Oracle und NVIDIA helfen Unternehmen und Entwicklern, KI-Innovationen zu beschleunigen

München / NVIDIA GTC Paris – Oracle hat seine Zusammenarbeit mit NVIDIA ausgeweitet, um Kunden dabei zu unterstützen, produktionsreife KI schneller zu entwickeln und bereitzustellen. Ziel ist es, fortschrittliche Reasoning-Modelle und KI-Agenten der nächsten Generation effizient zu entwickeln und auszuführen – sowie Zugang zu den Rechenressourcen zu ermöglichen, die für eine beschleunigte KI-Innovation notwendig sind. Im Rahmen dieser Initiative ist NVIDIA AI Enterprise – eine umfassende, cloud-native Softwareplattform – jetzt nativ über die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Console verfügbar. Ausserdem sind die NVIDIA GB200 NVL72-Systeme auf dem OCI Supercluster ab sofort allgemein verfügbar und mit bis zu 131.072 NVIDIA Blackwell-GPUs ausgestattet. Oracle gehört darüber hinaus zu den ersten Hyperscalern, die NVIDIA DGX Cloud Lepton integriert haben – eine KI-Plattform mit integriertem Computing-Marktplatz, die Entwickler weltweit mit einem leistungsstarken GPU-Netzwerk verbindet.

„Oracle hat sich zur bevorzugten Plattform für KI-Training und -Inferenz entwickelt, und unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA verbessert unsere Fähigkeit, Kunden zu unterstützen, die einige der weltweit anspruchsvollsten KI-Workloads ausführen“, so Karan Batta, Senior Vice President, Oracle Cloud Infrastructure, „Durch die Kombination der Full-Stack-KI-Computing-Plattform von NVIDIA mit der Leistung, Sicherheit und Flexibilität bei der Bereitstellung von OCI können wir KI-Funktionen in grossem Massstab zur Verfügung stellen und so die weltweiten KI-Bemühungen vorantreiben.“

„Entwickler benötigen die neueste KI-Infrastruktur und -Software, um innovative Lösungen schnell entwickeln und auf den Markt bringen zu können“, so Ian Buck, Vice President für Hyperscale und HPC bei NVIDIA. „Mit OCI und NVIDIA erhalten sie die Leistung und die Tools, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken, unabhängig davon, wo sie arbeiten.“

Oracle erweitert seine Distributed Cloud-Funktionen mit NVIDIA AI Enterprise

Im Gegensatz zu anderen NVIDIA AI Enterprise-Produkten, die über einen Marktplatz verfügbar sind, stellt OCI diese Lösung direkt und nativ über die OCI Console bereit. Kunden können sie mit ihren bestehenden Oracle Universal Credits erwerben, was die Bereitstellung beschleunigt und eine direkte Abrechnung sowie Support ermöglicht. Darüber hinaus erhalten Kunden mit NVIDIA AI Enterprise auf OCI schnellen und einfachen Zugriff auf über 160 KI-Tools für Training und Inferenz – darunter NVIDIA NIM Microservices, eine Sammlung optimierter, cloud-nativer Inferenzdienste, die die Bereitstellung generativer KI-Modelle vereinfachen. Das umfassende Angebot an Schulungs- und Inferenzfunktionen lässt sich mit weiteren OCI-Services kombinieren, um Anwendungen zu entwickeln und Daten flexibel über verschiedene Distributed-Cloud-Optionen hinweg zu verwalten.

Mit der Bereitstellung von NVIDIA AI Enterprise über die OCI Console unterstützt Oracle Unternehmen auch bei der Nutzung der verteilten Cloud-Infrastruktur von OCI. Diese umfasst unter anderem OCI-Public Regions, Government Clouds, Sovereign Cloud-Lösungen, OCI Dedicated Region, Oracle Alloy, OCI Compute Cloud@Customer und OCI Roving Edge Devices. So können Kunden KI-Lösungen entwickeln, bereitstellen und betreiben – und dabei auch hohe Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Regulierung und Compliance erfüllen.

NVIDIA Blackwell auf OCI ermöglicht KI überall

Um dem wachsenden Bedarf an KI-Training und -Inferenz gerecht zu werden, erweitern Oracle und NVIDIA gemeinsam die KI-Infrastruktur in der Distributed Cloud von Oracle – unter anderem durch den Einsatz neuer NVIDIA-GPU-Generationen. So bietet OCI nun flüssigkeitsgekühlte NVIDIA GB200 NVL72-Systeme auf dem OCI Supercluster an, die auf bis zu 131.072 NVIDIA-GPUs skalierbar sind. Darüber hinaus können Kunden nun Tausende von NVIDIA Blackwell-GPUs über NVIDIA DGX Cloud und OCI nutzen, um leistungsstarke Reasoning-Modelle und KI-Agenten der nächsten Generation zu entwickeln und zu betreiben.

