Oracle erweitert ergebnisorientierte KI-Anwendungen in Fusion Applications

Oracle AI World, Las Vegas – Oracle hat heute neue KI-Innovationen für Oracle Fusion Cloud Applications angekündigt. Mit den neuen Oracle Fusion Agentic Applications, die auf Oracle Fusion Claw basieren, können Unternehmen hochkomplexe Aufgaben in den Bereichen Finanzen, Personalwesen, Lieferkette, Vertrieb und Service wirtschaftlich und in grossem Massstab erledigen. Um Unternehmensziele mit der Umsetzung zu verbinden, ermöglichen neue KI-Erlebnisse – darunter Oracle Fusion Companion und Oracle Fusion Agentic Home – Nutzern, zu definieren, was sie erreichen möchten, Aufgaben an KI zu delegieren und den Fortschritt zu verfolgen, während gleichzeitig Unternehmenskontrolle und Verantwortlichkeit gewahrt bleiben.

„Die nächste Ära der Unternehmens-KI dreht sich vor allem darum, Software bereitzustellen, die zunehmend die eigentliche Arbeit übernimmt, während Menschen die Ziele definieren und die Richtlinien festlegen“, sagte Chris Leone, Executive Vice President, Applications Development, Oracle. „Fusion Agentic Applications, angetrieben durch Fusion Claw, können hochkomplexe Geschäftsprozesse wirtschaftlich und in grossem Massstab übernehmen. Und mit neuen KI-Erlebnissen wie Fusion Companion und Fusion Agentic Home können Menschen beschreiben, was sie erreichen möchten, und diese Arbeit an KI-Agenten und agentenbasierten Anwendungen delegieren. Diese Innovationen verändern die Art und Weise, wie Menschen mit Unternehmenssoftware arbeiten – sie geben ihnen mehr Kapazität, sich auf die wichtigen Entscheidungen zu konzentrieren, während Kontrolle und Verantwortlichkeit erhalten bleiben.“

Gesteuerte Unternehmensausführung erweitern

Agentic Applications stellen eine neue Klasse ergebnisbasierter Anwendungen dar, die Fusion-Applications-Kunden ein „System of Outcomes» bieten: Menschen definieren Ziele, Befugnisse und Verantwortlichkeiten, während die Agentic Applications den Prozess koordinieren, um zu einem Ergebnis zu gelangen. Fusion Claw befähigt Agentic Applications dazu, komplexere Aufgaben auf Spezialistenniveau zu übernehmen, indem es eine neue Ausführungsumgebung bereitstellt, die grössere Skalierung und länger laufende Prozesse, kontinuierliche Neuplanung, deterministische Ausführung sowie erweiterte, gesteuerte Autonomie unterstützt.

Fünfundzwanzig auf Claw basierende Agentic Applications sind nun verfügbar – über Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) und Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) hinweg. Dazu zählen:

Ledger: Verbessert die Abschlussbereitschaft und löst buchhalterische Ausnahmen schneller, indem grosse Mengen an Buchungseinträgen bearbeitet werden, um Informationen abzugleichen, Ausnahmen und Anomalien zu untersuchen und deterministische Berechnungen auf komplexe finanzielle Analysen und Ausführungen anzuwenden – genehmigt und autorisiert im Rahmen organisatorischer Richtlinien und Kontrollen.

Verbessert die Abschlussbereitschaft und löst buchhalterische Ausnahmen schneller, indem grosse Mengen an Buchungseinträgen bearbeitet werden, um Informationen abzugleichen, Ausnahmen und Anomalien zu untersuchen und deterministische Berechnungen auf komplexe finanzielle Analysen und Ausführungen anzuwenden – genehmigt und autorisiert im Rahmen organisatorischer Richtlinien und Kontrollen. Workforce Orchestration: Entwickelt Personalpläne, die Nachfrageschwankungen, Kosten und operative Kontinuität ausbalancieren, indem Entwicklungs-, Umverteilungs-, Einstellungs- und externe Talentoptionen bewertet und anschliessend Massnahmen koordiniert und umgesetzt werden, die im Rahmen der organisatorischen Prüfung genehmigt wurden.

Entwickelt Personalpläne, die Nachfrageschwankungen, Kosten und operative Kontinuität ausbalancieren, indem Entwicklungs-, Umverteilungs-, Einstellungs- und externe Talentoptionen bewertet und anschliessend Massnahmen koordiniert und umgesetzt werden, die im Rahmen der organisatorischen Prüfung genehmigt wurden. Payroll Activity Workspace: Unterstützt Gehaltsabrechnungs- und Finanzberichterstattungsaktivitäten, indem aktuelle Gehälter, Salden und Kosten mit vorherigen Zeiträumen verglichen werden, wesentliche Abweichungen identifiziert und empfohlene Folgemassnahmen zur Prüfung und Genehmigung vorbereitet werden.

Unterstützt Gehaltsabrechnungs- und Finanzberichterstattungsaktivitäten, indem aktuelle Gehälter, Salden und Kosten mit vorherigen Zeiträumen verglichen werden, wesentliche Abweichungen identifiziert und empfohlene Folgemassnahmen zur Prüfung und Genehmigung vorbereitet werden. Supply Planning Allocation: Bestimmt, wie knappe Materialien und Kapazitäten auf konkurrierende Bedarfe verteilt werden, indem Produktionslinien, Arbeitsplätze, Fertigerzeugnisse, Komponenten und geschäftliche Abwägungen bewertet, Zuteilungsszenarien verglichen und hochwertige Zuteilungspläne zur Prüfung, Verfeinerung und Genehmigung durch Teams vorbereitet werden.

