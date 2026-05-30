Veränderung an der Spitze von localsearch: CEO Stefano Santinelli übergibt die Führung

Zürich – Stefano Santinelli, CEO von localsearch (Swisscom Directories AG), hat sich entschieden, das Unternehmen nach zehn Jahren an der Spitze zu verlassen und sich ausserhalb der Swisscom Gruppe neu zu orientieren. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat wurde eine geordnete Übergabe der CEO-Verantwortung geplant und umgesetzt. Bis zur definitiven Nachfolgeregelung stellt eine Interimslösung aus Mitgliedern der Geschäftsleitung die Kontinuität der Führung sicher.

Seit seinem Start am 1 Oktober 2016 als CEO von localsearch hat Stefano Santinelli das Unternehmen durch eine aussergewöhnlich intensive Phase des Wandels geführt. Unter seiner Leitung entwickelte Sich localsearch von einem traditionellen Verzeichnisgeschäft zu einem modernen digitalen Marketing- und Plattformunternehmen, das heute Schwazer KMU dabei unterstützt, In einer digitalen Welt erfolgreich zu sein.

Nach 10 Jahren als CEO von localsearch hat Stefano Santinelli entschieden, sich neu zu orientieren. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat wurde eine geordnete Übergabe der CEO-Verantwortung geplant und umgesetzt. Die formelle Übergabe der CEO-Funktion erfolgt per sofort. Stefano Santinelli wird die Übergangsphase punktuell begleiten und das Unternehmen bis Ende Juni unterstutzen.

Stefano Santinelli sagt zu seinem Entscheid: «Die Zeit bei localsearch war für mich sehr prägend. Unser Geschäft musste sich Immer weder neu erfinden – vom Telefonbuch-Unternehmen hin zu einem digitalen Marketing- und Plattformanbieter zuletzt geprägt durch die Dynamik rund um künstliche Intelligenz. localsearch steht heute auf einem robusten operativen und strategischen Fundament. Nun habe ich mich entschieden, die Verantwortung bewusst und geordnet weiterzugeben. Mein grosser Dank gilt allen Mitarbeitenden für ihren Einsatz, ihre Offenheit für Veränderung und die vielen gemeinsamen Erfolge Ebenso danke ich dem Verwaltungsrat für das langjährige Vertrauen und die partnerschaftliche Unterstützung.»

Verwaltungsratspräsidentin Isa Muller-Wegner sagt: «Der Verwaltungsrat dankt Stefano Santinelli für seine ausserordentlichen Leistungen und seine langjährige, erfolgreiche Führung von localsearch. Er hat das Unternehmen durch eine der anspruchsvollsten Transformationen seiner Geschichte geführt Für seinen weiteren Weg wünschen wir Ihm alles Gute.»

Bis zur definitiven Nachfolgeregelung liegt die operative Verantwortung weiterhin bei der Geschäftsleitung. John Lee, Chief Strategy und New Busiess Officer sowie stellvertretender CEO, übernmmt ad Interim die Funktion des CEO und wird dabei von CFO Roland Hunn unterstutzt. Zusammen mit der Geschäftsleitung stellen se scher, dass das Unternehmen stabil handlungsfähig und auf dem eingeschlagenen strategischen Kurs bleibt

Über die definitive Nachfolgeregelung wird zu gegebener Zeit informiert. (localsearch/mc/ps)