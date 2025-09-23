Oracle KI-Agenten unterstützen HR-Führungskräfte bei Produktivität und Performance Management

München – Oracle stellt neue KI-Agenten in Oracle Fusion Cloud Applications vor, die HR-Prozesse von der Einstellung bis zum Ausscheiden optimieren. Die Agenten verbessern das Mitarbeitererlebnis, ermöglichen kontinuierliches Performance Management und steigern die Effizienz von HR-Führungskräften, Recruitern, Managern und Mitarbeitern durch automatisierte End-to-End-Prozesse und datenbasierte Entscheidungen.

„Unternehmen stehen vor komplexeren Anforderungen und steigenden Erwartungen der Mitarbeiter. Vor diesem Hintergrund brauchen HR Führungskräfte Technologien, die manuelle Prozesse vereinfachen und die Mitarbeiterbindung stärken“, sagt Chris Leone, Executive Vice President Applications Development bei Oracle, „Die neuen KI-Agenten in Oracle Fusion Applications decken alle HR-Prozesse ab und helfen, das Mitarbeitererlebnis zu verbessern, Performance Management zu fördern, zeitaufwändige Aufgaben zu automatisieren und den Fokus auf Geschäftsergebnisse zu legen.“

Oracle AI-Agenten laufen auf Oracle Cloud Infrastructure, sind mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet und ohne zusätzliche Kosten nativ in Oracle Fusion Applications integriert. Sie sind direkt in bestehende Workflows eingebettet und unterstützen Nutzer dabei, schneller zu arbeiten und bessere Entscheidungen zu treffen. Die neuen Agenten für Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) unterstützen in folgenden Bereichen:

Interne Mobilität und Recruiting

Job Discovery Agent: Fördert die Karriereentwicklung, indem der Agent kann Mitarbeiter anhand ihrer Erfahrungen und Interessen mit offenen Stellen abgleicht, Einblicke in die Eignung des Mitarbeiters für die Stelle gibt und Empfehlungen dazu ausspricht, wie man sich von anderen Bewerbern abheben kann.

Fördert die Karriereentwicklung, indem der Agent kann Mitarbeiter anhand ihrer Erfahrungen und Interessen mit offenen Stellen abgleicht, Einblicke in die Eignung des Mitarbeiters für die Stelle gibt und Empfehlungen dazu ausspricht, wie man sich von anderen Bewerbern abheben kann. Job Fit Advisor Agent: Hilft Mitarbeitern dabei, neue interne Positionen zu finden, die ihren Karrierezielen entsprechen. Der Agent kann personalisierte Job-Fit-Bewertungen durchführen, um festzustellen, wie gut eine bestimmte Position zum Hintergrund und zu den Karrierezielen eines Mitarbeiters passt. Er kann auch Informationen zu Eignung, Richtlinien und empfohlenen Schulungskursen bereitstellen, um die Eignungsbewertung zu verbessern.

Hilft Mitarbeitern dabei, neue interne Positionen zu finden, die ihren Karrierezielen entsprechen. Der Agent kann personalisierte Job-Fit-Bewertungen durchführen, um festzustellen, wie gut eine bestimmte Position zum Hintergrund und zu den Karrierezielen eines Mitarbeiters passt. Er kann auch Informationen zu Eignung, Richtlinien und empfohlenen Schulungskursen bereitstellen, um die Eignungsbewertung zu verbessern. Interview Management Agent: Hilft Recruitern bei der Automatisierung der Terminplanung für Vorstellungsgespräche. Der Agent kann die Verfügbarkeit koordinieren, Kalendereinladungen verwalten, Terminkonflikte lösen und Erinnerungen sowohl an Kandidaten als auch an Interviewer versenden.

Karriereentwicklung und Skills

Team Sync Advisor Agent: Unterstützt Mitarbeiter und Führungskräfte dabei, Meetings effektiver zu gestalten. Der Agent kann wöchentliche Updates zu den Fortschritten, Herausforderungen oder Anfragen der Mitarbeiter einreichen und dem Manager eine umsetzbare Zusammenfassung dieser Updates mit Folgefragen zur Verfügung stellen, um 1:1-Check-ins zu begleiten.