Bestimmt, wie knappe Materialien und Kapazitäten auf konkurrierende Bedarfe verteilt werden, indem Produktionslinien, Arbeitsplätze, Fertigerzeugnisse, Komponenten und geschäftliche Abwägungen bewertet, Zuteilungsszenarien verglichen und hochwertige Zuteilungspläne zur Prüfung, Verfeinerung und Genehmigung durch Teams vorbereitet werden. Procurement Spend: Arbeitet daran, die Ausgabenkontrolle zu verbessern, indem Ausgaben-, Lieferantenvertrags- und Einkaufsdaten analysiert werden, nicht konforme Ausgaben und Vertragslecks erkannt, Ursachen erklärt, Einsparpotenziale quantifiziert und Korrekturmassnahmen zur Prüfung und Genehmigung durch Teams empfohlen werden.

Arbeitet daran, die Ausgabenkontrolle zu verbessern, indem Ausgaben-, Lieferantenvertrags- und Einkaufsdaten analysiert werden, nicht konforme Ausgaben und Vertragslecks erkannt, Ursachen erklärt, Einsparpotenziale quantifiziert und Korrekturmassnahmen zur Prüfung und Genehmigung durch Teams empfohlen werden. CPQ Test-to-Production Setup & Configuration Migration: Bereitet Konfigurationsänderungen vor und migriert sie in die Produktivumgebung, indem die deklarierten Änderungen und Abhängigkeiten eines Migrationspakets in einem prüfbaren Bericht zusammengestellt werden, potenzielle Probleme vor der Bereitstellung identifiziert und genehmigte Migrationsschritte im Rahmen der erteilten Befugnis ausgeführt werden.

Bereitet Konfigurationsänderungen vor und migriert sie in die Produktivumgebung, indem die deklarierten Änderungen und Abhängigkeiten eines Migrationspakets in einem prüfbaren Bericht zusammengestellt werden, potenzielle Probleme vor der Bereitstellung identifiziert und genehmigte Migrationsschritte im Rahmen der erteilten Befugnis ausgeführt werden. Service Health Check: Identifiziert sich abzeichnende Service-Performance-Probleme, bestimmt wahrscheinliche Ursachen und bereitet wirkungsvolle Massnahmen in den Bereichen Wissen, Automatisierung, Routing, Richtlinien und Prozesse zur Prüfung vor – und führt genehmigte Massnahmen aus, bevor diese Probleme zu anhaltenden Kunden- oder Betriebsproblemen werden.

Identifiziert sich abzeichnende Service-Performance-Probleme, bestimmt wahrscheinliche Ursachen und bereitet wirkungsvolle Massnahmen in den Bereichen Wissen, Automatisierung, Routing, Richtlinien und Prozesse zur Prüfung vor – und führt genehmigte Massnahmen aus, bevor diese Probleme zu anhaltenden Kunden- oder Betriebsproblemen werden. Strategic Field Demand Planning: Gleicht Aussendienstkapazitäten mit der Kundennachfrage ab und managt dabei Überstundenkosten, indem Ressourcenbedarfe vorhergesagt, Abdeckungslücken identifiziert und Ressourcenmassnahmen zur Prüfung vorbereitet werden, bevor genehmigte Änderungen umgesetzt werden.

Weitere Informationen zu den neuen, auf Claw basierenden Agentic Applications finden Sie hier:

Oracle erweitert Fusion Agentic Applications um die Einführung von Fusion Claw

Oracle stellt Claw-basierte Fusion Agentic Applications für HR vor (ENG)

Oracle stellt Claw-basierte Fusion Agentic Applications für die Lieferkette vor (ENG)

Oracle stellt Claw-basierte Fusion Agentic Applications für Customer Experience vor (ENG)

Von der Absicht zur Handlung

Oracle Fusion Companion ermöglicht es Nutzern, über unterstützte KI-Tools wie ChatGPT mit Oracle Fusion Applications zu arbeiten. Als intelligente Ebene für Oracle Fusion Applications nutzt es den geschäftlichen Unternehmenskontext, Daten und Nutzerberechtigungen, um Geschäftsziele zu verstehen und automatisch die passenden Transaktionen, Workflows, Genehmigungen, KI-Agenten und Agentic Applications auszuwählen und zu koordinieren, die zur Ausführung der Arbeit erforderlich sind. Fusion Companion kann zudem Daten und Kontext aus anderen Unternehmenssystemen nutzen und autorisierte Massnahmen über diese Systeme hinweg koordinieren – unter Einhaltung etablierter Sicherheits-, Berechtigungs- und Kontrollmechanismen.

Oracle Fusion Agentic Home, unterstützt durch Fusion Companion, ist ein personalisiertes, KI-natives Erlebnis, das es Nutzern ermöglicht, Geschäftsziele zu definieren, Aufgaben an KI-Agenten und Agentic Applications zu delegieren und den Fortschritt bis zum Abschluss zu verfolgen.

Weitere Informationen zu Fusion Companion und Fusion Agentic Home finden Sie hier:

Oracle stellt neue KI-gestützte Wege zur Ausführung von Arbeit über Oracle Fusion Applications hinweg vor

Erweiterung des Fusion-AI-Ökosystems

Mit dem Oracle AI Agent Studio für Fusion Applications können Kunden und Partner Agenten und agentenbasierte Anwendungen erstellen, erweitern und verwalten. Die No-Code- und Pro-Code-Funktionen unterstützen wiederverwendbare Agenten von Oracle, Partnern und externen Anbietern und bieten integrierte Überwachungsfunktionen, ROI-Messung sowie Sicherheitskontrollen, um einen verantwortungsvollen Betrieb in grossem Massstab zu gewährleisten.

Weitere Informationen zu Oracle Fusion Applications finden Sie unter www.oracle.com/applications. (Oracle/mc/ps)