Polizei in Florida will keine Anrufe mehr wegen sich paarender Seekühe bekommen

Die Polizei im Pinellas County in Florida hat zuletzt mehrere Notrufe von besorgten Bürgern erhalten: Auslöser waren Rundschwanzseekühe in Strandnähe. Nun stellen die Behörden klar: Den Tieren geht es gut. Sogar sehr gut.

Über ihre Social-Media-Profile hat sich die Polizei im Pinellas County im US-Bundesstaat Florida an die Bevölkerung gewandt: In einem Video ist ein Rudel Rundschwanzseekühe zu sehen, die Tiere tummeln sich extrem nah am Strand. Wiederholt haben sich besorgte Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei gemeldet, weil sie davon ausgingen, dass die Tiere in Not seien. So steht es in dem Begleittext zu dem Video. Nur: Die Sorge ist demnach völlig unbegründet.

«Rufen Sie uns nicht an», heisst es in dem Video der Polizei. Den Tieren gehe es mehr als gut. «Es ist Paarungszeit.» Musikalisch unterlegt ist der Clip mit dem Song «Let’s Get It On» von Marvin Gaye, in dem Liedtext heisst es unter anderem: «Let’s get it on / Ah, baby, let’s get it on / Let’s love, baby / Let’s get it on, sugar / Let’s get it on, woo-hoo.»

Rundschwanzseekühe würden sich in Herden wie diesen paaren, und oft seien sie dabei in Ufernähe, hiess es weiter von der Polizei. Vor allem in den Sommermonaten würden solche Herden gesichtet. Gleichzeitig erinnerten die Polizisten daran, dass man die Tiere weder berühren noch stören sollte. Dies sei nicht nur illegal, sondern könne auch sehr gefährlich sein.

