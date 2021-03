Petra Jenner wird General Manager Schweiz und Osteuropa bei Salesforce

Zürich – Zum neuen Geschäftsjahr stellt sich Salesforce Schweiz neu auf. Petra Jenner übernimmt ab sofort als General Manager Schweiz von Blaise Roulet, der seit 2015 für die Leitung des hiesigen Markts verantwortlich war. Blaise Roulet übernimmt bei Salesforce aus der Schweiz heraus die Rolle des EMEA Head of Strategic Customers. Petra Jenner behält darüber hinaus die Leitung der Region Osteuropa, die sie bereits 2020 innehatte.

Petra Jenner ist seit fünf Jahren für Salesforce tätig und bekleidete verschiedene Management-Positionen in Europa, zuletzt die Rolle als General Manager and Senior Vice President EMEA Emerging Markets. Sie begeistert das Thema Digitalisierung und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Vor ihrem Wechsel zu Salesforce war sie sieben Jahre lang Country Manager bei Microsoft in Österreich und bei Microsoft in der Schweiz. Weitere Stationen ihrer Karriere waren unter anderem Check Point Software, Informix Software und Sybase. Sie bringt insgesamt mehr als 25 Jahre an Erfahrung in der Technologie-Branche mit.

Petra Jenner zu ihrer neuen Position: „Ich freue mich sehr auf meine erweiterte Aufgabe bei Salesforce und darauf, zusammen mit vertrauten Kunden und Partnern spannende innovative und richtungsweisende Projekte umzusetzen. Gemeinsam mit dem bestehenden Team werden wir das Geschäft in der Schweiz weiter ausbauen.“

Blaise Roulet hat in den vergangenen sechs Jahren den Ausbau des Salesforce Geschäfts in der Schweiz massgeblich vorangetrieben. Vor seinem Einstieg bei Salesforce hatte er das Beratungsunternehmens Salesconquest gegründet, das zum primären Salesforce-Partner in der Schweiz wurde und das Blaise Roulet dann an Isobar/Densu verkauft hat. Sein Gründer- Know-how wird er in einer zusätzlichen Funktion in Zukunft auch in den Private Equity Bereich bei Salesforce einbringen. „Ich freue mich auf diese spannenden neuen Aufgaben – gerade heute ist Salesforce mehr denn je als vertrauter Berater gefragt, wenn es darum geht, Digitalisierungsprojekte voranzubringen und neue, datenbasierte Geschäftsmodelle zu entwickeln.“ (Salesforce/mc)