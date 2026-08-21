Philippe Trütsch wird neuer CEO von localsearch

Bern – Der Verwaltungsrat von localsearch (Swisscom Directories AG) hat Philippe Trütsch zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Er übernimmt die Leitung des Unternehmens per 1. Oktober 2026.

Philippe Trütsch verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung und Weiterentwicklung digitaler Unternehmen. In seiner bisherigen Laufbahn hat er Unternehmen erfolgreich aufgebaut und Wachstum ermöglicht.

Zuletzt führte Philippe Trütsch als CEO AgentSelly, eine digitale Immobilienplattform der Valiant Bank, durch eine Phase starken Wachstums. Zuvor gründete und leitete er die 2P Ventures AG, die sich unter seiner Führung zu einem international tätigen Hospitality-Tech-Unternehmen entwickelte und später von einer nordamerikanischen Hospitality-Gruppe übernommen wurde. Seine berufliche Laufbahn begann Philippe Trütsch bei UBS Wealth Management, wo er verschiedene Führungs- und Beratungsfunktionen innehatte.

Philippe Trütsch verfügt über einen Executive MBA der Universität Zürich. Zudem absolvierte er Weiterbildungsprogramme an der IMD Business School und der Stanford University mit Schwerpunkten in den Bereichen Leadership, Künstliche Intelligenz, digitale Transformation und zukunftsorientierte Geschäftsmodelle. Er lebt mit seiner Familie in der Zentralschweiz.

Isa Müller-Wegner, Verwaltungsratspräsidentin von localsearch, sagt: «Philippe Trütsch bringt unternehmerische Erfahrung, digitale Kompetenz und einen ausgeprägten Gestaltungswillen mit. Er hat mehrfach bewiesen, dass er Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln kann. Ich freue mich sehr, ihn bei localsearch willkommen zu heissen, und bin überzeugt, dass er wichtige Impulse setzen wird.»

Philippe Trütsch sagt: «localsearch ist ein Unternehmen mit einer eindrucksvollen Geschichte und einer wichtigen Rolle für die Schweizer KMU. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team auf diesem Fundament aufzubauen und die nächste Phase zu gestalten. Was mich besonders reizt, ist die Nähe zu den kleinen und mittleren Unternehmen, dem Rückgrat unserer Wirtschaft. Ihnen zu helfen, sichtbar und erfolgreich zu sein, ist eine Aufgabe, für die ich mit voller Energie antrete.» (pd/mc/pg)