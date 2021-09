Oracle erneut als Leader im Gartner Magic Quadrant für „Cloud ERP for Product-Centric Enterprises“ ausgezeichnet

Austin TX – Oracle hat zum dritten Mal in Folge mit Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) eine Einstufung als Leader im Gartner Magic Quadrant 2021 im Bereich „Cloud-ERP for Product Centric Enterprises“ erzielt. Der Magic Quadrant, in dem zehn Anbieter bewertet wurden, „spiegelt Gartners Definition von ,Composable ERP‘ wider. Die Strategie liefert ein Kernstück von kombinierbaren Anwendungen und Softwareplattformen als Service, die so hochgradig konfigurierbar, interoperabel und flexibel sind, dass sie zukünftig moderne Technologien adaptieren können.“ Oracle wurde am besten bei den Punkten „Ability To Execute“ und „Completeness Of Vision“ positioniert. Der komplette Report findet sich hier.

In dem Bericht heißt es: „Die Marktführer zeigen eine den Markt prägende Vision, wie ERP- Systeme und Prozesse produktorientierter Unternehmen durch die Verlagerung in die Cloud unterstützt und verbessert werden können. Sie verbinden dies mit der Fähigkeit, ihre Vision durch Produkte, Dienstleistungen und Markteinführungsstrategien umzusetzen. Sie haben eine starke Marktpräsenz und steigern ihren Umsatz und Marktanteil. Auf dem Markt für Cloud ERP-Suiten zeigen Leader beständig die Fähigkeit, Geschäfte mit Unternehmen unterschiedlicher Größe abzuschließen. Sie verfügen über eine gute Funktionstiefe in allen Bereichen des betrieblichen und administrativen ERP. Sie können mehrere erfolgreiche Implementierungen bei Kunden nachweisen. Ihre Systemintegrationspartner nutzen ihre Angebote häufig, um Initiativen zur Geschäftstransformation zu unterstützen.“

Oracle Cloud ERP als prägender Faktor in einem dynamischen Markt

„Wir sehen weiterhin, dass Oracle Cloud ERP den Standard setzt und sowohl der treibende als auch der bestimmende Faktor für den Erfolg unserer Kunden bei der Anpassung an ein dynamisches Geschäftsumfeld ist“, erklärt Rondy Ng, Senior Vice President of Applications Development bei Oracle. „Bei all dem hat sich Oracle stets auf Kundenfreundlichkeit konzentriert und quartalsweise die Innovationen geliefert, die unsere Kunden von uns erwarten. Die Leader-Positionierung von Gartner für Oracle Cloud ERP bedeutet erneut eine große Auszeichnung, die wir gern mit unseren Kunden teilen.“

Innovation ist das Herzstück von Oracle Cloud ERP, flankiert von einer Vision, die auf kontaktlose Abläufe, kontinuierliche Prognosen und ein verbessertes Dialogerlebnis abzielt. Die Investitionen von Oracle in maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in jedem Update erleichtern es CFOs und ihren Finanz- und Operations-Teams zu einer verstärkt strategischen Denkweise überzugehen. Das gelingt, indem sie das Benutzererlebnis verbessern, die Effizienz steigern und die Agilität erhöhen, um besser auf sich verändernde Marktbedingungen zu reagieren und neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen.

Leistungsfähiges Komplettpaket für die Industrie

Mehr als 8.000 Unternehmen aus zahlreichen Branchen und Regionen vertrauen im Geschäftsalltag auf Oracle Cloud ERP, wie z.B. Fedex, Dropbox oder Lyft. Die Lösung bietet ein umfassendes Paket an Funktionen für den Komplex Finance und Operations von Unternehmen, einschließlich Finanzdaten, Accounting Hub, Beschaffung, Projektmanagement, Enterprise Performance Management, Risikomanagement, Bestellmanagement sowie Supply Chain Management und Fertigung. Es handelt sich um eine sich selbst aktualisierende Plattform, die Kunden alle 90 Tage mit Technologien auf dem branchenweit aktuellen Stand versorgt. Außerdem verschafft sie Unternehmen die Option, Business Opportunities bedarfsgerecht aufzubauen, zu erneuern, zu automatisieren, anzupassen und zu nutzen.

Oracle erfährt für seine Finanz- und Performance-Management-Anwendungen kontinuierlich branchenweit Anerkennung. Das Unternehmen wurde kürzlich zum fünften Mal in Folge als Leader im Gartner „Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises“ des Jahres 2021 prämiert. Darüber hinaus wurde Oracle 2021 im Rahmen der Gartner Peer Insights „Voice of the Customer: Cloud Financial Planning and Analysis Solutions“ als Customers› Choice ausgezeichnet sowie 2020 im vierten Jahr in Folge als Leader im „Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions“. (Oracle/mc/ps)