Unterstützt Mitarbeiter und Führungskräfte dabei, Meetings effektiver zu gestalten. Der Agent kann wöchentliche Updates zu den Fortschritten, Herausforderungen oder Anfragen der Mitarbeiter einreichen und dem Manager eine umsetzbare Zusammenfassung dieser Updates mit Folgefragen zur Verfügung stellen, um 1:1-Check-ins zu begleiten. Team Goals Assistant Agent: Hilft Managern dabei, Teamziele festzulegen, zu verfolgen und aufeinander abzustimmen. Der Agent kann auf Zielrichtlinien zurückgreifen, um Managern dabei zu helfen, Ziele für ihre Teams anzuzeigen, zu bearbeiten und zuzuweisen sowie Anstöße, Statusinformationen und Fortschrittsberichte bereitzustellen.

Hilft Managern dabei, Teamziele festzulegen, zu verfolgen und aufeinander abzustimmen. Der Agent kann auf Zielrichtlinien zurückgreifen, um Managern dabei zu helfen, Ziele für ihre Teams anzuzeigen, zu bearbeiten und zuzuweisen sowie Anstöße, Statusinformationen und Fortschrittsberichte bereitzustellen. Learning Tutor Agent: Unterstützt Mitarbeiter beim Aufbau von Kompetenzen. Der Agent kann Fragen zu Online-Schulungskursen beantworten, um Mitarbeitern zu helfen, den Stoff besser zu verstehen und zu behalten.

Unterstützt Mitarbeiter beim Aufbau von Kompetenzen. Der Agent kann Fragen zu Online-Schulungskursen beantworten, um Mitarbeitern zu helfen, den Stoff besser zu verstehen und zu behalten. Talent Advisor Agent: Unterstützt Führungskräfte bei der Planung von Beförderungen und der beruflichen Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter. Der Agent kann Fragen von Führungskräften zu ihren Teammitgliedern beantworten und nutzt dabei Daten aus Zielvereinbarungen, Leistungsbewertungen, Check-ins, Feedback und Anerkennungen. So kann die Führungskraft die Leistung der Mitarbeiter evaluieren und den geeigneten nächsten Schritten für ihre Karriere, wie Beförderungen oder Gehaltserhöhungen planen.

Kern-HR

Employee Concierge Agent: Hilft Mitarbeitern, schnell Antworten zu arbeitsbezogenen Fragen zu erhalten. Der Agent kann bei Anfragen zu Vergütung, Sozialleistungen, Urlaub oder Gehaltsabrechnung behilflich sein und dafür sorgen, dass jede Frage schnell und präzise an den am besten geeigneten Agenten im Team weitergeleitet wird.

Hilft Mitarbeitern, schnell Antworten zu arbeitsbezogenen Fragen zu erhalten. Der Agent kann bei Anfragen zu Vergütung, Sozialleistungen, Urlaub oder Gehaltsabrechnung behilflich sein und dafür sorgen, dass jede Frage schnell und präzise an den am besten geeigneten Agenten im Team weitergeleitet wird. Manager Concierge Agent: Hilft Managern dabei, ihre Teams effektiver zu führen. Der Agent kann Anfragen zu Vergütung, Urlaub, Talentmanagement und Beschäftigungsdetails bearbeiten und dafür sorgen, dass jede Frage effizient an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet wird, sodass zeitnahe, präzise und relevante Unterstützung für die Anforderungen des Teammanagements bereitgestellt wird.

Hilft Managern dabei, ihre Teams effektiver zu führen. Der Agent kann Anfragen zu Vergütung, Urlaub, Talentmanagement und Beschäftigungsdetails bearbeiten und dafür sorgen, dass jede Frage effizient an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet wird, sodass zeitnahe, präzise und relevante Unterstützung für die Anforderungen des Teammanagements bereitgestellt wird. Positions Assistant Agent: Unterstützt Manager und Personalverantwortliche dabei, fundiertere Personalentscheidungen zu treffen. Der Agent kann Unternehmensdaten und -richtlinien auswerten, um Erkenntnisse zur Besetzung einer freien Stelle, zur Schaffung einer neuen Position und zur Festlegung des Budgets für den erforderlichen Personalbedarf zu liefern.

Mitarbeiterlebenszyklus und Gehalt