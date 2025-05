Oracle: Global Tech Alliance startet Stargate UAE

Abu Dhabi – Ein historischer Schritt nach vorne für die künstliche Intelligenz und die internationale Zusammenarbeit: G42, OpenAI, Oracle, NVIDIA, SoftBank Group und Cisco geben ihre Partnerschaft zum Aufbau von Stargate UAE bekannt.

Stargate UAE ist ein KI-Infrastruktur-Cluster der nächsten Generation, und wird im neu errichteten 5-

Gigawatt-UAE-U.S. AI Campus in Abu Dhabi betrieben. Stargate UAE, ein 1-Gigawatt-Rechencluster, wird von G42 gebaut und von OpenAI sowie Oracle betrieben. An der Zusammenarbeit beteiligen sich auch Cisco mit Zero-Trust-Sicherheit und KI-fähiger Konnektivität, die SoftBank Group sowie NVIDIA. NVIDIA wird die neuesten NVIDIA Grace Blackwell GB300-Systeme liefern. Die Einrichtung wird eine erstklassige Infrastruktur, Rechenleistung im nationalen Massstab und Inferencing mit geringer Latenz bieten, um KI bereitzustellen, die den Anforderungen einer zunehmend intelligenten Welt gerecht wird. Der erste 200-Megawatt-KI-Cluster wird voraussichtlich 2026 in Betrieb gehen.

Stargate UAE schafft die Grundlage für skalierbare, vertrauenswürdige KI. Es wird wissenschaftliche Entdeckungen beschleunigen und Innovationen in verschiedenen Branchen vorantreiben – vom Gesundheitswesen über den Energiesektor bis hin zum Finanzwesen und Transportwesen – und so das künftige Wirtschaftswachstum und die nationale Entwicklung fördern.

Der KI-Campus der VAE und der USA, der Stargate UAE beherbergen wird, wurde letzte Woche in Abu Dhabi in Anwesenheit Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, und Donald J. Trump, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, angekündigt. Das Vorhaben baut auf einem neuen Rahmenwerk der Regierungen der USA und der VAE auf, der «U.S.-UAE AI Acceleration Partnership», um die Kooperation und Zusammenarbeit im Bereich der KI und der fortgeschrittenen Technologien zu vertiefen und eine sichere und verantwortungsvolle KI zu entwickeln, die der Menschheit langfristigen Nutzen bringt. In diesem Rahmen werden die VAE auch ihre Investitionen in die digitale Infrastruktur in den USA ausbauen, z. B. in Projekte wie Stargate U.S., im Einklang mit der kürzlich angekündigten «America First Investment Policy».

Der gesamte KI-Infrastruktur-Campus der VAE und der USA erstreckt sich über 10 Quadratmeilen und ist die grösste Anlage dieser Art ausserhalb der USA. Er wird 5 Gigawatt KI-Rechenzentrumskapazität und regionale Rechenressourcen bereitstellen. Die Anlage wird mit Kernenergie, Solarenergie und Erdgas betrieben, um die Kohlenstoffemissionen zu minimieren, und sie wird auch einen Wissenschaftspark beherbergen, der Innovationen, die Entwicklung von Talenten und eine nachhaltige Datenverarbeitungsinfrastruktur fördert. (Oracle/mc)