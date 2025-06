Oracle stärkt nationale Sicherheit mit neuer souveräner, Air-Gapped Cloud-Lösung

München – Oracle hat heute Oracle Compute Cloud@Customer Isolated angekündigt, einen sicheren, souveränen Compute-Cloud-Service, der vollständig vom Internet getrennt werden kann. Er richtet sich an Regierungen und streng regulierte Branchen. Dafür bietet die Lösung höchste Sicherheitsstandards und umfassende Kontrolle über vertrauliche Daten. Besonders Regierungen, Verteidigungsministerien und Geheimdienste sowieTelekommunikations- und Gesundheitsorganisationen unterstützt Oracle Compute Cloud@Customer Isolated dabei, Angriffsrisiken zu minimieren, strenge Vorschriften einzuhalten und die nationale Sicherheit zu gewährleisten.

„Der Schutz der nationalen Sicherheit hatte für Oracle schon immer höchste Priorität“, sagte Matt Leonard, Vice President Edge Cloud Product Management bei Oracle. „Oracle Compute Cloud@Customer Isolated wird regulierten Branchen helfen, von der Cloud und KI zu profitieren und gleichzeitig die Flexibilität bieten, es überall einzusetzen.“

Oracle Compute Cloud@Customer Isolated bietet dieselben Compute-, Speicher- und Netzwerkservices und -tools wie das existierende Oracle Compute Cloud@Customer. Zusätzlich hilft die Cloud-Lösung Organisationen dabei, KI-Innovationen zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern – bei voller Souveränität ihrer Daten und der zugrunde liegenden Infrastruktur. Die Lösung ist als einzelnes Rack verfügbar und kann bei Bedarf skaliert werden, sodass OCI Compute-Services schnell und isoliert On-Premises in Regionen mit besonderen Anforderungen an die Datensouveränität eingesetzt werden können. Kunden in der Verteidigungsbranche sind dadurch in der Lage, ihre Cloud-Migration flexibel dort zu starten, wo Unterstützung für ihre Missionen erforderlich ist.

Eine Möglichkeit ist der schnelle Einstieg über den Fast-Start-Pfad von Oracle, der Oracle Compute Cloud@Customer Isolated innerhalb von sechs bis acht Wochen On-Premise bereitstellt. Gleichzeitig ermöglicht es Kunden, eine Oracle Cloud Isolated Region für die zukünftige Nutzung aufzubauen. Alternativ ist eine schrittweiser Ansatz wählbar – beginnend mit taktischem Edge Computing, über den Einsatz von Oracle Compute Cloud@Customer Isolated, bis hin zur hyperskalierbaren, vollständig isolierten Oracle Cloud Isolated Region. Oracle Cloud Isolated Region ist vollständig vom Internet und anderen Clouds getrennt, bietet umfassende Kontrolle und ermöglicht das erforderliche Mass an Datensouveränität und -sicherheit für militärische Einsätze.

Oracle Compute Cloud@Customer Isolated wird später in diesem Jahr weltweit verfügbar sein. (Oracle/mc/ps)

