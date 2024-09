Oracle unterstützt Gesundheitseinrichtungen bei der Automatisierung der Bestandsverwaltung mit RFID

Oracle CloudWorld, Las Vegas – Oracle kündigte heute eine neue Lösung zur Bestandsauffüllung in Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) an, um Kunden aus dem Gesundheitswesen bei der Optimierung der Bestandsverwaltung zu unterstützen. Das neue RFID for Replenishment in Oracle Fusion Cloud Inventory Management, Teil von Oracle Cloud SCM, verwendet RFID-Technik (Radio Frequency Identification) von Avery Dennison, Terso Solutions und Zebra Technologies, um das Nutzungsverhalten automatisch zu erfassen, Lagerbestände zu aktualisieren, den Standort zu verfolgen und die Auffüllung von Vorräten und Materialien einzuleiten. RFID for Replenishment hilft der Gesundheitswirtschaft, ihre Produktivität zu steigern, die Bestandsübersicht zu erweitern und Verzögerungen zu vermeiden, indem es dafür sorgt, dass die richtige Menge an Lagerbeständen zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.

„Um sicherzustellen, dass Klinikpersonal für jeden Eingriff über die richtigen Materialien verfügt, müssen Bestandsmanager in Gesundheitseinrichtungen häufig Inventuren durchführen, die oft auf manueller Dateneingabe basieren, was zu Fehlern undVerzögerungen bei der Nachbestellung sowie zu Artikelknappheit führen kann“, so Chris Leone, Executive Vice President of Applications Development bei Oracle. „Wir arbeiten mit führenden RFID-Anbietern zusammen, um eine End-to-End-Lösung zu liefern, die es Gesundheitseinrichtungen ermöglicht, die Bestandsauffüllung zu automatisieren, die Bestandstransparenz zu erhöhen, die Produktivität zu verbessern, und Klinikmitarbeitern hilft, weniger Zeit mit der Suche nach Vorräten zu verbringen und sich mehr auf die Patienten zu konzentrieren.“

Mit RFID for Replenishment in Oracle Inventory Management erhalten Gesundheitseinrichtungen folgende Möglichkeiten:

Verfolgung von medizinischen Hilfsgütern: Hilft Organisationen bei der Verfolgung einer Reihe verschiedener medizinischer Hilfsgüter, entweder mit RFID-Etikettierung für hochwertige, nicht implantierbare Artikel, mit RFID-fähigen Schränken, Kühlschränken und Gefrierschränken für Artikel mit spezifischen Klimaanforderungen oder mit RFID-fähigen PAR-Behältern (Periodic Automatic Replenishment) für Hilfsgüter mit geringerem Wert.

Automatische Auffüllung: Hilft Organisationen, manuelle Produktzählungen zu eliminieren und die Auffüllung zu automatisieren, indem RFID-fähige Etiketten, Schränke und PAR-Behälter verwendet werden, um automatisch Nachschubanforderungen in Oracle Inventory Management zu erstellen.

Echtzeit-Bestandstransparenz: Hilft Organisationen, genaue Bestandszahlen zu führen, indem eine Verbrauchsaktualisierung ausgelöst wird, sobald ein Artikel aus einem RFID-fähigen Lagerort entnommen wurde.

Reduzierung menschlicher Fehler: Hilft Organisationen, Fehler bei der Meldung von Los- und Seriennummern zu reduzieren und einen genauen Überblick über die Lagerbestände zu behalten, indem die Bestandsverwaltung vollständig automatisiert wird.

Ergänzende Zitate:

„Schnelligkeit und Genauigkeit werden immer untrennbar mit positiven Behandlungsergebnissen verbunden sein. Unsere digitalen Identifikationslösungen und RFID-Inlays geniessen seit Jahrzehnten das Vertrauen der Gesundheitsbranche“, so Barbara Van Rymenam, Senior Director für den Bereich Gesundheitswesen bei Avery Dennison. „Die Integration in das umfassendere unternehmensweite Bestandsverwaltungssystem von Oracle sorgt dafür, dass unsere gemeinsamen Kunden die Effizienz der von ihnen erbrachten Dienstleistungen steigern und den Patienten einen Mehrwert bieten können.“

„Die mangelnde Transparenz der Bestände in der gesamten Lieferkette des Gesundheitswesens stellt für alle Beteiligten eine wachsende Herausforderung dar“, so Joe Pleshek, CEO von Terso Solutions. „Mit unseren RFID-gestützten Schränken, Kühlschränken, Gefrierschränken und Lesegeräten sowie den Bestandsverwaltungsfunktionen von Oracle in einer Komplettlösung können wir Gesundheitseinrichtungen dabei helfen, Prozesse zu automatisieren, die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Bestandsauffüllung zu erhöhen und Abläufe zu optimieren, um bessere Ergebnisse für die Patienten zu erzielen.“

„Das Krankenhauspersonal benötigt die richtige Technologie, um den Standort und den Status kritischer Ressourcen sofort zu identifizieren, zu verfolgen und in Echtzeit zu erfassen“, so Brent Brown, Vice President, General Manager, Advanced Locationing Technology, Zebra Technologies. „Unsere RFID-Lesegeräte bieten zusammen mit der präzisen Standortverfolgung Echtzeit-Transparenz für jeden Artikel in Oracle Inventory Management. Die Technologie hilft unseren Kunden, neue Arbeitsweisen zu entdecken, um die Sichtbarkeit des Bestands zu erhöhen, die Abläufe der medizinischen Fachkräfte an vorderster Front zu optimieren und eine bessere Versorgung zu gewährleisten.“

Oracle Cloud SCM hilft Unternehmen, ihre Lieferkettenprozesse nahtlos zu verbinden und schnell auf sich ändernde Nachfrage-, Angebots- und Marktbedingungen zu reagieren. Die in jedem Quartal neu verfügbaren Funktionen von Oracle Cloud SCM unterstützen Kunden bei der Entwicklung eines widerstandsfähigen Liefernetzwerks und von Prozessen, die den Veränderungen immer einen Schritt voraus sind.

Weitere Informationen zu Oracle Cloud SCM-Anwendungen finden Sie unter oracle.com/scm. (Oracle/mc/ps)