Durch die Kombination aus Distributed Cloud, leistungsfähiger KI-Infrastruktur, generativen KI-Services sowie beschleunigtem Computing und generativer KI-Software von NVIDIA wird es Regierungen und Unternehmen möglich, sogenannte KI-Fabriken zu realisieren. Diese neuen KI-Fabriken basieren auf der NVIDIA GB200 NVL72-Plattform – einem Rack-Scale-System, das 36 NVIDIA Grace-CPUs mit 72 NVIDIA Blackwell-GPUs kombiniert, um verbesserte Leistung und Energieeffizienz für agentische KI zu liefern, die durch fortschrittliche Reasoning-Modelle unterstützt wird.

Entwickler mit globaler GPU-Rechenleistung verbinden

Um Entwicklern den einfachen Zugang zu den leistungsstarken GPU-Ressourcen zu ermöglichen, die sie für die beschleunigte Entwicklung und Bereitstellung von KI benötigen, gehört Oracle zu den ersten Hyperscalern, die NVIDIA DGX Cloud Lepton integriert haben. Diese Integration eröffnet Entwicklern den Zugriff auf die hochleistungsfähigen GPU-Cluster der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) sowie auf skalierbare Rechenkapazitäten für KI-Training und -Inferenz, digitale Zwillinge und stark parallele HPC-Anwendungen. Darüber hinaus unterstützt sie strategische und souveräne KI-Initiativen, indem sie die Nutzung von GPU-Ressourcen in spezifischen Regionen ermöglicht – sowohl für kurzfristige On-Demand-Aufgaben als auch für langfristige Rechenanforderungen.

Umfassende KI- und Cloud-Optionen helfen Kunden, ihre KI-Fähigkeiten zu beschleunigen

Almawave, ein führendes italienisches Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz, nutzt die KI-Infrastruktur von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und NVIDIA Hopper-GPUs, um Trainings- und Inferenz-Workloads für Velvet auszuführen – eine Familie mehrsprachiger generativer KI-Modelle. Die in Italien entwickelten und betriebenen Velvet-Modelle sind auf die italienische Sprache und lokale Inhalte spezialisiert, unterstützen aber auch mehrere zentrale europäische Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch. Im Rahmen der AIWave-Serviceplattform werden die Modelle nahtlos in das umfangreiche Portfolio vertikaler KI-Anwendungen von Almawave integriert.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Innovationen durch den Aufbau einer leistungsstarken, transparenten und vollständig integrierten italienischen KI-Grundlage im europäischen Kontext zu beschleunigen – und wir stehen erst am Anfang“, so Valeria Sandei, Chief Executive Officer von Almawave. „Oracle und NVIDIA sind wertvolle Partner bei diesem Vorhaben, da wir eine gemeinsame Vision im Bereich KI haben und sie leistungsstarke Infrastrukturkapazitäten für die Entwicklung und den Betrieb von Velvet einbringen.“

Cerebriu, ein führendes dänisches Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie, nutzt Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und NVIDIA Hopper-GPUs zur Entwicklung eines KI-gestützten Tools, das die klinische Analyse von MRT-Scans des Gehirns grundlegend verändern soll. Das Tool basiert auf proprietären Deep-Learning-Modellen von Cerebriu, die mit Tausenden multimodaler MRT-Bilder trainiert wurden. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, zeitkritische neurologische Erkrankungen deutlich schneller zu diagnostizieren, indem es eine erheblich beschleunigte Auswertung von MRT-Scans im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren ermöglicht.

„KI spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Gestaltung und Differenzierung unserer Produkte“, so Marko Bauer, Forscher im Bereich maschinelles Lernen bei Cerebriu. „OCI und NVIDIA bieten KI-Funktionen, die für die Weiterentwicklung unserer Produktstrategie von entscheidender Bedeutung sind. Damit verfügen wir über die erforderlichen Rechenressourcen, um neue KI-Anwendungsfälle schnell, kostengünstig und in grossem Massstab zu entdecken und zu entwickeln. Die Suche nach der optimalen Methode zum Trainieren unserer Modelle war für uns ein zentraler Schwerpunkt. Wir haben zwar auch andere Cloud-Plattformen für KI-Training getestet, aber OCI und NVIDIA bieten uns die beste Cloud-Infrastrukturverfügbarkeit und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.“ (Oracle/mc/ps)

Weitere Ressourcen