database@Azure, das auf OCI in Azure-Data-Centern ausgeführt wird, profitieren Kunden von:

Flexiblen Optionen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Migration ihrer Oracle Databases in die Cloud, einschliesslich Kompatibilität mit bewährten Migrationstools wie Oracle Zero-Downtime Migration.

Der Fähigkeit, neue Cloud-native Anwendungen mit OCI und Azure-Technologien zu erstellen, einschliesslich der umfangreichen Azure-Entwicklungs- und KI-Services.

Der Preisparität mit OCI für das höchste Mass an Leistung, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit von Oracle Databases, das nur durch die Oracle Exadata Engineered Systems möglich ist, die Oracle Database@Azure zugrunde liegen.

Der Einfachheit, Sicherheit und niedrigen Latenz zum Aufbau integrierter Lösungen mit Autonomous Database und Azure-Services.

Der Einheitlichkeit mit On-Premises-Implementierungen von Oracle Database und Oracle Exadata, um die Notwendigkeit einer Neuarchitektur bzw. Umstrukturierung von Lösungen zu verringern.

Einer einheitlichen Customer Experience und Unterstützung durch Oracle und Microsoft.

Dem vereinfachten Einkauf und der Möglichkeit, Lizenzen, Verpflichtungen und Rabattprogramme von Oracle und Microsoft zu nutzen.

Der validierten Oracle Maximum Availability Architecture (MAA) Silver, Gold und Platinum Tiers für Oracle Exadata Database Service auf Oracle Database@Azure.

Der Sicherheit eines einheitlichen Services und einer einheitlichen Architektur, die von zwei der vertrauenswürdigsten Namen im Cloud-Bereich getestet und unterstützt werden.

„Immer mehr Kunden erkennen den Wert und die Flexibilität, die Oracle Database@Azure für ihre kritischsten Workloads bietet“, sagte Karan Batta, Senior Vice President, Oracle Cloud Infrastructure. „Um die wachsende globale Nachfrage zu befriedigen und die Flexibilität, Verfügbarkeit und Resilienz zu erhöhen, die Oracle Database@Azure den Kunden bieten kann, arbeiten wir eng mit Microsoft zusammen, um die Lösung in weiteren Regionen der Welt verfügbar zu machen und neue Services hinzuzufügen.“

„Um den vielfältigen Anforderungen moderner Unternehmen gerecht zu werden, stellen wir Oracle Database@Azure auch weiterhin in neuen Regionen zur Verfügung und fügen neue Features und Funktionen hinzu“, sagte Brett Tanzer, Vice President, Azure Product Management, Microsoft. „Diese Zusammenarbeit mit Oracle hilft unseren Kunden, sich an die Marktbedingungen anzupassen, effektiver zu konkurrieren und ihren Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten.“

Informationen zu Oracle Distributed Cloud

Die verteilte Cloud von Oracle bietet die Vorteile der Cloud mit mehr Kontrolle und Flexibilität. Die Produktpalette von Oracle für verteilte Clouds umfasst:

Public Cloud: Hyperscale-Public-Cloud-Regionen dienen Unternehmen jeder Grösse, einschliesslich solchen, die strenge EU-Souveränitätskontrollen erfordern. Die vollständige Liste der Regionen finden Sie hier.

Hyperscale-Public-Cloud-Regionen dienen Unternehmen jeder Grösse, einschliesslich solchen, die strenge EU-Souveränitätskontrollen erfordern. Die vollständige Liste der Regionen finden Sie hier. Dedizierte Cloud: Kunden können mit OCI Dedicated Region alle OCI-Cloud-Services in ihren eigenen Data Centern ausführen, während Partner OCI-Cloud-Services weiterverkaufen und das Erlebnis mit Oracle Alloy anpassen können. Oracle betreibt ausserdem separate Clouds für die US-Regierung, die britische und die australische Regierung sowie isolierte Cloud-Regionen für Zwecke der nationalen Sicherheit in den USA. Jedes dieser Produkte bietet einen vollständigen Cloud- und KI-Stack, den Kunden als Sovereign Cloud bereitstellen können.

Kunden können mit OCI Dedicated Region alle OCI-Cloud-Services in ihren eigenen Data Centern ausführen, während Partner OCI-Cloud-Services weiterverkaufen und das Erlebnis mit Oracle Alloy anpassen können. Oracle betreibt ausserdem separate Clouds für die US-Regierung, die britische und die australische Regierung sowie isolierte Cloud-Regionen für Zwecke der nationalen Sicherheit in den USA. Jedes dieser Produkte bietet einen vollständigen Cloud- und KI-Stack, den Kunden als Sovereign Cloud bereitstellen können. Hybrid Cloud: OCI stellt wichtige On-Premises-Cloud-Services über Oracle Exadata Cloud@Customer und Compute Cloud@Customer bereit und verwaltet bereits Deployments in über 60 Ländern. Darüber hinaus unterstützt die OCI Roving Edge Infrastructure, die aus mehreren Konfigurationen robuster und tragbarer Hochleistungsgeräte besteht, Kunden bei der Nutzung von Remote-KI-Inferenz am Netzwerkrand.

OCI stellt wichtige On-Premises-Cloud-Services über Oracle Exadata Cloud@Customer und Compute Cloud@Customer bereit und verwaltet bereits Deployments in über 60 Ländern. Darüber hinaus unterstützt die OCI Roving Edge Infrastructure, die aus mehreren Konfigurationen robuster und tragbarer Hochleistungsgeräte besteht, Kunden bei der Nutzung von Remote-KI-Inferenz am Netzwerkrand. Multicloud: Mit Optionen wie Oracle Database@AWS, Oracle Database@Azure, Oracle Database@Google Cloud, Oracle HeatWave auf AWS und Microsoft Azure, Oracle Interconnect for Microsoft Azure und Oracle Interconnect for Google Cloud können Kunden wichtige Funktionen aus verschiedenen Clouds miteinander kombinieren.

Weitere Ressourcen

