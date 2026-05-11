T. Rowe Price: Anleger unterschätzen die KI-Chancen in China

Wir glauben, dass der starke Anstieg der Investitionen in KI-Infrastruktur eher eine strategische Notwendigkeit als eine optionale Wachstumsinitiative widerspiegelt. KI-Fähigkeiten gewinnen für die Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Cloud-Dienste, Unternehmenssoftware, Suchmaschinen und Verbraucheranwendungen zunehmend an Bedeutung, was zu anhaltenden Investitionen im gesamten Technologie-Ökosystem führt.

von Wenli Zheng, Portfoliomanager bei T. Rowe Price

Wichtig ist, dass viele Anleger unserer Meinung nach wie vor unterschätzen, wie gross die Chancen im KI-Bereich sind, insbesondere in China. Während sich die Aufmerksamkeit des Marktes weiterhin auf die grossen Internetplattformen konzentriert, liegen einige der vielversprechendsten Chancen möglicherweise tiefer in der Lieferkette. Der grossflächige Einsatz von KI erfordert ein ganzes Ökosystem von Basistechnologien, darunter Interconnect, optische Kommunikation, Chip-Testing und Energieinfrastruktur.

Diese Bereiche gewinnen zunehmend an Bedeutung, da KI-Cluster enorme Datenmengen erfordern, die schnell zwischen Chips und Servern übertragen werden müssen, Halbleiter immer komplexer zu testen sind und KI-Rechenzentren deutlich mehr Strom verbrauchen als herkömmliche Rechenumgebungen. Unserer Ansicht nach handelt es sich hierbei nicht um optionale Upgrades, sondern um wesentliche Bausteine für die Einführung von KI.

Dies schafft zudem ein breiteres Spektrum an Anlagemöglichkeiten, das über die benchmarklastigen Mega-Cap-Titel hinausgeht. Viele vorgelagerte Zulieferer und Infrastrukturanbieter profitieren direkt von diesem Investitionszyklus und bieten in einigen Fällen eine klarere Monetarisierung, eine bessere Ertragsprognose und attraktivere Bewertungen. Daher sind wir der Ansicht, dass Anleger über ein viel breiteres Spektrum an Unternehmen am KI-Wachstum partizipieren können als nur über die grössten Benchmark-Komponenten. (mc/pg)