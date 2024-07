Oracle kündigt Exadata Exascale an – die weltweit einzige intelligente Datenarchitektur für die Cloud

Zürich – Oracle hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von Exadata Exascale bekannt gegeben, einer intelligenten Datenarchitektur für die Cloud, die eine extreme Leistungsfähigkeit für alle Oracle Database-Workloads – einschliesslich KI-Vektorverarbeitung, Analysen und Transaktionen – in jeder Grössenordnung bietet. Exadata Exascale reduziert die Kosten für Unternehmen jeder Grösse drastisch, indem es ihnen die einzigartigen integrierten Performance-, Zuverlässigkeits-, Verfügbarkeits- und Sicherheitsfunktionen von Oracle Exadata bietet. Exadata Exascale ist jetzt mit dem Exadata Database Service auf Exascale Infrastructure und Oracle Database 23ai auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) verfügbar.

„Exadata Exascale ist die Neukonzeption von Exadata für eine mehrmandantenfähige, hyperelastische Cloud und ist die zukünftige Architektur für alle Oracle Database Cloud-Services“, sagte Kothanda Umamageswaran, Senior Vice President, Exadata and Scale-Out Technologies, Oracle. „Durch die Reduzierung der Infrastrukturkosten um bis zu 95 Prozent ermöglicht Exadata Exascale kleinen Workloads und kleinen Unternehmen, die Vorteile von Oracle Exadata für Oracle Databases in der Cloud zu nutzen.“

Exadata Exascale ist eine neue Möglichkeit für Kunden, die Exadata Cloud-Infrastruktur zu nutzen. Die Lösung bietet Anwendern eine intelligente Datenarchitektur, die aus einer virtualisierten, datenbankoptimierten Infrastruktur auf gemeinsam genutzten Computing- und Speicherpools besteht und eine hyperelastische Skalierung sowie eine nutzungsabhängige Abrechnung ermöglicht. Dadurch können Unternehmen jeder Grösse die branchenführende Exadata-Datenbankplattform nutzen, um Innovationen für alle Daten-Workloads ab Hunderten von Dollar pro Monat zu beschleunigen.

„Der Exadata Database Service auf der Exascale-Infrastruktur ist die flexibelste Datenbankumgebung, mit der wir je gearbeitet haben“, sagte Luis Mediero, Director, Cloud and Data Solutions, Quistor. „Dank seiner effizienten Skalierbarkeit können wir alle Workloads in kürzester Zeit in leistungsstarke Umgebungen verschieben. Da Exascale die Exadata-Technologie nutzt, können wir uns auch auf die Resilienz und Sicherheit unserer Daten verlassen, was sich in anderen Umgebungen als schwierig erwiesen hat. Darüber hinaus ermöglicht uns die Skalierbarkeit von Exascale, unsere Ressourcen schnell und mit minimalen Kosten zu erweitern, während unser Geschäft expandiert.“

Mit Exadata Exascale profitieren Kunden von einer einzigartigen und intelligenten Datenarchitektur, die Folgendes bietet:

Elastische, nutzungsabhängige Pay-per-Use-Ressourcen: Mit Exascale sind die Ressourcen vollständig elastisch und werden pro Nutzung bezahlt, ohne zusätzliche Kosten für IOPS. Benutzer geben lediglich die Anzahl der EPCUs für Datenbankserver und die benötigte Speicherkapazität an. Jede Datenbank wird dann zur Gewährleistung einer hohen Leistung und Verfügbarkeit auf gepoolte Speicherserver verteilt, sodass die Bereitstellung dedizierter Datenbank- und Speicherserver nicht mehr erforderlich ist. Dies reduziert die Kosten der Einstiegsinfrastruktur für den Exadata Database Service um bis zu 95 Prozent und ermöglicht eine flexible und granulare Online-Skalierung der Ressourcen.



„Die Bedeutung von Daten für den Unternehmenserfolg, insbesondere im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI), und die Verlagerung von Unternehmensdaten in die Public Cloud auf breiter Basis legen nahe, dass es eine hervorragende Gelegenheit, ja sogar einen Auftrag für einen Dateninfrastrukturansatz gibt, der die Dynamik und Flexibilität der Public Cloud-Plattform optimal nutzt. Dies deutet auf eine neuartige Datenarchitektur hin, die speziell für die Cloud entwickelt wurde“, sagte Carl Olofson, Research Vice President, Data Management Software, IDC. „Oracle hat mit Exadata Exascale einen Schritt nach vorne gemacht. Oracle geniesst selbstverständlich einen guten Ruf im Datenbankbereich und hat nachweislich die Fähigkeit, die Anforderungen und Möglichkeiten im Datenbankbereich zu erfüllen. Dank seines langjährigen geschäftskritischen Datenbanksystems, der hohen Leistung von Exadata und der Flexibilität der Cloud-Infrastruktur der zweiten Generation von Oracle konnte Oracle eine umfassende, intelligente Datenarchitektur bereitstellen, die die Vorteile von Exadata und der Cloud mit nutzungsabhängiger Bezahlung, einem nahezu unbegrenzten Ressourcenpool und Hyperelastizität kombiniert und für Unternehmen jeder Grösse erschwinglich ist. Mit Exascale hat sich Oracle der Herausforderung gestellt. (Oracle/mc/ps)

