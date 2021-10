Oracle Studie: Drei Viertel der Berufstätigen in Deutschland glauben, künstliche Intelligenz kann ihre Karriere fördern

Methodik

Die Studienergebnisse basieren auf einer Umfrage, die von Savanta, Inc. zwischen dem 27. Juli und dem 17. August 2021 in den USA, Großbritannien, den VAE, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland, Brasilien, Indien, Japan, Südkorea, Singapur und Australien durchgeführt wurde. Im Rahmen dieser Umfrage wurden 14.639 Führungskräfte, Personalleiter, Manager und Vollzeitbeschäftigte zu den Auswirkungen von COVID-19 auf den Arbeitsplatz, zu KI und Karriereentwicklung sowie zum Einsatz von KI am Arbeitsplatz befragt. Die Studie richtete sich an Vollzeitbeschäftigte im Alter von 22 bis 74 Jahren. Die Befragten wurden über verschiedene Mechanismen und Quellen für die Teilnahme an den Foren und an den Marktforschungsumfragen rekrutiert. Alle Forumsteilnehmer haben ein Double-Opt-In-Verfahren durchlaufen und vor der Teilnahme an den Umfragen durchschnittlich 300 Profildatenpunkte ausgefüllt. Die Befragten wurden per E-Mail zur Teilnahme eingeladen und erhielten dafür einen kleinen finanziellen Anreiz. Die Ergebnisse jeder Stichprobe unterliegen einer Stichprobenvariation. Das Ausmaß der Abweichung ist messbar und wird durch die Anzahl der Befragungen und die Höhe der Prozentsätze beeinflusst, die die Ergebnisse ausdrücken. In dieser speziellen Studie stehen die Chancen 95 zu 100, dass ein Umfrageergebnis nicht um mehr als 0,8 Prozentpunkte von dem Ergebnis abweicht, das sich bei einer Befragung aller Personen der Grundgesamtheit der Stichprobe ergeben würde.